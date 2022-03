190 éves múltra tekint vissza a magyar cég: 2020-ban az utolsó pillanatban mentették meg

Százkilencven éves múltjával a Caola Zrt. a második legrégebbi, folyamatosan működő magyar cég. Mégis, 2020-ban az utolsó pillanatban mentette meg dr. Bándi Imre és befektetőtársai – ma már új gyártócsarnokai épülnek határon innen és túl, innen kerülnek majd ki a Caola jól ismert termékei.

A cikk a 2021-es BÉT50 kiadványban jelent meg. A kiadvány médiatámogatója a Portfolio.

A Caola története csaknem kétszáz évvel korábbra, a reformkorig nyúlik vissza. 1831-ben alapított gyárat egy pesti szappanosmester, Hutter József a régi Váci úton. Ez lett a ma is jól ismert cég jogelődje, egyben a magyar kozmetikai ipar alapja. Idővel folyamatosan bővült a kínálat, az 1930-as évekre már a régiós országok piacait is meghódították. A szocializmus alatt ebből jött létre a vegyipar mamutvállalata, amely Közép-Kelet Európa legnagyobbjává nőtte ki magát. A rendszerváltás után azonban gyorsan odalett a piacvezető pozíció, a Caola a nyugati multinacionális cégekkel nem bírta a versenyt. Ráadásul a tulajdonosok a kétezres években elhanyagolták a márkaépítést, így, miközben az olyan jól ismert brandeket, mint a Baba tusfürdő, a konkurencia megszerezte, a megmaradt termékek zömét már csak az idősebb korosztály ismeri és használja. Magyarország egyik legnagyobb múltú cége, amelyet két világégés sem tudott tönkretenni, csendben menetelt a csőd felé, és minden bizonnyal fel is számolják, ha az utolsó pillanatban nem vásárolja fel dr. Bándi Imre és befektetőtársai.

2020 áprilisában vettük meg a céget, akkor már gyakorlatilag hónapjai voltak hátra a teljes fizetésképtelenségig. Több százmillió forintos lejárt tartozást görgettek maguk előtt, ha befutott volna egy nagyobb megrendelés, a teljesítéshez szükséges pénzt sem tudták volna előteremteni

– elevenítette fel Bándi Imre, aki azért döntött a vásárlás mellett, hogy megmentse ezt a hungarikumnak is nevezhető céget a pusztulástól, ezt egyfajta társadalmi felelősségvállalásnak tartja.

Az új vezérigazgatónak a cég újjászervezése hazai pálya, korábban állami tulajdonú cégek reorganizációjával foglalkozott. Kezdetben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vállalatait, később az egészségügyi ágazatban lévő cégek átstrukturálását végezte, így bőséges tapasztalattal érkezett a Caola élére.

“2019 szeptemberében kezdtünk el tárgyalni a cég megvásárlásáról, tavaly tavasszal értünk célba. Éppen elindítottuk volna a reorganizációt, amikor beütött a járványhelyzet. Hirtelen hiánycikk lett a fertőtlenítőszer. Nehéz pillanatokat éltünk meg akkor, egyszerre kellett menteni a menthetőt, fizetni az elmaradt számlákat, elindítani az átszervezést, miközben minden gyártósorunkon gőzerővel állítottuk elő a fertőtlenítőszert. Akkor úgy éreztük, túl nagy fába vágtuk a fejszénket” – emlékezett vissza Bándi Imre.

Végül megbirkóztak a feladattal, sőt, a pandémiára válaszul egy Medical termékcsoportot is létrehoztak. Caosept nevű fertőtlenítőszerükből jelentős mennyiséget ajánlottak fel több szervezetnek, köztük a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványnak, de a Groupama arénának is a Caola Zrt. lett a higiéniai partnere a 2020/2021-es szezonban, így a Zöld Sasok révén tavaly a Bajnokok Ligája mérkőzésekre is eljutottak a Caoseptet tartalmazó érintésmentes adagoló állványok.

“Mostanra sikerült stabilizálni a helyzetet. Az MGV Zrt. biztosít számunkra forgóeszközhitelt, így a működésünk, az összes projektfejlesztés, és nem utolsósorban a gyártás finanszírozható lett. Ráadásul a járványhelyzet miatt a kormány szükségesnek látta, hogy támogassa azokat a magyar vállalkozásokat, amelyek szükséghelyzetben képesek nagy mennyiségben fertőtlenítőszert gyártani. A kormányzati támogatást felhasználva Martonvásáron elkezdtünk egy új gyárat felhúzni, amelyet a legmodernebb svájci berendezésekkel szerelünk fel” – mondta az igazgató.

De nem állnak meg egy új gyártóegységnél: a cég augusztusban együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Csíkszereda önkormányzatával és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel egy új gyártócsarnok felépítéséről, amelynek az erdélyi város ad majd otthont. A zöldmezős beruházás során mintegy 4000 négyzetméteres alapterületen épül fel a gyár, ahol a szükséges raktárfelületek 2-3000 négyzetmétert foglalnak el. “A martonvásárihoz hasonló moduláris szerkezetnek köszönhetően, ha nagyobb kapacitásra lesz szükség, akkor az üzem tovább bővíthető” – árulta el Bándi Imre, akinek az a célja, hogy a következő tíz évben a Caola visszanyerje régi fényét, és újra a régió meghatározó szereplője legyen egy jó termékportfólióval, elismert, neves brandekkel.

Ezt elsősorban kiváló minőségű termékekkel szeretnék elérni, amit az új berendezések és minőségi alapanyagok felhasználásával biztosítanak. A cégvezető példának hozta fel, hogy a nagy dömping alatt számos gyártó kispórolta a fertőtlenítőszerből azokat az anyagokat, amelyek a kézkímélő állagot biztosítják; a Caosept esetében ez fel sem merült, így az nem szárítja a bőrt. Kozmetikai termékeiket is igyekeznek a prémium szintre emelni, és eredeti ötletekkel előállni: ilyen a Szentkirályi Magyarország, a Vízangyal Kft. és a Caola közös újdonsága, az ásványvízből készült szépségipari termékek piacra dobása. A termékcsaládban vannak tusfürdők, arcpermetek, testápolók, kézkrémek, valamint folyékony szappanok is.

Munkaerőhiánnyal jelenleg nem küzd a cég, annak dacára, hogy Bándi Imre fontosnak tartja, hogy aki a Caola alkalmazottja, az egy kicsit a magáénak érezze ezt a nagy múltú céget, érezze át a vállalat történelmének súlyát, hogy egy hagyományt visz tovább. A menedzsmentet már sikerült összerakni, jórészt vegyipari szakemberekből, a csapat ezen a szinten stabil. A fizikai dolgozók körében van némi fluktuáció, de itt is vannak olyanok, akik tíz, sőt ötven éve itt dolgoznak.

“Jelenleg negyven alkalmazottal működik a cég, de a tervezett bővítés, a csíkszeredai gyár megnyitása mellett szóba jöhet hasonló profilú cégek, illetve brandek megvásárlása is, így hamarosan jóval több emberre lesz szükség” – tette hozzá a cégvezető, aki keményen dolgozik a sikerért, de úgy látja, ehhez egy kis szerencsére is szükség van. Ha ez nincs meg, akkor hiába a sok munka, az nem tud hasznosulni.

Címlapkép: Bét50