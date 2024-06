Megnéztük, hogy áll a kelet-közép-európai régió a smart city versenyben

A városok központi szerepet játszanak a Fit for 55 kezdeményezés megvalósításában. Bár az EU szárazföldi területének mindössze 4%-át foglalják el, az uniós polgárok 75%-ának adnak otthont.

A városok a világ energiájának több mint 65%-át fogyasztják, és a globális CO2-kibocsátás több mint 70%-áért felelősek.

Bár látszólag nagyon különböznek egymástól az európai városok, összességében hasonló problémákkal küzdenek: rossz levegőminőség, magas zajterhelés, növekvő energiaigény, sokszor elavult, drágán üzemeltethető infrastruktúra és akár egymással ellentétes urbanizációs – szuburbanizációs folyamatok. Ezek kezelése rendkívül komplex feladat, amit kizárólag integrált szemlélettel lehet megvalósítani és meg kell mozgatni minden technológiát, tudást és persze erőforrást a célok eléréséhez.

Ezt a komplex rendszert szokás smart city ökoszisztémának nevezni, amely az alábbi alappilléreken nyugszik:

Fenntarthatóság és környezetvédelem

Az okos városok egyik legfontosabb célja a fenntarthatóság növelése. A városok adják jelentős részét a világ energiafogyasztásának és szén-dioxid-kibocsátásának, ezért különösen fontos, hogy hatékonyabban használják fel az erőforrásokat. Az okos energiahálózatok, megújuló energiaforrások integrálása, valamint az energiafogyasztás optimalizálása révén a városok csökkenthetik ökológiai lábnyomukat.

Diplomáciai látogatás a BKIK Smart Budapest standján

Például az intelligens világítási rendszerek képesek alkalmazkodni a forgalomhoz és a környezeti feltételekhez, így csökkentve az energiafogyasztást. Az energiatárolásban és a megújuló energia minél nagyobb térnyerésében olyan magyar innovatív cégek is szerepet kaphatnak, mint a

Heatventors, amely a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara standján, Brnoban is bemutatkozott.

Közlekedés és mobilitás

Az okos városok fejlett közlekedési rendszerei segítenek csökkenteni a forgalmi dugókat és a légszennyezést. Az intelligens közlekedési rendszerek valós idejű adatok alapján optimalizálják a forgalmat, irányítják a közlekedési lámpákat, és integrálják a tömegközlekedési eszközöket. Az okos parkolási rendszerek csökkentik a parkolóhely keresésével töltött időt, és hozzájárulnak a városi forgalom csökkentéséhez. Ennek egyik regionális éllovasa az EPS Global magyar parkolástechnikai vállalat, amely számos ázsiai referencia után Csehországban is bemutatkozott, de a Gamax videóanalitikával foglalkozó cég is képviseltette magát.

Közszolgáltatások és életminőség

Az okos városok javítják a közszolgáltatások hatékonyságát és elérhetőségét. Az egészségügyi szolgáltatások például távoli diagnosztikai eszközökkel és valós idejű adatelemzéssel javíthatók. Az oktatási intézmények digitális eszközökkel és online tanulási platformokkal bővíthetik a diákok lehetőségeit.

Az intelligens vízgazdálkodási rendszerek minimalizálják a vízpazarlást és biztosítják a tiszta víz elérhetőségét.

Innováció és gazdasági fejlődés

Az okos városok elősegítik az innovációt és a gazdasági fejlődést. Az új technológiák és megoldások bevezetése nemcsak a városi szolgáltatásokat javítja, hanem új üzleti lehetőségeket is teremt. Az okos városok vonzóbbá válnak a befektetők számára, és növelik a városi lakosság munkahelyi lehetőségeit. Az EU számos szakpolitikával segíti a smart city kezdeményezéseket, az EIT Urban Mobility vagy az EIT InnoEnergy például több magyar sikersztorit is hozzásegített a fejlődéshez.

Miért pont Brno?

A Brnoban megrendezett URBIS Smart City rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a legújabb smart city fejlesztéseket a régióban, de bizonyos szempontból a cseh ipari termékek és okosváros rendszerek erődemonstrációjának is tekinthető volt. Ugyanakkor a cseh piac más régiós szereplők, így

a magyar vállalatok számára is vonzó lehet, hiszen a városi infrastruktúra korántsem olyan modern, mint egyes nyugat-európai országokban, így van még tér bőven a fejlesztésükre.

A legtöbb városi közműszolgáltató, közlekedési vállalat és más potenciális ügyfél is megjelent a rendezvényen, a nemzetköziséget – a budapesti küldöttségen kívül – ukrán és moldáv szereplők biztosították. Összességében a cseh ipar sokoldalú és technológiailag fejlett, erős exportorientációval rendelkezik, és masszívan hozzájárul az ország nemzetközi versenyképességének növeléséhez.

El sem képzelhető, hogy Brnoban ne Skoda vagy Tatra villamosok járják a belváros utcáit, ahogy a rendkívül fejlett trolibuszhálózaton is új, jórészt helyi gyártmányú járművek közlekednek.

A kelet-közép-európai gazdasági törekvések viszont csak regionális szemléletben lehetnek sikeresek, a relatív tőkeszegénység és a korlátozott méretű piacok nagyon leszűkítik az egyes innovációk, üzleti lehetőségek skálázhatóságát. Ugyanakkor bőven nem dőlt még el, hogy pont Brno lesz a régió smart city központja vagy sem, Budapest is szívesen kiérdemelné ezt a címet, ezért a magyar uniós elnökség alatt, ősszel egy egyhetes TechDays-t is rendeznek a fővárosban.

Magyarok a külpiacokon

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Európa és a világ számos pontján igyekszik hozzásegíteni a magyar vállalatokat, hogy a robbanásszerűen fejlődő smart city ökoszisztéma vérkeringésébe minél inkább bekerüljenek. Lisszabontól Barcelonáig, Athéntól Brnoig, Taivantól Kínáig részt vesz és kiállítási lehetőséget biztosít a potenciális cégek bemutatkozására.

Keszthelyi Péter, a BKIK Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium Smart City Szekciójának vezetője elmondta: a kamara célja az, hogy üzleti közösségeket hozzon össze, és képviselje különösen azokat a kisebb céget, amelyeknek önállóan nincs még kellő kapacitása a külpiaci terjeszkedésre. A hazai KKV-k egyik alapvető problémája, hogy nehezen vetik meg a lábukat a nemzetközi piacokon, a helyi fogyasztó sajátosságok és jogszabályi környezet megismerése, valamint a szükséges kapcsolati tőke megteremtése sem egyszerű a számukra.

A nemzetközi kamarai közösség viszont garanciát nyújt arra, hogy a tagok megbízható üzleti partnerek, a széleskörű kapcsolatok pedig lehetővé teszik, hogy a jó smart city megoldásaikat más városokban is implementálhassák.

Keszthelyi Péter, a BKIK Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium Smart City Szekciójának vezetője

A cseh piac erre tökéletesen alkalmas lehet, hiszen a hasonló történelmi gyökerekkel rendelkező közép-európai városok hasonló fejlettségi szintet működnek, smart city megoldásokkal jelentős előretörést lehetne elérni. A morvaországi Brno pedig éllovasa és régiós központja lehet ennek a kezdeményezésnek. Budapest sem akar lemaradni: októberben a fővárosban is rendeznek egy hasonló tematikájú rendezvényt a már említett TechDays néven.

Keszthelyi Péter szerint a smart city területén a magyar cégek nagyon eredményesek az informatika, a szoftverfejlesztés és az adatelemzés terén, európai mércével is versenyképesek, és vannak olyan önkormányzati projektek, ahol már sikeresen működnek. A finanszírozás ugyanakkor kulcskérdés lehet, a már említett EIT programok és más szakpolitikák reális alternatívát jelenthetnek, amelyekben a kamara szintén a vállaltok segítségére van.

Parkolás, mint a smart city ökoszisztéma gerince

Az EU Fit for 55 kezdeményezés – nagyvárosokra vonatkozó részei – egyértelműen a városi forgalom mérséklését, a levegőminőség javítását és a CO2 kibocsátás csökkentését tűzi ki célul. Nem meglepő, hogy ennek egyik kulcstényezője az autóforgalom csökkentése, amely egyrészt autómentes zónák kijelölésével, de más, a közlekedés hatékonyságát támogató megoldással is elérhető. A parkolási rendszerek fejlesztése ebből a szempontból kiemelkedő fontosságú, hiszen a parkolóhely-keresés, araszolás dugókhoz és lokális károsanyag kibocsátáshoz vezet. A parkolási rendszerek fenntartása ráadásul igen költséges lehet, pedig

hatékonyabb működéssel pont a forgalomcsillapításra vagy más városi projektekhez tudnának a városok kellő forrást előteremteni a bevételeiből.

A hazai parkolási know-how egyik meghatározó szereplője az EPS Global, amely több sikeres hazai és ázsiai projekt után Brnoban is bemutatkozott. Gyovai Csongor, az EPS Global üzletfejlesztési vezetője elmondta: cég fő terméke egy okosparkolást támogató szoftverrendszer, amely a parkolási és menedzsment szoftverrendszerek integrálásával különböző hardvereket is magába foglal. Ezek közé tartoznak például geometrikus szenzorok, rendszámfelismerő kamerák, sorompók, mobil applikációk, és minden, ami parkolással kapcsolatos.

Az okosparkolási rendszer célja a parkolásmenedzsment egyszerűsítése, az üzemeltetési költségek csökkentése és a parkolási folyamat optimalizálása. A rendszer lehetővé teszi, hogy az üzemeltetők egy platformon lássák az utcai és zárt parkolási helyzetet, valós időben követhető adatokkal, mint például a parkolók forgási sebessége és bevételek. Az autósok számára mobil applikáció is elérhető, valamint olyan LED kijelzők, amelyek segítenek szabad parkolóhelyeket találni. Emellett lehetőséget kínál parkolóhelyek foglalására, fizetésre és további kényelmi funkciók használatára. Összességében a rendszer csökkenti a forgalmi torlódásokat és a légszennyezettséget azáltal, hogy az autósok gyorsabban találnak parkolóhelyet.

A vállalat Magyarországon Hévízen alakította ki a teljes okosparkolási rendszert, Kínában pedig két nagyvárosban is 20-25 éves koncesszióban a cég rendszerei működtetik a városi parkolást. Fábián Péter, a vállalat értékesítési szakembere elmondta, hogy a közelmúltban írták alá szerződés a ciprusi Nicosiával okosparkolási megoldások szállítására, de Szaúd-Arábiában is két demo projekttel már bemutatkozott a cég, Németországban, Olaszországban és Latin-Amerikában is folyamatosak a tárgyalások.

Fábián Péter, az EPS Global értékesítési szakembere és Gyovai Csongor, az EPS Global üzletfejlesztési vezetője

Még mielőtt egy városvezető azt gondolná, hogy óriási infrastrukturális beruházásokra van szükség a parkolási rendszer korszerűsítéséhez, téved: már egészen egyszerű megoldásokkal is sokat lehet javítani a hatékonyságon, a független hálózatba ráadásul már minden jelenleg is üzemelő hardver integrálható.

Az okosparkolási kompetenciát erősíti a Gamax Kft. is, amely videóanalitikai és adatintegrációs-adatanalitikai szoftveres rendszereket kínál közúti megfigyelésekhez és technikai monitoringhoz. Az adatok különböző forrásokból, például szenzorokból, indukciós hurkokból és applikációkból érkeznek rendszerükbe, amely automatikusan gyűjti és feldolgozza azokat. Az integrált adatokat egy térképen vizualizálják és előrejelzési modellekkel támogatják a döntéshozataltad, a komplex adatmodellezés pedig a Digital Twins technológiát alkalmazzák. Gyurkovics Antal, a cég kereskedelmi vezetője elmondta, hogy a célpiacuk Magyarország, de számos külföldi projektben is részt vesznek, Görögországban, Trikala városában is fut egy parkolási rendszerünk, valamint Pécsen egy integrált közlekedési megoldást valósítottak meg, amely például a vízművek, telekommunikáció és tömegközlekedés oldaláról érkező adatokat is integrálja a rendszerbe.

Harmadikutas energiatárolás: a hőakkumulátoroké a jövő?

Az EU-s klímacélok elérésének egyik alappillére az energiaátmenet, vagyis a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos elengedése, és a megújuló termelésből származó zöldenergia arányának drasztikus növelése. Európa – bár számos igen fontos, és olykor fájdalmas döntést is meghozott – még közel sem érte el a céljait, aminek többek között az is az oka, hogy a megújuló termelésből származó energiát nem tudják kellő mennyiségben és hatékonysággal tárolni a villamosenergia-hálózatok. Az elektromos energia tárolásának jelenleg két elterjedt megoldása létezik: a gravitációs energiatároló rendszerek, amelyek reálisan csak hegyvidéki területeken valósíthatók meg, illetve

az akkumulátoros energiatárolás, amelynek hatásfoka még hagy kívánnivalót maga után, és összességében környezetbarátnak sem nevezhető.

Egy magyar innováció azonban egy harmadik utat is kínál: fázisváltó anyagokkal működő hőtárolókat gyárt, amit 10 év kutatómunkával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztettek ki. Ezek a hőtárolók képesek a hideg és meleg energia tárolására, melynek köszönhetően 20-50%-os energiamegtakarítás érhető el különböző hűtési és fűtési rendszerekben.

Ennek lényege, hogy akkor tárolják be az energiát, amikor azt a leghatékonyabb és egyben a leggazdaságosabb előállítani, majd pedig visszaadják azt az alaprendszerének, amikor az energia előállítása a legkevésbé lenne hatékony, és ezáltal a legdrágább.

Ennek következtében pedig maga a hűtési-fűtési alaprendszer is sokkal kedvezőbb fogyasztással tud működni.

A hőtárolók hosszú élettartamúak, akár 25 évig is változatlan paraméterek mellett működnek, megtérülésük - rendszertől függően - akár már 3-5 év is lehet. A tárolókba kerülő fázisváltó anyagok olyan természetes anyagok, amelyek nem mérgezőek, nem robbanásveszélyesek, és többségük élelmiszeripari besorolással is rendelkezik, ami biztonságos és környezetbarát technológiát eredményez.

A hőtárolók elsősorban a vállalati szférának jelenthetnek gyors megoldást, azonban gyakorlatilag bárkinek segíthetnek, akiknek vannak hűtési-fűtési kiadásaik, és szeretnék csökkenteni energiaszámláikat. Irodaházak, hotelek, bevásárlóközpontok, adatközpontok, gyárak, valamint különböző állami- és önkormányzati épületek mind a célcsoportba tartoznak. A technológia könnyen integrálható a meglévő rendszerek többségébe, és különösen jól működik napelemes rendszerekkel kombinálva.

Mikó András, a Heatventors értékesítési menedzsere

Mikó András, a Heatventors értékesítési menedzsere elmondta, hogy a vállalat már több mint 50 sikeres projektet zárt Magyarországon és Európa-szerte. Jelenleg a nemzetközi piacra való terjeszkedés a fókusz, különös tekintettel a német nyelvű régióra és a Közel-Keletre, de Dél-Európában, Portugáliában és Franciaországban is üzemelnek már hőakkumulátoraik. Mivel a technológiával energiamegtakarítás érhető el, auditálás után az EKR rendszerben is elszámolható HEM-eket teremthet, amelyek akár az EKR tőzsdén is értékesíthetők, és tovább csökkenthetik az egyébként is gyors megtérülési időt. Az energiafogyasztás optimalizálása ráadásul nem csupán az energiaköltségeket csökkenti, de egyben jelentős mértékben mérsékli az épületek karbonlábnyomát is, így egy hőakkumulátoros beruházással a gazdasági és biztonsági szempontok érvényesítése mellett a fenntarthatósági célokhoz is közelebb lehet kerülni.

Még szigorúbb épületenergetikai követelmények várhatók az EU-ban

A városi környezetben az épületek energiamegtakarításával lehet kiemelkedő eredményeket elérni, ezért számos olyan EU finanszírozott vagy hazai energetikai korszerűsítési program fut, amelyben ezek a beruházások megvalósulhatnak. A szigetelés és nyílászárócsere azonban még csak az első lépés – igaz energetikai szempontból a lakásoknál talán elégséges is – az épületautomatizációval további jelentős megtakarítást lehet elérni. Az Urbison részt vevő Elektro-Kaimleithner Kft. főként ipari épületek szoftveres automatizációjával foglalkozik. Az eszközöket és az épületben lévő különböző rendszereket egy egységes rendszerbe integrálják, egy vizualizációs felületen követhetők az épületben zajló folyamatok.

Az összegyűjtött adatokból később különböző prognózisokat lehet készíteni és optimalizálni a működést.



Balogh Zoltán, a vállalat ügyvezetője szerint, az energiamegtakarítás érdekében fontos, hogy az automatizált rendszerek figyelembe vegyék az épületben lévő paramétereket, például az ablaknyitást, vagy hogy hol és mikor tartózkodnak emberek az épületben. Az új előírások és szabályozások egyre szigorodnak, és egyre inkább megkövetelik az adatnaplózást és a kimutatható energiamegtakarítást. Az EU nem halad megfelelő gyorsosággal a klímacéljai elérésével, ezért várható, hogy még szigorúbb elvárásokat fognak megfogalmazni az ipari- kereskedelmi szereplőkkel szemben, az épületeik gazdaságos fenntartása pedig később akár el is lehetetlenülhet okosmegoldások és épületautomatika nélkül.

A vállalat több sikeres hazai projekt mellett a nemzetközi piacra is kilépett, egy szlovén projekt kapcsán szerzett külpiaci tapasztalatokat.

