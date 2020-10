Valami beindult: óriási áremelkedés az egészségbiztosításoknál

Napokban döntenek a cégek a jövő évi juttatásokról. Cikkünkben azt feltételezzük, hogy jelenleg a munkavállalók egészsége kiemelten fontos egy cég számára. Nehéz helyzetüket segítve összeszedtünk pár gondolatot arról, miként lehet egy új egészségügyi juttatást beilleszteni a juttatások közé és erre honnan lehet forrásokat előteremteni. Akiknek már van valamilyen egészségprogramja, az megtudhatja, hogy miért emelkednek az árak ilyen jelentősen.

Az alábbiakban Balázs Iván egészségbiztosítási szakértő írását közöljük.

Olvastam a napokban egy kutatási eredményt, amit a KPMG készített üzleti vezetők körében. Hihetetlen, de igaz, hogy egyik pillanatról a másikra egy vállalkozás legnagyobb kockázata a munkaerő megszerzése és megtartása lett!

Ebbe a kockázati körbe tartozik a toborzás, munkavállalói jóllét (wellbeing), a kollégák fejlesztése és felkészítésük a jövőre, egy új világra. Nehézséget okozhat továbbá a motiváció fenntartása is ezekben az időkben.

Valószínűleg a fenti pontnak köszönhető az is, hogy a munkáltatók részéről jelentősen nőtt az egészségügyi juttatásokra az érdeklődés. Ezek a programok 36% adózás mellett nyújtanak megoldást a munkaerő megtartására, a munkavállalói jóllétre és közvetlen hatással vannak a vállalat teljesítményére is.

A magánegészségügyi piacon jelentős változások mennek végbe, ami a szolgáltatási árakat és ezáltal az egészségbiztosítások árait is jelentősen érinti.

Azok az alapszolgáltatások, amelyek még pár évvel ezelőtt havi 4-5 ezer forintért elérhetőek voltak fejenként, ma már 7-11 ezerért kerülnek kiajánlásra, amikor 1-1 vállalat megbízásából összehasonlításokat végzek.

Napokban kapták kézhez a már meglévő ügyfelek is az évfordulós értesítőjüket és szerencsés az a kevés ügyfél, aki nem kapott legalább 10%-os indexálási javaslatot biztosítójától. Nem ritkák azonban a 30-50, de akár a 70%-os díjemelések sem. Ezekre reagálni alig maradt pár napja a cégeknek.

A magyarázat az áremelkedésre:

jelentősen emelkednek az orvosi bérek az állami és a magán szektorban is,

megjelent egy új törvényjavaslat, ami az orvosok munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos, és bizonytalanságot okoz,

jelentős várólisták vannak az állami egészségügyben, ami a magán piacra tereli a betegeket,

egyre tudatosabbak a munkavállalók az egészségbiztosítások használatában,

sok helyen online időpont foglalási rendszerrel olyan munkavállalók is időpontot foglalnak magánklinikákra, akiknek eddig nem volt „kedvük” betelefonálni egy call centerbe,

esetenként, egyes biztosítóknál a Covid-19 tesztek is terhelik 1-1 ellátás költségét.

Az eddigi tendenciákból látszik, hogy évek óta 10-15 %-os az áremelkedés magánszolgáltatók árlistájában és nyilvánvaló következmény, hogy ezeket az egészségbiztosítási árak is lekövetik. Manapság egy szakorvosi vizsgálat 20-30 ezer forintba kerül, de vannak szakmák és elég sok olyan fővárosi klinika, ahol ez 50-70 ezer forintot is elér. Ezeknek a hatására egyre nehezebb helyzetben van egy magánszemély, amikor egészségügyi problémái vannak, hiszen nem csak a szervezés kihívásaival kell megküzdenie, hanem komoly anyagi nehézségekbe is ütközik kivizsgáltatnia magát, majd meggyógyulnia.

Biztosan merem állítani, hogy

manapság sok esetben egészségbiztosítás nélkül jelentősen kisebb esélye van a gyors és szövődmény nélküli gyógyulásnak.

Egy vállalatvezetőnek megoldás lehet az, ha adott biztosítóval több évre igyekszik fixálni az árakat, mert ezzel több célt is egyszerre érhet el.

Sokan vannak abban a nehéz helyzetben a cégeknél, hogy nincsenek plusz forrásaik egy új juttatás bevezetésére. Számukra összeszedtem az elmúlt időszak gyakorlati megoldásait:

béremelésre nincs keret, de az idei 2%-os SzocHo adócsökkentésből pont kijöhet az egészségbiztosítás, így lehet megtartani a munkavállalói elégedettséget,

idén több juttatás adózása is változott, illetve a vállalatok anyagi lehetősége is, ezért a 2021-es juttatási rendszert úgy alakítják át, hogy abban fix helye van az egészségügyi juttatásnak,

sok olyan juttatás vagy extra szolgáltatás van sok cégnél jelenleg, amit nem tudnak kihasználni a kollégák, így annak forrásai is átcsoportosíthatóak (masszázs, közös joga, karácsonyi buli, stb.)

a meglévő cafeteria keret sok helyen egyre nehezebben felhasználható, így a keret csökkentése nélkül, de abba fixen választandó elemként épül be ez a juttatás,

vannak cégek, ahol azt kell bizonyítani, hogy az egészséges munkavállaló magasabb teljesítményre képes, de lassan elvárás is egy interjún az egészségbiztosítás megléte,

helyenként megoldás lehet egy minimál (korlátozott) csomag bevezetése havi 2-3 ezer forintért és cafeteriában pedig felajánlja a cég egy alap csomagra való bővítését,

láttam már olyat is, hogy a költségeket megosztották a munkáltató és a munkavállaló között.

Összefoglalva egyre nagyobb kihívások előtt állnak a cégvezetők és kiemelten a HR vezetők is, ezekre pedig megoldásokat kell találniuk. Biztos vagyok benne, hogy meg fogják ezeket találni, de mit érnek egészség nélkül. Kijelenthetjük, hogy amennyiben a munkáltató nem köt egészségbiztosítást a dolgozókra, akkor annak egészségügyi ellátása a szervezési és finanszírozási nehézségek miatt valószínűleg az állami rendszerben fog megvalósulni.

Balázs Iván

Egészségbiztosítási szakértő

