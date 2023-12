Hogy készít fel egy egyetemi képzés a digitális kihívásokra?

Portfolio 2023. december 05. 10:00

A gyorsan változó digitális környezetben az üzleti érdekek felismeréséhez és a jó döntések meghozatalához a vállalkozói szemlélet megléte mellett elengedhetetlen a naprakész tudás. A költségek és a várható haszon elemzésen túl egy nagyvállalat informatikai stratégiájának megalkotásához és a digitalizációs transzformáció megvalósításához nem csak a technológiák jövőállóságát kell ismerni, az ahhoz fűződő kockázatokat is fel kell tudni mérni. Az információs területen a menedzseri döntések ráadásul másképp alakulnak, mint a hagyományos kérdésekben. „A digitalizációs környezetben azok az alapvető költségalapú megközelítések, amiket korábban, a digitalizáció előtt alkalmaztunk, nem működnek” – mondta el a Portfolio-nak Kis Gergely, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Éppen ezért sok éves vállalati karrier és már elért vezető beosztás után is van értelme elvégezni egy MBA képzést, ahol a cégen belüli újítások megvalósításához szükséges belső vállalkozói szemlélet is elsajátítható.