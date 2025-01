Mindig csúsznak a céges projektek? Így lehet fejleszteni a menedzsment készségeket

Gergely András 2025. január 22. 10:00

Az elmúlt évtizedek munkamódszer-változásaiban egyre inkább a projektszemlélet vált uralkodóvá, alig lehet találkozni olyan közép- és nagyvállalati álláshirdetéssel, amely ne preferálná a jó projektmenedzsment képességeket. Bár sokan személyes munkakultúrájuk és habitusuk alapján is hatékony projektmenedzserré válhatnak, de a rendkívül komplex feladatokkal járó tevékenység folyamatosan fejleszthető is. Ha egy vezető egyre-másra azzal szembesül, hogy csúsznak a projektjei, a végeredmény nem az elvárt minőségű vagy a csapattagok között nem megfelelő az összhang, szinte biztos lehet benne, hogy továbbképzésre van szüksége ahhoz, hogy a karrierjében is előre léphessen. A Portfolio Sebestyén Zoltánt, Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docensét kérdezte arról, hogy milyen képességek szükségesek a sikeres projektmenedzsmenthez, milyen szoftverek támogathatják hatékonyan a folyamatokat, és milyen részterületeket érint a BME MBA képzése, és hogyan készíti fel gyakorlatban a résztvevőket az előttük álló kihívásokra.