Külföldre vinné a magyar agrárcégeket az OTP Bank

Régi igazság, hogy a mezőgazdaság, illetve az élelmiszertermelés vonzó finanszírozási terület banki szempontból, ráadásul a magyar agráriumban bőven vannak még tartalékok a fejlődést és a külpiaci jelenlétet illetően. A mára 11 országban jelen lévő OTP Bank tudatosan igyekszik kihasználni az ágazatban rejlő lehetőségeket, így a határt átlépő agrárügyfeleiket külföldön is a megszokott szolgáltatással, valamint helyismerettel igyekeznek kiszolgálni – mondta el a Portfolio-nak Zsarnóci Csaba, az OTP Agrár főosztályvezetője.

A járványhelyzettel járó korlátozások tavaly néhány hét alatt mutattak rá, hogy miért fokozott jelentőségű, stratégiai ágazat az agrárium, így mind a magyar mezőgazdaság, mind az ország élelmiszeripara bizonyíthatta erősségét. Magyarország a koronavírus-járvány miatti áruforgalmi korlátozások idején is bizonyította, hogy képes élelmiszerrel ellátni a teljes lakosságát. Felmerül azonban a kérdés, hogy mennyire számít versenyképesnek a magyar agrárium régiós szinten. A válasz nem egyértelmű, hiszen vannak versenyképes és sikeres élelmiszerfeldolgozók, amelyek az export terén is megállják a helyüket, a legversenyképesebb szereplőket már a nemzetközi piacon is számon tartják.

Sok magyar agrárvállalkozás tevékenysége már most is nemzetközi színtéren valósul meg, amely egyszerre jelent kihívást és lehetőséget.

A hazai élelmiszeripar az elmúlt években mind bel- mind külföldön egyre több terméket értékesít. Ha egy cég külföldön is piacra lép, az tapasztalatunk szerint versenyképességét és hatékonyságát is növeli. Ha pedig termékei már kaphatóak külföldön, a következő lépés, hogy ott is megteremtik a jelenlétüket, és hídfőállásként telephelyeket, leányvállalatokat hoznak létre” – tájékoztatta a Portfolio-t Zsarnóci Csaba.

Van még fejlődési lehetőség

Tény azonban, hogy a magyar élelmiszergazdaságban láthatóan még most is jelentős tartalékok vannak, akár a versenyképességről, akár az exportpiacra lépésről van szó. A határon túli terjeszkedéstől sokakat az riaszthat el, hogy nem csak idegen nyelven kell tárgyalni, de új jogi környezetben kell érvényesülniük.

A bizonytalanság miatt azonban előfordulhat, hogy a hazai piacon már bizonyított és rátermett, az exportban is sikerre érdemes cégek halogatják a külpiacra lépést.

Azzal, hogy az OTP Bank mára már 11 országban van jelen, nem csupán pénzügyi szolgáltatást, hanem helyismeretet és ezáltal fontos tanácsadói segítséget is tud adni ügyfeleinek. „Az egyik fontos segítség, amit adhatunk, éppen ennek a tudásnak a biztosítása. Tanácsadóink nem csak pénzügyi kérdésekben szolgálhatnak megoldásokkal, de a kezdeti lépéseket is megkönnyíthetik az agrárvállalkozók számára.

Ismerik a helyi szabályozási, támogatási és gazdasági kereteket, így megfelelő válaszokat találhatnak a felmerülő kérdésekre.

Horvátországban és Romániában már pályázatírással és támogatási tanácsadással foglalkozó leányvállalataink is működnek. A nyelvi nehézségeket pedig megkönnyítheti, hogy a határ mentén Szlovéniában, Horvátországban, Ukrajnában, de leginkább Szerbiában és Romániában akár magyar nyelven beszélő munkatársaink is rendelkezésre állnak” – fejtette ki Zsarnóci Csaba.

Külföldön is otthon vannak

A főosztályvezető szerint nagy segítséget jelent az ügyfeleknek az, hogy az országhatár elhagyásával nem kell kilépniük a megszokott pénzintézeti keretek közül. „Ezt úgy szoktuk összefoglalni, hogy a határon túl is bankon belül maradnak, azaz arra törekszünk, hogy ügyfeleink bármelyik OTP Bankban magas szintű banki szolgáltatásokban részesüljenek.

Magyarország mellett már 10 országban vagyunk jelen a régióban és mindenhol elérhetők a lakossági mellett vállalati szolgáltatásaink is.

A terjeszkedő vállalatcsoportok részére csoporton belüli gyors és kedvezményes számlaforgalommal, határon átnyúló üzleti tranzakciók finanszírozásával, treasury ügyletek lebonyolításával, állami támogatási programokba való bekapcsolódással állunk rendelkezésre. Az agrárvállalkozásokat speciális szakértelemmel, és specifikus termékekkel igyekszünk kiszolgálni. Emiatt is alakította ki tavaly minden leánybankunk középtávú agrárstratégiáját, a helyi viszonyokhoz illeszkedő fejlesztési, illetve a hitelportfólió jelentős növelését eredményező célokkal.”

Az OTP Agrár célja a leánybankok ilyen irányú fejlesztésével egyértelműnek tűnik, mivel a mezőgazdaság jó ideje ígéretes terület a finanszírozás szempontjából.

„Az agrárium szereplői legutóbb a járványhelyzet apropóján bizonyíthatták válságállóságukat. Az is látható, hogy termékeikre folyamatos a kereslet, ezért folyamatos árbevételt képesek produkálni, így banki szempontból a leginkább megbízható adósok között szerepelnek. Ráadásul a magyar agráriumban rengeteg lehetőség van még, amelynek kiaknázása közös érdekünk, de például a Fekete-tenger körüli régióban is kiugró növekedési lehetőség látható. Az, hogy régiónk agrárvállalkozói fejlesszék versenyképességüket, nem csak gazdasági érdek, de még jobb minőségű élelmiszerek kerülhetnek mindannyiunk asztalára. Ezt a fejlődést szeretnénk segíteni rugalmas banki szolgáltatásokkal és szakértő tanácsadással.”

Van potenciál a tágabb régióban

Már régiókban, térségekben is jó esély kínálkozik a magyarországi agrárvállalkozások gyarapodására. A Magyar Kormány a Vajdaságban, Kárpátalján, Szlavóniában, Muravidéken, Erdélyben és a Felvidéken évek óta hirdet meg gazdaságfejlesztési programokat. A rendelkezésre álló források vissza nem térítendő támogatás formájában érhetők el. A közelmúltban újabb kormánydöntés született a programok folytatásáról. Az OTP Csoport banki infrastruktúrát és ügyfélkiszolgálást biztosít a programban résztvevők részére, így a külföldi piacra lépést fontolgatók bármely környező országban megtalálhatják azt a fejlesztési irányt, ami növekedést biztosíthat számukra.

„A legfontosabb első lépésnek a megbízható és stabil pénzügyi partneri kapcsolat kialakítását tartom.

Fontos megjegyezni, hogy magyarországi ügyfeleink kapcsolata a leánybankjainkkal nem a nulláról indul, hiszen OTP-s ügyfélként ismertek számunkra.

Tehát az adott piac információinak összegyűjtése, a lehetséges versenytársak és ügyfélszokások megismerése, partner-kapcsolatok kialakítása mellett nagyon fontos, hogy a vállalkozás pénzügyeit is megbízható szolgáltató kezelje. Az OTP Csoport Közép-Kelet-Európa meghatározó bankcsoportjaként kiterjedt fiókhálózattal, agrárvállalkozókra igazított pénzügyi megoldásokkal, és adott esetben a pályázatírást segítő tanácsadók révén átfogó szolgáltatásokkal segíthetjük partnereinket” – fogalmazott Zsarnóci Csaba.

