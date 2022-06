Besúgó: ha lesz új évad, már akkor sem lehet ugyanott forgatni

Ha az HBO úgy dönt, hogy második évadot is rendel a Besúgóból, akkor a sorozatbeli Kilián Kollégiumnak biztosan költöznie kell majd. A forgatás nagy részének helyszínéül szolgáló Corvinus Ménesi úti épületében ugyanis már javában zajlanak a felújítási munkálatok. A hetvenes évek végén épült, jellegzetes szocialista épület 2023-ra kívül-belül megújul: egy igazi zöld oktatási és innovációs központ lesz a Ménesi Campusból, sok közösségi térrel, kollégiummal, sportolási lehetőséggel és a legmodernebb technikával felszerelt adattérrel.

A Budapesti Corvinus Egyetem teljesen megújuló Campusán nemcsak a hagyományos hallgatói és oktatói terek újulnak meg, de eddig nem létező funkciók is megjelennek.

Az épület a Corvinust fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdona, ahogyan a projekt koordinációjáért is ők felelnek, de a Campus hosszú távú használója az Egyetem lesz. Ennek megfelelően 2020-ban egy egyedi fejlesztési folyamat kezdődött meg, amelyben az Alapítvány és az Egyetem közössége szoros együttműködésben fogalmazta meg céljait, igényeit.

Csökkenő karbonlábnyom

A tartalmi koncepció kialakításával párhuzamosan zajlottak a statikai vizsgálatok, illetve kezdődtek meg a bontási és felújítási munkálatok.

A beruházó tervei szerint a Ménesi Campus lesz az első hazai felsőoktatási intézmény, amely rendelkezik az amerikai LEED fenntarthatósági szabvány Gold minősítésével.

Mindez azt jelenti, hogy megfelel a legkorszerűbb fenntarthatósági követelményeknek. Az épület energetikai jellemzői hasonlóan különlegesek lesznek, mivel a telepítendő napelemrendszernek, talajszondáknak, az egyedi hőszigetelésnek és épületgépészetnek köszönhetően a Campus kiemelkedően magas energiahatékonyságú besorolást kaphat.

Az energetikai célok teljesítése esetén az új épület CO2 kibocsátása az eredeti állapot hatodára csökken, a földgázigény lényegében elhanyagolható lesz, az elektromos áram jelentős részét pedig saját maga állítja elő a Campus.

Ezzel nemcsak a majdani működtetésben valósulhat meg egy ma még kivételes energiamenedzsment modell, de a beruházás jó példát mutathat a hazai felsőoktatási infrastruktúra-fejlesztések számára is” – mondta el Misovicz Tibor, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány titkára.

Több funkciót tartottak szem előtt

A Campus szakmai koncepciójának megfogalmazásában hasonlóan innovatív szemlélet érvényesült. Az egyetemi tervezőknek egy jövőorientált épület lebegett a szemük előtt olyan terekkel, ahol frontális oktatás helyett a projektmunkáé és a kreatív együttműködésé a főszerep, ahol lehet kísérletezni, közösségben dolgozni vagy elvonultan kutatni, valamint lehetőség nyílik sportolásra és közösségi élményekre is.

Ennyi funkció párhuzamos megvalósítása csak moduláris, könnyen alakítható terekkel lehetséges, ez tehát hamar elsődleges szemponttá vált a tervezés során.

Az épület funkcióinak kitalálásában több külföldi példa inspirálta a tervező csapatot, például a barcelonai ESADE campusán működő Rambla of Innovation, a St. Galleni Egyetemen épülő Learning Center vagy a kimagaslóan közösségorientált megközelítéssel rendelkező, az egész Corvinus számára példaként szolgáló finn Aalto Egyetem.

A Ménesi Campus abban is egyedi, hogy a funkcióinak és belső tereinek kialakítása az Alapítvány kezdeményezésére közösségi tervezésben készült. Barta Márton, a Corvinus stratégiai vezetője és a Campus funkcióinak megtervezéséért is felelős Belső Világ Munkacsoport vezetője elmondta: „Több, mint fél év közös munka után, 30 workshop és több épületbejárás alatt született meg a Campus jelenlegi koncepciója. A párhuzamosan dolgozó munkacsoportok a funkciók felől kezdtek el gondolkodni, ami aztán kirajzolta a konkrét terek, majd végül a berendezés koncepcióját is.

A tervezésben vegyesen vettek részt oktatók, hallgatók, egyetemi vezetők és további munkatársak is, így a Campus minden lehetséges felhasználói csoportjának szempontjai érvényesülhettek

– tette hozzá Barta Márton.

Közösségi és egyéni terek

A tervezés során a munkacsoportok különböző personákat állítottak fel maguknak. Ezeknek a fiktív személyeknek egyebek mellett egy, a Campuson töltött napján keresztül próbálták modellezni a jövőbeli felhasználói elvárásokat.

Az épület tereinek kitalálásakor a legkülönbözőbb igényeket kellett összeegyeztetnünk.

Például egyszerre kellett gondolkodnunk többféle hallgató, fiatal és szenior oktató, az Egyetemmel közös projekten dolgozó cégvezető, vagy egy nemzetközi színvonalhoz szokott külföldi vendégkutató fejével, hogy ugyanabban a térben mindannyian megtalálják a közösségi vagy egyéni munkára, a szórakozásra és a személyes elvonulásra megfelelő tereket.”

Az eredeti méreteit megtartó Campus két szintes, úgynevezett „lepényépületében” kapnak majd helyet a közösségi terek, egy osztható terű nagyelőadó és konferenciaterem, valamint az inkubációs terek és laborok.

Az épületegyüttes egyik, négy szintes tornyában működnek majd a kollaborációs helyzetek megteremtésére alkalmas nagyobb és a projektmunka számára kialakított kisebb oktatási terek.

A másik, hatszintes torony lesz az otthona a csendes tanulásra alkalmas olvasótérnek, valamint az adattérnek, amely az adattal foglalkozó hallgatók, oktatók közössége számára tud majd egyfajta kreatív hubként működni. Ugyanebben az épületrészben lakhat majd mintegy 160 főnyi kollégista, a torony tetején, annak „koronáján” pedig professzori apartmanok, egy Rooftop Café és egy fantasztikus dunai panorámával rendelkező nagy tetőterasz is helyet kap majd. A sportolásra alkalmas létesítmények külön épületbe kerülnek. A megújult Ménesi Campust várhatóan 2023 második felében veheti birtokba a Corvinus és a város.

A cikk megjelenését a Budapesti Corvinus Egyetem támogatta.

Fotó: Lugosi Péter, Mundra László