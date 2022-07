Egy rossz döntés, és elillanhat a megtakarítások egytizede

A világgazdasági változások a megtakarításokat és befektetéseket is megrángatták, az infláció és más kockázatok növekedésével a hozamok általános csökkenése és a megtakarítások értékvesztése csak nagy körültekintéssel kerülhetők el. A korábbi évek slágertermékei, mint a MÁP+ vagy az ingatlan, már nem feltétlenül a legjobb választások, új konstrukciók jelenthetnek megoldásokat a lakossági- és intézményi befektetőknek egyaránt. A Groupama Biztosító szakértői szerint olyan termékekre van szükség, melyek annak érdekében, hogy mindig vonzó lehetőséget nyújtsanak a megtakarítási piacon, rugalmasan alakíthatóak az adott gazdasági környezet kihívásaihoz.

Az elmúlt időszak turbulens gazdasági folyamatai és a meglóduló infláció a megtakarításokat és befektetéseket sem kímélték. A májusi 10,7%-os magyar adat magasabb az EU átlagánál, bár bőven nem a legdrasztikusabb emelkedés az Unióban, de arra pont elég, hogy a befektetési termékek jelentős részének reálhozama gyakorlatilag elpárologjon, a készpénzben vagy betétben tárolt tartalékok pedig jelentősen veszítsenek értékükből. Összesen 18 ezer milliárd forint van jelenleg látra szóló betétben és készpénzben, amelyek semmilyen módon nem védettek az inflációs hatásoktól, így a közel húszezer milliárd forintnyi megtakarítás (összehasonlításképp, ez a teljes magyar államadósság csaknem fele) folyamatosan veszít az értékéből. Az év eleji adóvisszatérítések és egyéb juttatások – nominálisan – felfuttatták a megtakarításokat, az első negyedévben több mint 1100 milliárd forintot tettek félre a családok, amelynek azonban több mint 85%-a készpénzben vagy bankszámlán maradt.

„Hiába növekedett három hónap alatt 1,4%-kal a vagyon, reálértéken mintegy 2,7%-kal lettünk szegényebbek”

- foglalta össze a jelenlegi helyzetet Madár István a Portfolio vezető elemzője a Groupama Biztosító júniusi szakmai rendezvénysorozatának székesfehérvári állomásán.

A készpénzben és a folyószámlabetétben tartott összegek jelentősen növekedtek, de szinte minden más megtakarítási termék, még az állampapírok népszerűsége is csökkent. A jelenség mögött összetett gazdasági-társadalmi okok húzódnak, a magyarok készpénzbe vetett hite az elmúlt évtizedek alatt mindig is erős maradt. Az orosz-ukrán háború, és annak közelsége még óvatosabbá tehette a lakosságot, és különösen ügyelnek arra, hogy extrém módon likvid tartalékokkal rendelkezzenek.

A reálbérek elkerülhetetlen csökkenésével a megtakarítások volumenének növekedése is nyugvó pályára kerülhet, ezért lesz különösen fontos új, a lakosság számára vonzó megtakarítási termékek bevezetése, amelyek új lendületet adhatnak a nagyobb hozamokkal kecsegtető befektetési formáknak.

„Egy mostanihoz hasonló turbulens gazdasági környezetben az ügyfelek és a szolgáltatók legfőbb célja egyaránt a nyugalom, a biztonság és a kiszámíthatóság megteremtése. Ehhez új termékmegoldásokra van szükség, amelyek az ügyfelek biztonság iránti vágyát elégíti ki, likvidek, mégis a jelenleg elérhető bankbetéti kamatoknál magasabb hozamot tudnak nyújtani” – hangsúlyozta a Portfolio kérdésére Füzes Edit, a Groupama Biztosító személybiztosítási termékmenedzsment vezetője. A vállalat amellett, hogy széles eszközalap-palettát nyújt, melyekből akár előre összeállított, különböző kockázati szinteket képviselő modellportfóliók is választhatók, most elsősorban azokra az ügyfelekre fókuszál, akik semmilyen kockázatot nem szeretnének vállalni. Számukra lehet jó megoldás egy garantált hozamot nyújtó megtakarítási életbiztosítás, amelyhez akár több kiegészítő szolgáltatás is rendelkezésre áll, így például garantálható, hogy a gyermek vagy kedvezményezett mindenképpen megkapja a megcélzott megtakarítási összeget a tartam végén akkor is, ha például egy váratlan baleset miatt nem lehetséges a havi megtakarítások befizetése.

„A megtakarítások passzív kezelése vagy nem kezelése most egy biztos, 10 százalék körüli vagyonvesztést jelent

Erre kínálunk most alternatívát a garantált hozamot nyújtó megtakarítási termékünkkel” – hívta fel a figyelmet Füzes Edit.

Füzes Edit, a Groupama Biztosító személybiztosítási termékmenedzsment vezetője

Rendkívül felértékelődött a személyes tanácsadás, amikor egy szakember az ügyfél konkrét kérdéseire, igényeire helyben és azonnal tud válaszolni. A tanácsadói munka közben számos olyan téma előkerülhet, amely elindít egy közös gondolkodást, és sok esetben arra jutnak az ügyfelek, hogy a pénzük sokkal jobb helyen van egy megtakarítási termékben, mint „gazdátlanul” a bankszámlán vagy elrejtve a könyvespolc mögött. „Az a tapasztalatom, hogy a legtöbb szolgáltató vagy pénzintézet nem fordít erre megfelelő figyelmet, csak addig fontos az ügyfél, amíg az adott szerződést megkötik, de az már sokkal kevésbé vonzó számukra, amikor nyomon kell követni a befektetések alakulását.

Nekem is van önkéntes nyugdíj-megtakarítási számlám több mint 10 éve, de eddig még senki nem kérdezte meg, hogy szeretnék-e valamin változtatni vagy van-e lehetőség nagyobb hozamot elérni

– hozta fel a példaként Füzes Edit.

A befektetések folyamatos, értő menedzselése szakértelmet és időt igényel még nyugodtabb gazdasági helyzetben is, a jelenlegi környezetben ez még inkább így van. A lakosság körében népszerű állampapírok közötti eligazodás is komoly odafigyelést igényel, hiszen egy jó kondíciókkal megvásárolt állampapír is termelhet negatív reálhozamot, ha a gazdasági helyzet kedvezőtlen irányba változik. A Groupama Biztosító éppen ezt a terhet tudja levenni az ügyfelek válláról, ha nem akarnak befektetési kockázatot vállalni: professzionális befektetési csapat követi folyamatosan figyelemmel a változásokat és a portfólió aktív menedzselésével optimalizálják az elérhető hozamot, arra garanciát is vállalva. „Tapasztalataink szerint ez a többletszolgáltatás most különösen vonzó a lakosság körében, egyre többen választják a biztonságot, likviditást és garantált hozamot nyújtó megtakarításainkat akár új szerződést kötve, akár extra befizetést eszközölve meglévő szerződéseikbe” – mondta el a Groupama Biztosító személybiztosítási termékmenedzsment vezetője.