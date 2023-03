Hamarosan teljesen új szintre lép az adózás Magyarországon

Az adózás új megoldása, gépek közötti valós kommunikáció, hatékonyabb adóellenőrzés, kevesebb adminisztrációs teher, kevesebb adóellenőrzés – így lehetne összefoglalni a kialakítás alatt lévő, új típusú áfabevallás rendszerét az RSM nemrégiben megrendezett online eseményén elhangzott információk alapján.

Az adódigitalizáció Európa-szerte teret nyer

Az elektronikus számlázás jövőjéről, illetve az automatizált eÁFA bevallásról tartott közös előadást Czöndör Szabolcs, a NAV főosztályvezetője, valamint Németh Lilla, az RSM adóüzletágának igazgatója és Budai Mátyás, az RSM adóüzletágának junior menedzsere, a tanácsadócég webináriumán. Az adóhatóság illetékese azzal indította előadását, hogy az adózás digitalizációja egyre inkább teret nyer a világban, és a digitális megoldásokat többek között Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország, Lengyelország és Magyarország is alkalmazza. A hazai digitális megoldások között külön megemlítette az online pénztárgépet, a szállítmányozási kontroll rendszereket (mint idehaza az EKÁER), a tranzakció alapú adatszolgáltatásokat, vagy a könyvelési nyilvántartásokat és az adóbevallás kiajánlásokat, mint az e-szja és az eÁFA.

Németh Lilla, az RSM adóüzletágának igazgatója felidézte, hogy az Európai Bizottság tavaly decemberben adta ki az ÁFA a digitális korban névre hallgató intézkedéscsomaghoz tartozó héa irányelv módosító javaslatát.

Az EU ezzel is lehetőséget szeretne adni a tagállamoknak, hogy azok megfelelő mennyiségű és minőségű kontroll adattal rendelkezzenek, ez az, amit a magyar adóhivatal idehaza már megvalósított az online számla rendszerrel és hasonló fókuszt szeretne most az EU is megalkotni. Ez a csomag három fő pillérre épül: az egyszeri áfaregisztrációra, az e-számlázásra (uniós ügyletekre vonatkozóan digitális 2 munkanapon belüli számlaadatszolgáltatás), valamint az áfakérdések kezelése a platform alapú gazdaságban, mellyel célja az, hogy az országok adóhatóságai a platformszolgáltatóknál szedjék be az áfát.

Az elektronikus számlázás kerül előtérbe a szabályozóknál

Ezt követően Budai Mátyás, az RSM adóüzletágának junior menedzsere az elektronikus számlázás eddigi tapasztalatait osztotta meg. Kiemelte: a legelterjedtebb megoldás ezen a téren az elektronikus aláírással ellátott pdf alapú számla. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az Európai Bizottság javaslata nyomán ezen a téren is várhatóak változások. Ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a sima pdf nem lesz elfogadott és a számlabefogadói oldalon fontos változás lehet a vevői beleegyezés eltörlése.

Czöndör Szabolcs kitért arra is, hogy az adóellenőrzések szempontjából kiemelt jelentősége van a számlaadat-szolgáltatásnak, a jövőben viszont az adóhatóság már egy adózó áfaanalitikáját is látni fogja, ehhez jönnek még hozzá a számlaadat-szolgáltatásból és a fizetési adatokból kinyert információk.

Változik majd az áfabevallás gyakorlata az eÁFA megjelenésével

Németh Lilla ezt követően azt mutatta be, hogy miként fog változni a következő évtől az áfabevallás gyakorlata. Az ÁNYK áfabevallás a jelenleg széles körben ismert és használt rendszer és nem kell aggódni, ez a módszer még egy darabig élni fog – nyugtatta meg a hallgatóságot a szakember, aki hozzátette: hosszú távon viszont az a cél, hogy ha a webes alapú áfakiajánlás, vagy az eÁFA irányába mozdulnának el az adózók. A cél ezzel ugyanis az adózók adminisztratív kötelezettségeinek csökkentése, valamint a pontosabb áfabevallások megvalósulása, melynek nyomán az adóhatóság ellenőrzései hatékonyabbá válhatnak. Az eÁFA M2M XML, vagyis a gép-gép közötti kapcsolaton keresztül megvalósuló áfabevallás lesz a legfejlettebb módszer az áfabevallás területén. Czöndör Szabolcs szerint ez egyfajta szolgáltatásként lesz elérhető az adózók számára.

Az új eÁFA szolgáltatás miatt a cégek ügyviteli folyamatain is változtatni kell – vetítette előre ezt már Németh Lilla. Így például a könyvelő program beállításán, a könyvelésen, az áfaanalitika összeállításán, az áfaanalitika ellenőrzésén, az adóbevallás benyújtásán és az adóbevallás elemzésén.

Az RSM adóüzletágának igazgatója azt is bemutatta prezentációjában, hogy az eÁFA szolgáltatás mely két pillérre épül: egyrészt létrejön egy adattó az online számla adatokból, az online pénztárgép naplóállományokból, a termékimporthoz kapcsolódó áfából, az adófolyószámla adatokból, a nyilvános adózói listákból és a vevői oldalon megvalósuló warning információkból származó adatokból. A másik pillér pedig az eÁFA lekérdezések.

Az M2M eÁFA folyamata

Ezt követően Budai Mátyás egy folyamatábrán ismertette az eÁFA M2M folyamatát.

Németh Lilla összegzése szerint az M2M bevallás több okból is előnyös lehet az adózóknak: csökkennek az adminisztratív terheik, a letöltött adatok jelentős hozzáadott értéket jelentenek a könyvelés ellenőrzésére, az adminisztratív hibák feltárására, beépített a validáció, így a bevallás beadása alól mentesülnek azok a cégek, amelyek az eÁFA ezen megoldását alkalmazzák. Valószínűleg kevesebb adóhatósági megkeresésre számíthatnak, az áfabevallás M lapjával sem kell bajlódniuk. Adóhivatali ellenőrzésnél - amennyiben az áfaanalitika teljeskörű - az adóellenőr többlet adatot az áfaanalitika, mint nyilvántartás tartalmaként nem kérhet.