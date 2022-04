Kinek éri meg doktori képzésre jelentkezni? Mikor látszik meg a fizetésen?

Portfolio 2022. április 14. 10:02

Sokan vannak, akik idén tavasszal diplomáznak. Sokakban merülhet fel, hogyan tovább? A munkaerőpiacra érdekes kettősség jellemző: sok munkaadó szenved a munkaerőhiánytól, mert nem talál megfelelő jelölteket, miközben sokan vannak, akik hosszú ideje nem találnak megfelelő munkahelyet maguknak. Aki dolgozik, gyakran folyamatosan passzív álláskereső üzemmódban van, figyeli a lehetőségeket, mert valamiért nem elégedett az aktuális munkahelyével. Nem egyszerű tehát a helyzet. Ugyanakkor a versenyszférán kívül is van alternatíva: ha egy friss diplomás számára fontos a nemzetközi tapasztalat, nemzetközi kapcsolatrendszer építése, kifejezetten érdeklődik egy adott téma iránt, szereti a változatosságot, akkor jó választás lehet számára a doktori képzés. Kónya István, a Corvinus Doktori Iskolák vezetője szerint a doktorandusz-lét egyik legnagyobb előnye a függetlenség és önállóság, ráadásul a doktori fokozat megszerzése akkor is nagyon nagy előnyt ad, ha valaki nem az egyetemi szférában képzeli el a jövőt: nagy nemzetközi szervezetek, tőzsdei cégek, pénzügyi elemzők is tárt karokkal várják a doktori fokozattal rendelkező munkatársakat.