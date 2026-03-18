Változatlan az amerikai alapkamat, de jól megváltozott az előrejelzés

Az amerikai jegybank a teljes előrejelzési időhorizonton magasabb növekedést vár, mint korábban, de ezzel együtt az inflációs pálya is feljebb került. Idénre három tizeddel, jövőre egy tizeddel.

A kamatpálya viszont nem változott.

Fontos megjegyezni, hogy akkora a bizonytalanság az iráni háború hatásait illetően, hogy ez az előrejelzés adott esetben gyorsan felülíródhat.