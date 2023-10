A gyárkapun belülre kerülhet végre a Dunaferr új tulajdonosa

Az új tulajdonos a legmagasabb szinten képviseltette magát a dunaújvárosi vasműben pénteken Novák Katalin köztársasági elnök látogatása alkalmával.

Tudomásom szerint hétfőtől belép a tulajdonosi jogokba a Liberty Steel

- jelezte a sajtóbejárással egybekötött tájékoztatón Mészáros Lajos, aki szerint a város meghatározó foglalkoztatója a vasmű. Korábban az egész város a gyár kiszolgálására épült, az emberek ezért ragaszkodnak ehhez a gyárhoz. A családok, a beszállítók, a szolgáltatók mind-mind profitálnak abból, hogy életben maradt a vasmű, ellenkező esetben szociális katasztrófa fenyegette volna az egész térséget - mondta a képviselő, aki megköszönte a GFM és a Liberty Steel illetékeseinek a rendkívüli segítséget.

Forrás: Portfolio

Fónagy János felidézte, hogy korábban az ózdi acélműben töltött 15 évet, ezért pontosan tudja, mit jelent egy ilyen gyár a dolgozóknak, a családoknak a megélhetésük szempontjából és hogy mit jelent a kohászat fennmaradása a térség számára. A Liberty Steel aktív közreműködésével biztosítva látjuk a vasmű hosszú távú működtetését - fogalmazott a GFM miniszterhelyettese.

Betonacélra, hengerelt acélra minden országnak szüksége van. Ez a gazdaság szuverenitásának egyik fontos eleme - húzta alá Fónagy János, aki szerint nagyon fontos a kormány számára a munkakultúra fenntartása. Rendkívül fontos a magyar ipar számára az, hogy az acélgyár működjön - fűzte hozzá.

Mindenképpen gratulálok a dunaújvárosi dolgozóknak, hogy kitartottak a munkahelyük mellett és köszönöm nekik, hogy megőrizték hitüket a munkájukban - emelte ki a miniszterhelyettes.

Fábián Gergely szintén arról beszélt a sajtóeseményen, hogy az acélipar stratégiai ágazat a kormány számára. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium államtitkára felidézte a kormány és a tárca lépéseit, amíg a lassan egy éve tartó hosszú folyamat, a működés fenntartásán, gyár megmentésén, a felszámoláson, az értékesítésén keresztül, eljutott a jelenlegi fázisig.

A zöld acélban látjuk az acélipar jövőjét.

Ehhez minden alapanyag megvan és a kiváló munkaerő is rendelkezésre áll - jelezte a miniszterhelyettes.

Ajay Aggarwall, a Liberty Steel Group európai elnöke az eseményen úgy fogalmazott, hogy megosztották Novák Katalinnal a zöld acélra vonatkozó terveiket, amit itt a dunaújvárosi vasműben terveznek megvalósítani. Itt a szakember a dekarbonizációs törekvéseket és az új elektromos ívkemence termelésbe állítását említette.

Az alapítványunkról és a zöld acél akadémiáról is beszéltünk a köztársasági elnök asszonnyal, ezek a Libertynél működnek jelenleg is, ugyanis a család és az oktatás alapvető értékek a vállalatcsoportnál - mondta Ajay Aggarwall, aki a Portfolio azon kérdésére, hogy ahogy elhangzott korábban, hamarosan lezárulhat a tulajdonosi átadás-átvétel folyamata, úgy válaszolt: a következő héten kereshetjük ezzel a kérdéssel.

Ajay Aggarwall arról is beszélt, hogy nagyon fontos számukra, hogy a munkavállalók megtartották ezt az üzemet ebben az állapotban és ennek is volt köszönhető, hogy a gyár túlélje a nehéz időszakot. Emlékeztetett arra is, hogy a GFM-mel közösen mentették meg a dunaújvárosi vasműt, és most

elkezdődhet a munka a fenntartható jövő érdekében.

Fábián Gergely kérdésre válaszolva megemlítette: a zöld acél érdekében az új technológiára történő átállás 18-24 hónap lehet. Azt is hozzátette, hogy szerinte jó hír, hogy látni azt a trendet egész Európában, hogy a zöld acélt Európa szerte támogatják a kormányok és EU-források is rendelkezésre állnak ebben a folyamatban. A kormány is dolgozik ezen az ügyön - jelezte az államtitkár.

A gyár egyébként jelenleg augusztus óta áll, mivel a jelenlegi gyenge acélipari környezetben a felszámoló az új tulajdonos tudomásával arról döntött, hogy leállítja a termelést. Az akkori hírek arról szóltak, hogy az állás három hónapra szól.

Forrás: Portfolio

Forrás: Portfolio

Címlapkép forrása: Portfolio