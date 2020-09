Game over: még hatásosabb lesz a NAV csodafegyvere

Teljes körűvé válik az online számla adatjelentés 2021. januárjától, bekerülnek a rendszerbe a cégek közötti számlákon túl a magánszemélyeknek és a külföldi vállalkozásoknak (EU-s és harmadik országbelinek egyarán) kiállított számlák is. Mivel a jelentendő számláknál nincs értékhatár, minden belföldi és külföldi vevő felé kiállított számla adata be kell hogy érkezzen a NAV-hoz.

Az alábbiakban Németh Lilla, az RSM adóüzletágának vezetőjének írását közöljük.

Újabb jelentős változás előtt állnak a magyarországi számlakiállítók, a gazdálkodóknak és a szolgáltatóknak is egy újabb szabályrendszerhez kell alkalmazkodniuk. A napokban megjelent NAV online számla 3.0 séma alkalmazására kitűzött céldátum 2021. január 1. Ekkortól indul az online számla 3.0 azonban – vélhetően a korábbi időszakok felkészülési tapasztalatai alapján –, már most bejelentette a pénzügyminisztérium, hogy 2021. április 1-ig szankciómentes időszak keretében további időt biztosít a gazdálkodók számára a felkészüléshez, rendszereik átállításához.

Lesz is újabb feladatuk az IT és adó, könyvelési szakembereknek, hiszen a verzióváltás újabb teendők elé állítja a gazdálkodókat és a számlázóprogramok, adatriportálási rendszerek fejlesztőit.

Két fronton is módosul az online számla jelentés:

egyrészt bővül a jelentendő számlák köre (kiterjed szinte az összes értékesítési számlára), másrészt új sémát (3.0) is kell alkalmazni a jelentéshez.

Miért van szükség újabb online számla módosításra?

Röpke két hónap telt el a 2.0 séma július elsejei bevezetése óta, miért kell mégis újra az adatszolgáltatással foglalkozni a cégeknél, adózóknál? Nos ennek több oka is egyértelmű a NAV részéről.

2021. január 1-től már a magánszemélyek felé kiállított számlákat is le kell jelenteni, sőt a közösségi és az export ügyleteket is. Ezzel tulajdonképpen

eléri a teljeskörűséget az online számla rendszer, hiszen a gazdálkodók által kiállított összes számlát látni fogja az adóhivatal.

Azért, hogy a megfelelő adattartalom jelölésre kerülhessen, szükség volt 2.0 jelentős továbbfejlesztésére.

Az elektronikus számlázás terén is jelentős változás jön, hiszen a séma szerinti 3.0 XML is tekinthető majd e-számlának! Ha az adóalany így nyilatkozik az adatszolgáltatásában, akkor az XML révén egyben elektronikus számla kerül beküldésre. Ilyen esetben a számla teljes adattartalmának megadására lesz szükség, nem lesz elegendő az áfatörvény szerinti kötelező adattartalom, ezért jogszabálymódosításra is számíthatunk. Ugyanakkor - mivel a számlán kötelező a név, cím adatok feltüntetése, de ennek XML-be emelése és riportálása a magánszemélyek esetében adatvédelmi szempontok miatt kifejezetten tiltott - a NAV differenciál, a privát vásárlónak kiállított számla XML-je nem minősülhet elektronikus számlának.

Az XML mint e-számla egy újabb lépés az e-áfabevallás felé

Az XML egyenlő számla alapvetés rengeteg lehetőséget és feladatot ad mind a cégek, mind a tanácsadók számára. A pénzügyi adminisztrációs területen a digitalizáció sokféleképpen megjelent már, egyre több folyamat válhat automatizálttá - a szabályozási nyomás, rugalmasabb munkavégzés, többes, távoli hozzáférések hatására – ezáltal gyorsabbá is. Most a rutinszerű feladatokon túl a bevallások készítése, finomhangolása, vagy elemzések összeállítása is megoldható lesz az XML fájlok alapján szoftveres támogatással. Az idő megspórolása mellett így a gépi logikára és tanulásra támaszkodva a hibákat is minimalizálni lehet.

Az online számla adatszolgáltatásban meghatározott módosításokkal a NAV - az eSZJA-hoz hasonlóan - a gazdálkodók áfabevallási tervezeteinek elkészítése felé (eÁFA bevallás) tesz újabb, fontos lépést. Ezért a 3.0 sémában az adóhatóság ismét picivel több adatot kér be a gazdálkodóktól. A pontos részletek még nem ismertek, de új típusú elvárások kerülnek bele a 3.0 sémába, miközben az online számla adatszolgáltatási szabályok és az áfatörvény nincs teljes mértékben átfedésben, minek és hogyan kell bekerülnie a számlára, számlajelentésbe. A két jogszabálynak ugyanakkor egyidőben kell megfelelni a NAV által validált adatriporthoz, így ismételten a technológiai és az adótanácsadói kompetenciák együttese szükséges a 3.0 implementálásánál.

Olyan irányba halad az adózás digitalizációja, mellyel az adatok elektronikus előállítása, küldése és feldolgozása a cél. Ez üdvözítő, pláne ha a járvány miatti új érintésmentes világra gondolunk, vagy ha a papírmentes, környezetbarát irodát tűzzük ki célul. De már most érdemes azt is átgondolni, mit tudnak a tenni a gazdálkodók és a szolgáltatók, hogyan tudnak nyertesként részt venni egy ekkora mértékű átalakulásban.

Németh Lilla, adóüzletág igazgató, RSM

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Mohai Balázs