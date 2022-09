28 év után ismét magyar gyógyszergyártó lépett a Budapesti Értéktőzsdére

Hétfőn jelent meg a tőzsdei nyílt kereskedésben a NATURLAND Holding Nyrt. Magyar gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, valamint étrend-kiegészítők gyártójaként újabb nagymúltú vállalat tűnt fel a hazai parketten. A tőzsdére lépéstől a cég komolyabb külpiaci jelenlétet és akvizíciókat is vár az BÉT Xtend piac segítségével.

Három évtizedes működés után jelent meg a BÉT Xtend piacán a NATURLAND. A magyar magánszemélyek által alapított vállalkozás gyógyszergyártási tevékenységet folytat, vagyis a piacon általános forgalmazói magatartástól eltérően magyarországi székhellyel és hazai telephelyeket üzemeltetve gyárt gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket, gyógynövényalapú készítményeket, teákat és étrend-kiegészítőket.

Ennek keretében a kutatást-fejlesztést, valamint gyártási tevékenységet végez és a kereskedelmi igények kiszolgálását is házon belül, saját logisztikai infrastruktúráján keresztül végzi.

„Teljes körű gyógyszergyártási tevékenységet folytatunk, saját magunk kutatunk, fejlesztünk, gyártunk és végezzük a nagykereskedelmi teendőket is. Öt különböző gyógyszerformára van gyógyszergyártási engedélyünk. Tény, hogy a cég jobban ismert gyógyhatású készítményeiről, teáiról és étrend-kiegészítőiről, amelynek oka, hogy az orvos által felírt, TB támogatott készítményeket nem lehet reklámozni – mondta el a Portfolio-nak Ásványi Tibor, a NATURLAND Holding Nyrt. egyik alapítója és igazgatóságának elnöke. Hozzátette:

a gyógyszeripari szegmens ma már nagyobb szeletet képvisel a NATURLAND életében, mint az összes többi populáris termékkategória, amelyekkel fogyasztóink az élelmiszerüzletek, drogériák polcain találkozhatnak.

Diverz termékportfólió

A NATURLAND az Európai Unió és a WHO szabályozásaival harmonizált gyógyszergyártási engedéllyel rendelkezik, ennek megfelelően tablettákat, oldatokat, kenőcsöket és kúpokat is gyárthat, valamint szemészeti alapoldatokat, gyógyszeranyagokat és élelmiszereket állít elő üzemeiben. A cég rendelkezik ISO minősítéssel, élelmiszer gyártási-, alkohol- és kábítószer felhasználási engedélyekkel is, vagyis szigorúan korlátozott anyagokkal is dolgozhatnak – megfelelő ellenőrzés mellett, kiszolgálva speciális gyógyszeripari igényeket.

Ebből következik a NATURLAND széles termékportfóliója. A cég gyógyszernagykereskedelmi engedéllyel, saját gyógyszer raktárral rendelkezik és gépjármű flottájával közvetlenül is kiszolgálja az ország közel ezer gyógyszertárát.

Növekedés forrásbevonással

Az Xtend piaci megjelenésre történő felkészülés érdekében a társaság alapító tulajdonosai azt a döntést hozták meg, hogy

a gyógyszergyártási tevékenységet végző NATURLAND Magyarország Kft. anyavállalata holding struktúrában megy tőzsdére, megalapozva egy gyógyszeripari cégcsoport kialakításának lehetőségét, lefektetve a hosszú távú növekedés alapjait.

A társaság stratégiai terveit mindeddig kizárólag önerőből, illetve banki finanszírozással valósította meg. Pályázati lehetőségek a budapesti székhely miatt csak korlátozottan álltak rendelkezésre. A tőzsdére lépés és a tőzsdén történő tőkebevonás lehetőséget biztosíthat a NATURLAND számára a 2023-2030 közötti időszakra tervezett stratégiai terveinek gyorsabb megvalósítására – vélik az alapítók.

A tőzsdére lépéssel elérhető, tőkepiac nyújtotta plusz forrásokat kutatás-fejlesztésre, gyártási és logisztikai kapacitás hatékonyság növelésére, új technológiák bevezetésére, hazai és export piaci expanzióra, valamint folyamatos akvizíciós lehetőségek kihasználására fordítaná a vállalat. Az exportpiacokat illetően elviekben a globális piac szóba jöhet, a gyakorlat azonban a régiós országokat részesíti előnyben. „A társaság nyitott mind nyugatra, mind pedig keletre. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy az ellátási láncok minél jobban elnyúltak, annál többe kerülnek.

Ha húzunk egy 1500 kilométer sugarú kört, nagyjából megkapjuk azt a potenciális piacterületet, ahol sikerrel tudjuk magunkat pozícionálni

– fogalmazott az ügyvezető.

Belépőjegy a külpiacokra

A tőzsdére lépés nem csupán anyagi, hanem egyben bizalmi tőkével is támogatja a cég külpiaci terveit. „A tőzsdére lépéssel az volt a legfőbb célunk, hogy kiemeljük a céget a gyógyszergyártó versenytársaink közül. A magyar gyógyszerpiac az uniós gyógyszer szektor egy százalékát teszi ki, amely egy adott méretű torta egy nagyon kis szelete. A növekedéshez ki kell lépni a határokon túlra, és mivel készítményeink bizalmi termékek, nem mindegy, hogy kitől vásárolják az ellátási lánc szereplői és végső soron fogyasztóink, betegeink. A nyilvános részvénytársasági forma, a tőzsdei bevezetés jó belépőt jelent sok üzletnél, egyfajta bizalmi pecsét. A tőzsdei jelenlét rögtön világos minden partnernek, hogy egy transzparens és megbízható partnerrel kötnek üzletet.

Végső soron ez egy olyan tényező, amelynek révén egy potenciális nemzetközi üzlet megkötése kapcsán is hónapokkal előbb érünk célba

– jellemezte a további előnyöket Ásványi Tibor.

A cég tervei között tehát a külföldi disztribúciós együttműködések, a külpiaci jelenlét előkészítése, a tőkeemelések révén történő forrásbevonással a gyártókapacitás növelése és korszerűsítése szerepel, középtávon pedig a standard kategóriába való átlépéssel nyilvános részvénykibocsátás révén újabb forrásbevonást hajtana végre a vállalat, ezt követően újabb régiókban jelenne meg a termékeivel és fejlesztené termékinnovációs képességeit. Mind rövid-, mind pedig hosszútávon iparági szereplők akvirálása és szinergiák kihasználása útján is növelné eredményességét a cég.

A vállalat számokban

A NATURLAND márka 1989-ben jelent meg a magyar piacon, az 1998-ban alapított Társaság a hazai gyógyszeripar meghatározó szereplője immár 33 éve. Az indulásakor a NATURLAND egyetlen terméket gyártott, a széles körben ismert Svédcseppet. 1999-ben már 12 féle, 2013-ban 299, 2022-ben pedig már mintegy 420 különböző terméket állít elő a vállalat. A Társaság az elmúlt évtizedekben több, mint 30 gyógyhatású készítményt és 31 gyógyszert törzskönyvezett, és mintegy 200 munkavállalónak nyújt megélhetést. Kereskedelmi kapcsolatrendszere kiterjed közvetlenül több, mint ezer gyógyszertárra, gyógyszernagykereskedőkre és valamennyi meghatározó hazai és nemzetközi FMCG üzlethálózatra. Kapacitás kihasználtságát hazai és nemzetközi gyógyszeripari bérmunkákkal is folyamatosan növeli. 2021-ben minden magyar háztartás átlagosan 3 NATURLAND-os terméket vásárolt.

A cikk megjelenését a NATURLAND Holding Nyrt. támogatta.

Fotó: Portfolio / Naturland