Az 1950-es évekre nyúlnak vissza a vállalatirányítási cégcsoport gyökerei

A LIBRA három évtizedes múltja és neve garancia a minőségre és most már a teljes körű szolgáltatásra is: az utóbbi négy évben a 60 fős 1,5 milliárd forintos árbevételű Libra Szoftver Zrt. egy négy cégből álló, 170 fős 3,5 milliárd forint árbevételű, közel milliárdos eredményű cégcsoporttá nőtte ki magát, egyedülállóan teljes körű szolgáltatást nyújtva a vállalatirányítási rendszerek piacán.

Egyre kevesebb olyan magyar cég van ma már, amely elmondhatja magáról, hogy a gyökerei a múlt század közepéig nyúlnak vissza. A Libra Szoftver Zrt. ezek egyike: jogelődjét, a Volán Elektronikát 1959-ben alapították. Még az 1989-es privatizációt megelőzően, 1984-ben kijöttek az első saját fejlesztésükkel, a LIBRA könyvelőprogrammal, a cég pedig az integrált vállalatirányítási rendszerek területén pedig már 1994 óta, közel 30 éve, vezető a magyar fejlesztők között.

Az élet azonban mindig hoz új kihívásokat, és Faur Kálmán cégtulajdonos-vezérigazgató számára is világossá vált: több lábon kell állni. Ezért 2017-ben elérkezettnek látta az időt a bővülésre. A következő három évben folyamatosan végrehajtottak egy-egy akvizíciót, felvásárolva a BaBér, valamint az Abacus bérszámfejtő- és HR-rendszereket, illetve a Memolux könyvelő- és bérszámfejtő irodát.

Ezzel 2020-ra a Libra Szoftver Zrt. egy négy business unittal kialakított cégcsoporttá vált.

Így a vállalat teljes egészében lefedi az irodai ügyviteli folyamatokat, szoftverfejlesztési és szolgáltatási oldalról egyaránt, ami egyedülálló a magyar piacon.Az akvizíciók nyomán a 60 fős 1,6 milliárd forintos árbevételű Librasoft Kft.-ből egy 180 fős 3,5 milliárd forint árbevételű, közel milliárdos eredményű zrt.-t hoztak létre, saját erőből, külső finanszírozás nélkül. Négy év alatt tehát az árbevételt közel két és félszeresére, az EBITDA-t pedig duplájára növelték cégcsoport szinten.

Mint Faur Kálmán fogalmaz: konzervatív fejlesztési stratégia mellett is sikerült négy év alatt duplázni úgy, hogy közben a bérszínvonal és az osztalék is jelentősen nőtt.

Biztosan tudtunk volna még gyorsabban, még nagyobbat nőni, de azzal együtt a kockázat is exponenciálisan nőtt volna, és jelenleg nincs olyan felvásárlási vagy piaci cél, amiért ez megérte volna

– teszi hozzá.

A cég a pandémia miatt nem veszített ügyfeleket, amennyi távozott, annyi új jött is, ezért folytatni tudták az organikus növekedést, 5 százalékkal. Ez ugyan nem tűnik soknak, ám, mint Faur Kálmán rámutat: a megelőző három év gyors tempója után meg kellett kicsit állni, konszolidálni a rendszereket, a csapatokat, hogy ne romoljon a hatékonyság.

Míg a Libra Szoftvernek 800 ügyfele volt, a felvásárlással már 2000-et szolgálnak ki, ebből is látszik – mint Faur Kálmán mondja –, hogy az egész üzleti modell a sűrű fillérre alapul. Döntően kkv-k az ügyfeleik, de nagyvállalatok számára egyaránt kínálnak megoldásokat.

Hogy miért őket választják, arra a vezérigazgató szerint a válasz két szó: stabilitás és tapasztalat. Egy ismert márkanév bizalmat kelt a kollegákban és partnerekben egyaránt, ha pedig azt sikerül tartalommal is megtölteni, akkor nemcsak őket választják, de hosszú távon is velük maradnak.

A LIBRA rendszerek moduláris felépülésüknek és széles körű paraméterezhetőségüknek köszönhetően vállalatra szabható vállalatirányítási/ügyviteli megoldást jelentenek.

Alkalmazásukkal a vállalat egyes folyamatai automatizálhatóak, ezzel segítve elő a hatékonyabb munkavégzést.

Rendszereik teljes mértékben integrálhatók, az egyedi igényeket gyors és hatékony fejlesztésekkel szolgálja ki, emellett folyamatos szoftverkövetést és gyártói támogatást is nyújt.

Termékeiket a gazdaság minden területén, a non-profit szférában és az oktatásban is alkalmazzák. Nem véletlen, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskolán már 25 éve oktatják a szoftvereiket. A hazai fejlesztés, a saját termék és licencek nagyfokú rugalmasságot adnak a fejlesztési időkben és a díjakban egyaránt.

A társaság emellett az ország teljes területét lefedő viszont[1]eladói szakértői bázissal is rendelkezik (Tatabányán, Győrben, Debrecenben, Kaposváron, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Miskolcon és Szolnokon is), és rugalmas, az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő licencelési módozatokat kínál.

A cégtulajdonos-vezérigazgató úgy látja, a növekedés motorja mind a szoftver-, mind a BPO-üzletágakban az innováció lesz: az automatizálás egy újabb szakasza indult meg az ügyvitel terén, amit egyrészt a mesterséges intelligencia térnyerése, másrészt a NAV folyamatos fejlesztései táplálnak. Ennek a piaci elterjedése egy hosszabb folyamat, árbevétel szempontjából pedig főleg átstrukturálódást jelent, ezért inkább a megújulás szükségességét jelenti, de nem hoz komoly növekedést.

Gyors, kétszámjegyű bővülés csak M&A tranzakciókon keresztül lehetséges ezen a piacon.

Miután a Libra 2020-ban is sikeres évet zárt, maradt forrása arra, hogy a korábbinál jóval jelentősebb CSR-tevékenységet végezzen. Az év során így több, mint 25 millió forint támogatást adott a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére, és mivel nagyon sok közép-és felsőoktatási intézménnyel állnak kapcsolatban, őket elsősorban a digitális oktatáshoz elengedhetetlen eszközökkel segítették, de kórházakat is támogattak. „Nekünk szerencsénk volt, fontosnak éreztük, hogy másoknak is segítsünk” – mondja Faur Kálmán.

