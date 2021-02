Többet foglalkozunk a pénzügyeinkkel, ez pedig meghozza az eredményét

Többet foglalkozunk mostanában a pénzügyeinkkel, mint korábban, a ráfordított energia pedig meghozza az eredményét - mondta a Portfolio-nak Konkoly Miklós befektetési szakember, aki Konkolydirect néven indította el saját szakmai műhelyét, és vagyontervezési mentorként ad tanácsokat. Úgy látja: 2021-ben is érdemes figyelni arra, hogy ne legyen eltúlzott a kriptodeviza súlya egy befektetési portfólióban.

A statisztikák szerint jól jött a tavaszi koronavírus-válságot követő piaci fellendülés a magyar gazdagoknak, javarészt ennek köszönhető ugyanis, hogy 6500 milliárd forint fölé emelkedett a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon. De mennyire van ez így a gyakorlatban is, vagy inkább azt lehet tapasztalni a vagyonos ügyfelek körében, hogy pénzük egy részét vállalkozásuk fenntartására kellett fordítaniuk az utóbbi hónapokban?

Vegyes a kép, de alapvetően úgy látom, hogy kimondottan dinamikusan változnak a dolgok. Egy biztos: jellemző, hogy

többet foglalkozunk most a pénzügyekkel, mint korábban. A több ráfordított energia meghozza az eredményét, akármit is hoz majd a jövő a gazdaságban.

A hosszú távú gondolkodás ebben az időszakban egyre jellemzőbb lett, ami mindenképp üdvözlendő befektetésszakmai szempontból.

2021-ben minden a vakcináról szól. Mit tapasztal, mennyire magas az oltási szándék a legvagyonosabb magyarok körében?

Reméljük, csak 2021-első negyedévére lesz igaz ez. Szerencsére velem a legvagyonosabb partnereim a pénzügyeikről beszélgetnek elsősorban, és bár tudom, fontos a vakcina, de ha még marad időnk, akkor sem ez a következő téma listánkon. Anélkül, hogy részleteket árulnék el beszélgetéseinkről, sokakkal a koronavírus helyett inkább az Austral Open kerül szóba.

Mit gondolnak a befektetők a forintról? Erősödést várnak vagy inkább külföldi devizában tartják a pénzüket? És mi a helyzet a bitcoinnal: népszerű befektetésnek számít a kriptodeviza a magyar milliomosok körében?

Leginkább aggódnak a forint miatt. Épp ezért, ha lehet, a devizákat preferálják, főleg akkor, ha euróban, dollárban, vagy svájci frankban jelentkezik a bevételük.

Ritkán látni olyat ebben az ügyfélkörben, hogy valaki devizabevételét hazai fizetőeszközre cserélné.

Ma már számos olyan lehetőségről tudunk beszélni velük, amely közvetlen devizaváltás nélkül tudja támogatni a devizadiverzifikációt a portfólióépítés során. A bitcoin miatt pedig inkább én aggódom. Persze nem konkrétan a kriptodeviza, vagy annak árfolyam-alakulása miatt - végső soron ez is csak egy befektetési eszköz -, hanem annak eltúlzott súlya miatt egy-egy "kezeletlen" portfólióban.

Javaslatom így szól: többet ésszel, mint tőkeerővel, ha ezeken a vizeken evezünk.

Milyen évre számít a részvénypiacokon? Várható a közeljövőben egy nagyobb részvénypiaci korrekció?

A részvénypiacon mindig jó, akármilyen évet is mutat a naptár. Kevésbé lehet hullámvasút jellegű 2021-ben, bár erre az elmúlt hetek inkább rácáfoltak, de összességében mégis így gondolom.

Ha hozamokat akarunk, akkor idén is érvényes a jelmondat: Stay Invested !

Várható, és a mértéke is érezhető lesz, de a visszarendeződés ezúttal sem marad el. A visszaesés olyan a részvénypiacon mint a kockázat általában: nem lehet elkerülni, de managelni igen! Persze, ha hozamot akarunk, ha nem akkor irány az állampapír, akár szuper, akár nem.

Konkoly Miklós Fotó: Bácsi Róbert László

Mi lesz az idei év sztárbefektetése, mi az, ami iránt most igazán nagy a kereslet, és ez kitarthat akár év végéig is?

A kriptodevizá(k)nak jó esélye van, hogy a dobogósok között legyen. Továbbra is népszerű lesz a tech szektor és az ehhez kapcsolódó befektetési lehetőségek, de nálam a dinamikus portfóliókezelésre építő befektetési alapok állnak nyerésre. Ez utóbbi nagy valószínűséggel ki is tart egész évben, már itthon is nagyon eredményes stratégiákkal találkozni.

Hogyan birkóznak meg az ügyfelek, illetve a privátbankárok a home office-szal? Mennyire tanultak meg a privátbankárok így új ügyfeleket bevonzani, és mennyire tudott megvalósulni a digitalizáció térnyerése a hagyományosan erős személyes kapcsolatokra épülő szektorban?

Ez attól függ, ki milyen keretek között privátbankárkodik. Jómagam már lassan egy éve a szabadabb modellt követem, ahol kötöttségek nélkül, rugalmasan tudom segíteni ügyfeleimet egy nehéz időszakban. Itt nincs semmi más téma, mint a befektetések. Fókuszáltak vagyunk, és ez segít a közös munkában, akár home office-ról van szó, akár nem. És az sem mindegy a szakmai fókuszáltság mellett, hogy az ember "szabadprivátbankár" életmódban egy jó reggeli teniszről vagy szaunázásról érkezve kipihenve tudja meglátogatni, vagy fogadni vagyonos ügyfelét. Ebben a keretrendszerben a tudásom maximumát vagyok képes az ügyfél számára átadni.

Milyen változások jöhetnek 2021-ben a magyar privátbanki, privát vagyonkezelői szektorban? Vannak új tendenciák, amikre érdemes figyelni?

A teljes évre vonatkozóan nehéz konkrét jóslatot mondani, szóba került már a vakcina, a "kriptozás", és egyéb sztárbefektetések. De ami a szektort illeti, egy nagy merge van folyamatban: ez az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hazai banki összeolvadása, mely nyilván a privátbanki szegmenst, annak kiszolgálási modelljét is befolyásolja majd. Komoly erők lépnek szinergiára, ez segíti a szektor fejlődését és az ügyfélkiszolgálás - elsősorban a hagyományos lakossági és vállalati - minőségének javulását, várhatóan hosszú távon.

Érdekes tendencia emellett, ha nem csak a hagyományos kereskedelmi privátbanki kiszolgálást figyeljük, hogy a befektetési szolgáltató cégek egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a vagyonosabb ügyfélkör kiszolgálásra, a kiszolgálási modellek pedig egyre több lehetőséggel segítik a vagyonosodó ügyfélkör választását, boldogulását. Öröm szemlélni az új szakmai műhelyek kibontakozását, melyek akár közvetlenül ezekben a cégekben, vagy szerződött partnereiken keresztül válnak elérhetővé a kiemelten vagyonos ügyfelek számára, ugyanabban a szabályozott környezetben, mint hagyományos elődjeik a kereskedelmi privátbanki rendszerben.

A cikk megjelenését a Konkoly direct támogatta.