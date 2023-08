Itt a zöld-boom a beruházásoknál, finanszírozásnál és az egész üzleti szférában

Összefort a gazdasági élet és a fenntarthatóság minden területe, nincs finanszírozás a zöld szempontok nélkül, az energiapiac jövőjét is a megújuló energiamegoldások dominálják, az agrárium egyre inkább szakítani kénytelen a hagyományos, eddig megszokott megoldások alkalmazásával, de a közlekedésszervezés, a városok, épületek, ingatlanpiaci folyamatokat is a környezeti szempontok határozzák meg. Az üzleti világ legnagyobb vállalatai, és már a kisebbek is az ESG szempontoknak való megfelelés jegyében hoznak stratégiai döntéseket, ebben a szellemben választanak fejlesztési pályákat. Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át. Minden iparág, minden szereplőjét érintik azok a kérdések, amiket a szeptember 12-i Sustainable World konferencián, a fenntartható üzleti élet találkozóján feszegetünk.

A őszi fenntarthatósági konferenciánk a legfontosabb, zöld átalakulásban érintett területekre, témákra fókuszál, úgymint a fenntartható gazdaság, a finanszírozás, az ESG, a megújuló energia, a zöld infrastruktúra, a nettó zéró vállalati célok, marketingstratégiák vagy a zöld agrárium.

Sustainable World 2023

Fenntartható-e a jelenlegi gazdaság?

A gazdaság zöldítési lehetőségeiről a Sustainable World konferencián többek között Dr. Petri Bernadett, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda ügyvezető igazgatója tart előadást, valamint az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, Pókos Gergely. A különböző iparágak nagyvállalatainak képviselői egy vezetői kerekasztalban mutathatják be, hogy miként készülnek a zöld forradalomra, hogyan lehet stratégiai döntéseket hozni a fenntarthatóság jegyében, és, hogy az adott iparágban milyen nehézségekkel néznek szembe. Többek között a CPI Hungary, a Spar Magyarország, illetve a Waberer's képviselői azok, akik megszólalnak a saját tapasztalataikról.

ESG-nek megfelelően finanszírozni - Ez már a jelen

A konferencia délelőtti részében a klímakockázatok hitelezési kockázatairól, valamint a bankok, finanszírozási intézmények stratégiáiról lesz szó. A résztvevők megismerhetik többek között az ING Bank, az OTP Bank, a K&H álláspontját, valamint az ESG szempontoknak való megfelelésben az MBH Bank nettó zéró céljait is. Ezek azok az intézmények, amelyeknek a hosszú távú klímasemlegességi céljaik nagyban befolyásolják a tőkeallokációs mechanizmusokat, minden vállalat, amely valaha banki, hitelezési finanszírozási lehetőséget keres a jövőben, annak illeszkednie kell a hitelező stratégiájához, különben nem, vagy csak extra magas költségek mellett maradhat játékban.

A finanszírozás mellett az ESG követelményeket sem hagyhatjuk ki a szeptember 12-i Sustainable World 2023 konferencia témakörei közül, hiszen a közvetett és közvetlen kibocsátások, valamint a társadalmi és vállalatirányítási aspektusok már szabályozási szintre léptek sok-sok nagyvállalatnál. Az érintettek köre, illetve a megválaszolandó kérdések száma is egyre csak bővül.

Megújuló energia és zöld infrastruktúra

Megújuló energia nélkül nincs jövő, és fenntarthatósági konferencia sem. A délutáni előadásaink, illetve beszélgetéseink azt feszegetik, hogy Magyarország napenergia-boomja vajon milyen növekedési ütemet tud tartani, a volatilitással fémjelzett pénzügyi és rendelkezésre állási problémákra mi a válasz, milyen további aggasztó és akadályozó tényezőkre kell most igazán figyelni, valamint hogyan miként tudjuk a klímastratégiai szempontokat is beépíteni az energiapolitikába.

Az energiapiaci kihívások mellett az ingatlanszektor és a közlekedés is komoly átalakulások megy keresztül, az új technológiák a közlekedés jövőjét is meghatározzák, míg a régi és új épületek közötti fenntarthatósági és pénzügyi megfontolások is egyre inkább egymásnak feszülni látszanak. Ezek azok a kérdések, amelyek mellett nem mehet el egy-egy iparág, ha a jövőre nézve hoz döntéseket.

Marketing greenwashing nélkül

Új vizekre is evez az idén négyéves fenntarthatósági találkozónk, amely immár egy külön színpadon mutatja be azon vállalatok marketinggyakorlatait, amelyek élen járnak vagy a környezetbarát megoldásokban, vagy az ESG két igen nehezen megfogható, mérhető - társadalmi és vállalatirányítási - területein. Nem egyszerű a vállalati értékeket megfelelően átadni a jelenlegi, vagy a leendő munkatársaknak, főleg úgy, hogy a különböző generációknak egészen más elképzeléseik vannak a fenntarthatósági programok, célok mélységéről, hasznosságáról. Ezekről a nehéz, gyakran vitás helyzeteket eredményező kérdésekről is beszélgetni fogunk a legtapasztaltabb marketingvezetőkkel a Marketing Stage-en.

Zöld agrárium

A 2023-as Sustainable World konferencia egy másik újdonsága, hogy idén már a zöld agrárium is kitüntetett figyelmet kap. A precíziós gazdálkodás, a "no till" iskola, valamint a carbon farming csak néhány azon érdekes megközelítések közül, amivel a gazdálkodók napjainkban szembesülnek. Az agrárgazdaság, amely minden pillanatban ki van téve az éghajlatváltozásból eredő szélsőségeknek, az egész élelmezési rendszerünket, a vízgazdálkodásunkat alapjaiban határozza meg, így kétség sem fér hozzá, hogy a fenntarthatósági szemléletnek ebben az iparágban is nagy szerepe kell, hogy legyen.

Jövő vállalatai

A konferencia zárásaként olyan, általánosságban minden vállalatot érintő kérdéseket teszünk fel, mint az ellátási láncok zöldülése, vagyis az a folyamat, ami a nagyvállalatok beszállítóit tereli egy új irányba, valamint a digitalizáció, illetve a jövőről alkotott elgondolások feltárása, a gazdasági élet jól ismert szereplőinek véleménye alapján. A konferencia utolsó beszélgetésében a jövő gazdaságáról ifj. Chikán Attilát, az Alteo vezérigazgatóját kérdezzük majd meg.

Még mindig nincs vége!

A fenntarthatósági szakmai találkozó a Green Awards díjátadóval zárul. Az ünnepségen azokat a vállalatokat, programokat, zöld megoldásokat díjazzuk, amelyek valóban tesznek a környezetünkért, a társadalmunkért, és az élhetőbb jövő kialakításáért.

A Portfolio egyik legdinamikusabban növekvő konferenciája idén új helyszínre költözik, a környezetközeliséget, és a díjátadó ünnepi hangulatát a Millenáris Nemzeti Táncszínház biztosítja.

Így zajlott a tavalyi Sustainable World konferencia!

