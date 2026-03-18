  • Megjelenítés
Változatlan az amerikai alapkamat, de jól megváltozott az előrejelzés
Deviza

Változatlan az amerikai alapkamat, de jól megváltozott az előrejelzés

Portfolio
A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a jegybank, azonban idénre magasabb növekedést és magasabb inflációt is vár. Az iráni háború ellenére az idei évi kamatpálya még változatlan. Fél nyolckor kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről élőben közvetítönk.
Megosztás

Itt a friss előrejelzés

Az amerikai jegybank a teljes előrejelzési időhorizonton magasabb növekedést vár, mint korábban, de ezzel együtt az inflációs pálya is feljebb került. Idénre három tizeddel, jövőre egy tizeddel.

A kamatpálya viszont nem változott.

Fontos megjegyezni, hogy akkora a bizonytalanság az iráni háború hatásait illetően, hogy ez az előrejelzés adott esetben gyorsan felülíródhat.

Megosztás

Itt az amerikai jegybank döntése

A várakozásoknak megfelelően nem változott az amerikai alapkamat, maradt a 3,5-3,75%-os sávban. A közlemény megjegyzi, hogy a bizonytalanság magas és a közel-keleti fejlemények amerikai gazdaságra gyakorolt hatását még nehéz megítélni.

A döntés majdnem egyhangú volt, de Stephen I. Miran ismét kamatcsökkentésre voksolt, 25 bázispontosat preferált volna.

Megosztás

Hamarosan érkezik az amerikai jegybank kamatdöntése

Magyar idő szerint este hét órakor kezdődik az amerikai jegybank kamatdöntő ülése egy olyan helyzetben, amikor az USA és Izrael által indított háború alapjaiban változtathatja meg az idei évi növekedés és inflációs kilátásokat.

A várakozások szerint nem változik az alapkamat, azonban most elsősorban arra figyelnek majd a befektetők, hogy milyen jeleket küld a jegybank az átalakuló kamatpályával kapcsolatban.

Fél 8-kor pedig kezdődik a sajtótájékoztató, amelyről ugyanebben a cikkben tudósítunk majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Háború, stagfláció, politikai nyomás: ilyen válságos helyzetben rég nem ült össze a Fed

Az amerikai jegybank szerdán dönt a kamatról. Változás szinte biztosan nem lesz, de a kérdőjelek napról napra nőnek: az iráni háború stagflációs forgatókönyvet rajzol, miközben a munkaerőpiac gyengülése kamatvágást indokolna. Powell utolsó ülései következnek, és a politika sem hagyja nyugodni.

Tovább a cikkhez
Háború, stagfláció, politikai nyomás: ilyen válságos helyzetben rég nem ült össze a Fed

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt
Döntött a Fed - Merre indul a dollár és a forint?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility