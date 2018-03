10 egyedülálló eset, ami bizonyítja, hogy a Bitcoin-titok a biztosításainkat is felforgatja

Kiemelt téma lesz a blockchain-technológia jövő csütörtöki, Biztosítás 2018 Konferenciánkon. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

10-8

Etherisc

Fotó: Shutterstock

AXA Fizzy

Az Etherisc egy német alapítású, decentralizált biztosításokkal foglalkozó vállalat, több működő blockchain-alapú megoldásuk is van már. Ők dobták piacra az első olyan, ethereumon alapuló biztosítást, amely érzékeli, ha a biztosított lekéste a repülőgépét és automatikusan fizet, anélkül, hogy az ügyfélnek akár a kisujját kelljen mozgatnia. Ajánlanak ezen kívül egy ethereum alapú szociális biztosítást is, amely bizonyos családi tragédiák esetén fizet, illetve egy mezőgazdasági biztosítást is, amely azonnal fizet, ha a biztosított termőföldjét szárazság vagy árvíz sújtja.

Fotó: Shutterstock

Allianz Captive Blockchain

A rossz nyelvek szerint az Etherisc ötletét koppintotta le az AXA Fizzy nevű termékével, ami szintén repülők lekésésére nyújt biztosítási fedezetet. A szolgáltatásra legkésőbb 15 nappal a repülő indulása előtt lehet regisztrálni, majd az adatok megadása és a biztosítási díj befizetése után automatikusan megtörténik a fizetés, ha a repülőgép több mint két órát késik. Míg 2017-ben az amerikai és francia járatokra terjedt csak ki a szolgáltatás, 2018-ban már az egész világon elérhetővé tették.

Fotó: Shutterstock

Az Allianz vállalati ága (Corporate & Specialty) egy meglévő captive biztosítási programra húzta rá a blockchain-technológiát, a Ginettával és az Ernst & Younggal karöltve. Az ilyen programokban résztvevő óriásvállalatok lényegében egymás vállalati érdekeltségeit biztosítják, nem pedig egy biztosítási terméket vásárolnak meg, az Allianz csak adminisztrációs tevékenységet végez.A blockchain-technológia automatikusan összeköti a programban résztvevő szereplőket és azonnalivá tudja tenni a tranzakciókat, amellett, hogy nyomon követhető feljegyzéseket is készít róluk. Az Allianz programja a Hyperledger Fabric 1.0-án alapszik, szakmai felelősségbiztosításokra és vagyonbiztosításokra lehet használni. A biztosítási életciklus három szakaszához lehet használni a prototípust, a biztosítás megújítására, a díjfizetés ellenőrzésére, valamint a kárkifizetésekre, utóbbiban a Citi Treasury is segítséget nyújt. A blockchain-technológia a több héttel csökkenti a kárkifizetések időtartamát.