Így tud egy vállalat pénzt keresni, ha pár percre kikapcsolja egy-egy nagy energiaigényű berendezését

Gergely András 2024. május 29. 08:00

A napelemes kapacitások robbanásszerű bővülése és a folyamatosan gyarapodó ipari energiaigények egyre többször okoznak kellemetlen egyensúlytalanságokat a villamosenergia-hálózatban, amit csak nehezen tud a rendszerirányító (MAVIR Zrt.) kezelni, ráadásul egyre megszokottabbá válnak a negatív áramárak is. A helyzet kezelésére a hálózat rugalmasságának növelése lehet az egyik megoldás, az E.ON új rugalmassági termékével a vállalatok nem csupán fogyasztóként, hanem aktív szereplőként is részt vehetnek a rendszer működésében. Egy-egy nagyfogyasztójukat, például hűtőházakat 15 percre lekapcsolva csökkenthető a hálózat terhelése, nem kell plusz erőműveket üzembe állítani, ráadásul jelentős bevételre is szert tehetnek a cégek. A Portfolio Tóth Zoltánt, az E.ON Hungária Csoport egyedi ügyfél- és települési megoldások értékesítési vezetőjét kérdezte a fogyasztói rugalmasság részleteiről.