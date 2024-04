Nehéz időket él az építőipar: most kiderül, kik maradnak talpon

Sem a tavalyi, sem az idei nem az építőipar éve, Magyarországon 2023-ban jellemzően a korábbi években kötött szerződéseiket teljesítették a vállalkozások, amely mintegy 5 százalékos csökkenést mutat 2022-höz képest. A teljesítménycsökkenés mögött viszont nagy ágazati és területi szóródás látszik, a dunaújvárosi Épduferr Nyrt. a nehéz piaci körülmények között is igyekezett reagálni a kihívásokra. A vállalat igazgatósági elnöke, Palkovics Milán szerint ebben nagy szerepe van a cég tevékenységének sikeres diverzifikálásában, és az építőiparban kevéssé jellemző tőzsdei jelenlétnek, amelyet értékelnek a Magyarországon aktív külföldi befektetők is. Interjú.

Sem az építőiparnak, sem az acéliparnak nem alakult jól a tavalyi év, az Épduferr mindkét területen aktív, milyen eredményeket sikerült elérni ezen a nehezített pályán?

Az acélalapanyag-gyártókkal kapcsolatban az volt a várakozásunk, hogy tavaly őszre elindulhat egy kisebb mértékű felpattanás, azóta eltelt egy fél év, és ez nem következett be, sőt, tovább szűkült a piac. A gyártók próbálják a termelési kapacitásaikat visszafogni, hogy az árat elkezdjék ezzel kicsit magasabb szintre pozícionálni, hiszen elértek egy olyan árat, ami mellett már nem éri meg a termelés.

Az európai gazdaság nem a legjobb napjait éli, a fogyasztás drasztikusan elkezdett csökkenni, kevesebb olyan cikket vesznek – hűtőt, mikrót, autót stb. –, amelynek alapanyaga az acél.

Palkovics Milán, az Épduferr Nyrt. igazgatóságnak elnöke

Az építőiparnál szintén nem a legjobb a piaci környezet, és egyelőre nem is látjuk a közeljövőben a kilábalás lehetőségét, annak hosszabb átfutási ideje van: ha a piaci körülmények kedvező irányba változnak, beindul a kereslet az új lakások vagy irodák iránt, és úgy döntenek az ingatlanfejlesztők, hogy belevágnak egy projektbe, akkor is eltelik egy év, mire a helyszín kiválasztásától, a tervezésen át, az engedélyek megszerzésétől eljutnak oda, hogy a kivitelezőket versenyeztetik.

Összességében az építőiparban a kedvezőtlen piaci helyzet ellenére a tavalyi évben számos projektünk indult és az idei évben is nyertünk már el jelentős megbízást, legutóbb egy másfél milliárd forintos munkát Cegléden.

Korábban hangsúlyozta, hogy az építőipar ingadozásait megfelelő diverzifikációval, több lábon állással lehet kivédeni, a vállalat ennek megfelelően építette fel stratégiáját is. Ugyanakkor érdekes, hogy az építőipari megrendelések általános visszaesése mellett éppen a generálkivetelezés az, ami a legfrisseb elérhető, tavaly féléves adatok alapján kiemelkedően teljesített.

Amikor szűk három éve elhatároztuk, hogy tőzsdére lépünk, úgy döntöttünk, hogy diverzifikáljuk a működésünket, és nemcsak generálkivitelezőként leszünk jelen, hanem az acélkereskedelem és szerkezetgyártás felé is nyitunk, illetve van egy építőanyag kereskedelmi lábunk is. Egyrészt így porlasztani tudjuk a kockázatot, másrészt az építőipar mindig is, még jó gazdasági körülmények között is fekete báránynak számított a hitelezési piacon, viszont ezzel a diverzifikált működéssel nagyon hatékonnyá tudtunk válni, hiszen generálkivitelezőként a beszállítóinknak mi szállítjuk az építőanyagot, az acélszerkezetet.

Emellett forrásbevonásra is alkalmasabb ez a működési modell. A válságból való kilábaláskor rendkívüli növekedésre lesznek képesek az olyan vállalatok, ahol szinergia van a különböző üzletágak között. Érdemes megnézni, hogy jelenleg több tőzsdei cég árfolyama jelentősen alulértékelt, amint elindul egy kilábalás, felértékelődhetnek ezek a vállalatok. Úgy gondolom,

azok a kivitelező cégek fogják tudni könnyebben átvészelni a mostani nehezebb időszakot, amelyek valamilyen szakipari tevékenységet végeznek a generálkivitelezés mellett, ami versenyelőnyt tud biztosítani.

De a mi lehetőségeink alapvetően nem a lakásépítésben vannak, hanem inkább a kereskedelmi, ipari területen, a multi és magyar nagyvállalati megrendelői körnek dolgozunk, vagyis a lakásépítési piac nehézségei csak közvetve érintenek: az felszabadult kapacitással is versenyeznünk kell a szűkülő piacon.

Ilyenkor értékelődik fel az eddigi referencia, illetve a tőzsdei jelenlét, ami nem általános az iparágban és a maga transzparenciájával előnyt biztosít, pozitívabb megítélés alá kerülünk. Erre legkézzelfoghatóbb példa a budapesti Maarif iskola projektünk, ahol a tervezési feladatot is mi végezzük. Itt egy török beruházó a megrendelő, aki kevésbé jártas az európai szabványokban, ezért kellett neki egy helyismerettel rendelkező kivitelező, és az ár mellett döntő szerepe volt a kiválasztásban a tőzsdei jegyzésnek: az egy fajta reputációt, megbízhatóságot jelent a Magyarországon befektető külföldi cégek szemében.

Az acélipari üzletág kezdeti sikerei után a tavaly féléves adatok alapján itt jelentősebb visszaesés látszik, hogy látja az üzletág jövőjét, illetve a piaci helyzetet?

Az acélkereskedelmi üzletágban a korábbi teljesítményéhez képest nagyobb visszaesés látszik, aminek elsősorban az acél árának csökkenése az oka. Ugyanakkor érezhető egy keresletcsökkenés is, miközben a gyártók igyekeznek emelni az áraikat, hogy növeljék az eredményességüket. Itt nehéz megjósolni a piaci mozgásokat, mi márt tavaly őszre prognosztizáltunk egy visszapattanást, de ez egyelőre elmaradt és továbbra sem látszik, hogy mi lehet a növekedés motorja, vagy mitől fordulna vissza a jelenlegi negatív tendencia.

Ezért amellett, hogy próbáljuk tartani a korábbi megrendelőket, kereskedő kollégáinkat átpozícionáltuk sales-es tevékenységre, hogy a gyártói kapacitásunkra felhívják az ügyfelek figyelmét, ami jó döntésnek bizonyult: az idei évben már több mint kétszáz ajánlatkérés jött különböző alkatrészek gyártására. Jelenleg az acélszerkezet és alkatrészgyártó üzemeink kapacitás bővítő beruházás előkészítésén dolgozunk a megnövekedett rendelésállomány miatt, melyeket szeretnénk minél nagyobb arányban saját üzemeinkben legyártani.

A mostani kapacitásunkat jól ki tudja szolgálni a hazai megrendelői piac, de keressük a külföldi piacokon való megjelenés lehetőségét is, ahol az eredményességünket tudnánk jobban növelni, de az európai gyártás most nem a legjobb időszakát éli.

Több, mint két éve van jelen a vállalat a tőzsdén, hogyan értékelné az elmúlt időszakot, mennyi tőkét sikerült bevonni a cégbe, mik a további elképzelések? Lehetségesnek tartja a Standard kategóriába való fellépést, szerepel ez a tervek között?

Az elmúlt két évben, mivel a jegybanki alapkamat igen magas volt, az államkötvények és betétek hozamai is magasak voltak, a befektetők – amellett, hogy jó eredményeink vannak – más eszközökbe helyezték el a pénzüket, nyilván ehhez hozzá tartozik, hogy forgalom szempontjából az Xtend egyébként is jóval kisebb léptékű piactér, mint a szabályozott piac kategóriájába tartozó Strandard kategória és az sem segített rajtunk, hogy a tőzsdére lépésünk után néhány héttel kitört Ukrajnában a háború, ami megrettentette a piacokat.

De most úgy látjuk, hogy a jegybanki alapkamat csökkenésével egyre inkább megélénkülnek a tőkepiacok, a befektetők is nyitottabbak az újabb sztorikra. Ehhez kellett az is, hogy elteljen egy kis idő, a megfelelő vevőkört kialakítsuk, ismertebbé váljunk, elég nagy legyen a megrendelés állományunk.

A mi sztorink abban áll, hogy olyan üzletágakat hoztunk létre, amelyek szinergiát alkotnak egymással, és generálkivitelezőként ezeket ki tudjuk aknázni. Eddig közel 1 milliárd forint tőkét tudtunk bevonni még a bevezetés előtt.

Tőzsdei jelenlétünk alatt ennek érdemi lehetőségét nem láttuk, ugyanakkor most kezdünk érezni némi élénkülést a tőkepiacon, erre mi is igyekszünk felkészülten reagálni.

Tőkebevonás szempontjából a Standard kategória még többet tudna nyújtani, de egyelőre még nincs közgyűlési döntés a kategóriaváltásról. Ehhez egyébként annyi előnyünk van, hogy már 2017 óta az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerint vezetjük a könyvelést, így a legnagyobb költségtételt, már letudtuk.

Az üzletági diverzifikáció egyik legizgalmasabb projektje a GeoAkku Kft.-t, itt pontosan milyen energiatárolási technológiáról van szó, van-e előrelépés ezen a területen?

Van egy olyan módszerünk, amivel a jelenlegi akkumulátoros tárolással szemben jóval hatékonyabb és olcsóbb módon lehetséges az energiatárolás, megnyitva az utat új lehetőségek előtt. A szabadalommal levédett megoldásnak jelenleg dolgozunk egy új prototípusán, amely a korábbinál is jobban tudja prezentálni az eljárás hatékonyságát. Az MVM-mel kötöttünk egy együttműködést, aminek keretében keressük azt a területet, ahol igazán szorosan együtt tudunk dolgozni.

Az eljárás legnagyobb előnye, hogy a beruházási költsége jelentősen olcsóbb, mint a hagyományos tárolási módszerekké, illetve sokkal nagyobb biztonságot nyújt. Az MVM jelenleg többek között azt vizsgálja, hogy a Geo Akku milyen reagálási idővel tud illeszkedni a hálózati igényekhez. Az energiamixből egyre nagyobb szeletet kihasító megújuló forrásoknak egy kulcs eleme lesz az energiatárolás kérdésének minél hatékonyabban és minél kevesebb energiaveszteséggel való megoldása, amit terveink szerint a GeoAkku innovációja jelentősen támogatni tud majd.

