Változatlan az amerikai alapkamat, de jól megváltozott az előrejelzés

Itt a friss előrejelzés
Az amerikai jegybank a teljes előrejelzési időhorizonton magasabb növekedést vár, mint korábban, de ezzel együtt az inflációs pálya is feljebb került. Idénre három tizeddel, jövőre egy tizeddel.
A kamatpálya viszont nem változott.
Fontos megjegyezni, hogy akkora a bizonytalanság az iráni háború hatásait illetően, hogy ez az előrejelzés adott esetben gyorsan felülíródhat.
Itt az amerikai jegybank döntése
A várakozásoknak megfelelően nem változott az amerikai alapkamat, maradt a 3,5-3,75%-os sávban. A közlemény megjegyzi, hogy a bizonytalanság magas és a közel-keleti fejlemények amerikai gazdaságra gyakorolt hatását még nehéz megítélni.
A döntés majdnem egyhangú volt, de Stephen I. Miran ismét kamatcsökkentésre voksolt, 25 bázispontosat preferált volna.
Hamarosan érkezik az amerikai jegybank kamatdöntése
Magyar idő szerint este hét órakor kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése egy olyan helyzetben, amikor az USA és Izrael által indított háború alapjaiban változtathatja meg az idei évi növekedés és inflációs kilátásokat.
A várakozások szerint nem változik az alapkamat, azonban most elsősorban arra figyelnek majd a befektetők, hogy milyen jeleket küld a jegybank az átalakuló kamatpályával kapcsolatban.
Fél 8-kor pedig kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről ugyanebben a cikkben tudósítunk majd.
Háború, stagfláció, politikai nyomás: ilyen válságos helyzetben rég nem ült össze a Fed
Az amerikai jegybank szerdán dönt a kamatról. Változás szinte biztosan nem lesz, de a kérdőjelek napról napra nőnek: az iráni háború stagflációs forgatókönyvet rajzol, miközben a munkaerőpiac gyengülése kamatvágást indokolna. Powell utolsó ülései következnek, és a politika sem hagyja nyugodni.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
