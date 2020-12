Mi az a gazdasági növekedés és mitől van?

Az innováció, a magántulajdon védelme, a családi kapcsolatok, a társadalmi értékek egyaránt befolyásolják egy-egy ország növekedési képességét - mondja Major Klára, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtani Intézetének vezetője. A szakember az Elemző közgazdász videósorozatunkban arról beszél, hogy mit gondol a közgazdaságtan a gazdasági fejlődésről. Mitől növekszik a GDP? Mitől fejlődik a technológiai egy országban, és miért nem egy másikban?

A gazdasági növekedés modern értelmezése nem is olyan nagyon régi - utal Major Klára a mintegy százéves múltra. Azóta is élénk a gondolkodás a közgazdaságtudományban, hogy mi határozza meg az egy főre jutó jövedelem növekedését. A válasz nem egyszerű, hiszen a technológiai fejlődés mögötti mozgatórugókat is fel kell tárni - mondja az egyetemi docens.

AZ ELEMZŐ KÖZGAZDÁSZ

A Portfolio hetente mutatja be az ELTINGA vezetőjének videósorozatát, ami a közgazdasági elemző gondolkodásba nyújt bepillantást. Rendszerváltó történetünk egyik öröksége, hogy a közgazdaságtan sok mindent jelent ma Magyarországon: praktikus, üzleti tanulmányokat, alkalmazott matematikát, fogalmak, állami szabályok, törvények naprakész ismeretét. A nemzetközileg economics-ként ismert – magyarul talán leginkább elemző közgazdaságtannak nevezett – terület gondolkodása és szerepe nem közismert. A sorozatban megmutatjuk a közgazdasági gondolkodás példáit. Szó lesz arról, hogyan kutatják a közgazdászok a vállalati versenyt. Hogyan jelzik előre a gazdasági növekedést? Miként próbálják megérteni és feltárni a gazdasági összefüggéseket? Mit keres egy közgazdász az iskolában? Ismerd meg te is az elemző közgazdász munkáját!

A sorozat első részét itt nézheted meg:

NÉVJEGY

Major Klára a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtani Intézetének vezetője. Ezen az egyetemen szerzett közgazdász diplomát és közgazdasági PhD. fokozatot. Disszertációját a nemzetközi jövedelem-egyenlőtlenségekről írta, makroökonómiai területen publikál. Elemzőként a Magyar Nemzeti Bankban és a HÉTFA kutatóintézetben dolgozott. A Corvinuson kívül oktatott az ELTEconon, az IBS-ben, és több szakkollégiumban is. Számos nagy sikerű kurzust dolgozott ki az alapképzéstől a doktori szinting. A Corvinus Egyetem többszörös kitüntetettje, a Rajk László szakkollégium állandó tanára.

Címlapkép: Gett Images