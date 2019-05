Roham a bankoknál: visszük a személyi kölcsönt, mintha nem lenne holnap

5 ábra segítségével mutatjuk most be röviden a piaci folyamatokat. Az első ábrán a teljes banki személyi kölcsön tartozásunk látható: március végén már 738 milliárd forintnyi személyikölcsön-tőketartozásunk állt fenn a bankok felé, ami 37%-os éves növekedést jelent. Gyorsul a növekedés: egy évvel korábban 35%-kal nőtt az állomány.

Mindez természetesen annak köszönhető, hogy meredeken emelkedik az új szerződések összege is. Az elmúlt egy évben 486 milliárd forintnyi személyi kölcsönt vettünk fel, vagyis a tartozás nagyobbik része valószínűleg az elmúlt egy évben képződött. Most már havonta 30-50 milliárd forintnyi személyi kölcsönt vesz fel a lakosság, március jelentette az eddigi csúcsot 49,1 milliárddal.

A nagy népszerűség az egyszerűségnek (nincs szükség ingatlanfedezetre, értékbecslésre, közjegyzőre stb.), a gyorsaságnak (egyes bankoknál akár fél órán belül pénzhez juthatunk), és a csökkenő kamatnak egyaránt köszönhető. Miközben már 7% környéki kamattal pénzhez juthatunk, az átlagos hitelfelvevő azért ennél még jóval magasabb, 13% körüli kamattal vesz fel személyi kölcsönt.

Érdekes azonban, hogy míg a lakosság teljes személyikölcsön-tartozása az egekben van, a szerződésszám szempontjából messze a korábbi csúcs. A 2012 eleji szinthez képest például harmadával marad el a szerződésszám, ez jórészt a korábbi devizahitelek visszafizetésével vagy a nem teljesítő hitelek esetében a követeléskezelőnek történő értékesítésével magyarázható.

A személyi kölcsön felvétele szempontjából legnépszerűbb hónapok csak most jönnek: május és szeptember között vesszük fel a legtöbb ilyen hitelt, ebben valószínűleg a lakáscélú költések (pl. felújítás, bútorvásárlás), az autóvásárlás, a családi események (pl. esküvő) és az iskolakezdés finanszírozása is nagy szerepet játszik. A bankok különböző felmérései alapján egyébként a személyi kölcsönök felvételében nagyon magas a lakáscél (pl. felújítás) és az autóvásárlás jelentősége továbbra is.