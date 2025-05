Öt év alatt 700 millió eurót költ a Mol megújuló energia beruházásokra

A Mol az elmúlt hónapokban jelentős lépéseket tett megújuló energia portfóliójának bővítése érdekében, naperőmű beruházásokat és energiatároló projektet is bejelentett. A Shape Tomorrow stratégiába illeszkedő fejlesztésekkel még közelebb kerül a 30 százalékos szén-dioxid megtakarítást kitűző céljához. Az elkövetkező 5 évre közel 300 milliárd forintot különített el megújuló energia beruházásokra. A Portfolio Labancz Pétert, a vállalat Csoportszintű Ipari és Társasági Szolgáltatások Ügyvezető Igazgatóját kérdezte a fejlesztésekről, és többek között az Alteoval való együttműködés részleteiről.

Az utóbbi hónapokban sorra érkeztek a hírek a Mol jelentős méretű megújuló energia projektjeiről, tavaly decemberben például megvásárolták a régió egyik legnagyobb teljesítményű naperőművét. Milyen szerepet kap a megújuló energia a stratégiájukban?

A Shape Tomorrow stratégiánk egyik kulcsterülete a megújuló energiaforrások növelése: 2030-ig úgy számolunk, hogy a létesítményeinknek évi 2500 GWh megújuló energiára lesz szüksége ahhoz, hogy biztosítsuk az üzemanyagaink és a petrolkémiai termékeink esetében elvárt fenntarthatósági vállalásainkat és kötelezettségeinket.

Labancz Péter, a Mol Csoportszintű Ipari és Társasági Szolgáltatások Ügyvezető Igazgatója

Ez óriási mennyiség, amelynek beszerzése vagy megtermelése egyfajta holisztikus látásmódot kíván meg tőlünk. Igyekszünk minél inkább diverzifikálni a portfóliónkat, saját magunk is termelünk zöldáramot, vásárlunk a piacról, fenntartjuk a PPA szerződések lehetőségét, illetve a származási garancia (GO) piacon is látunk lehetőséget.

Csoportszinten gondolkodunk, stratégiánk nem csak Magyarországra, hanem Horvátországra és Szlovákiára egyaránt érvényes,

igyekszünk integráltan kezelni az országok különböző adottságaiból fakadó lehetőségeket. Ahol jobbak a feltételek, ott szélenergiás projekteket is vizsgálunk, ahol lehetőség van, ott vízenergia-termelésben is vehetünk részt, és természetesen a napenergia továbbra is meghatározó lesz a zöldenergia mixünkben. A terveink szerint a zöldenergiaarány növelésével és egyéb technológiai megoldásokkal 30%-os szén-dioxid kibocsátás-csökkentést tudunk elérni az évtized végére.

A hazai M&A piac egyik legmeghatározóbb tőzsdei akvizíciója volt az Alteo többségi tulajdonának megvásárlása. Milyen szinergiák merülnek fel az energetikai vállalat és Mol működése között?

Az Alteoval korábban is szoros volt a szakmai kapcsolatunk, pontosan tudtuk, hogy Magyarországon unikális kompetenciákkal és energetikai portfólióval rendelkeznek. Egyértelmű, hogy a vállalati stratégia meghatározó részét képezi a megújuló energia, amelyben az országban talán nekik van a legnagyobb tapasztalatuk. A Mol különböző energetikai beruházásaiban szakmai partnerként, tervezőként, kivitelezőként is jelen vannak, illetve számos esetben az infrastruktúra vagy kereskedelem operatív feladatait is ellátják.

Befektetőként vagyunk jelen az Alteoban, a régió meghatározó nagyvállalataként olyan tőkeerős hátteret tudunk biztosítani, amivel ők is versenyképesebbek tudnak lenni a piacon.

Úgy gondolom, hogy erős szinergiák vannak a két vállalat között, amiket minél inkább igyekszünk kihasználni.

A Mol decemberben jelentette be, hogy Ballószögön megvásárol egy 66 MW teljesítményű napelemparkot, amely Közép-Európában is szinte egyedülálló. Milyen szerepet tölt be a létesítmény a stratégiai célok megvalósításában?

Amikor a stratégiánkban meghatároztuk, hogy a következő 5 évben mennyi zöldáramra lesz szükségünk, egyértelművé vált, hogy ezt a mennyiséget csak egy diverzifikált mixben tudjuk elérni. Zöldenergia termelőként, illetve vásárlóként is egyaránt jelen kell lennünk a piacon, hogy teljesíteni tudjuk céljainkat.

A ballószögi naperőmű a számításaink szerint jövőbeni igényeink 4-5 százalékát tudja kielégíteni,

és több szempontból is különleges: egyrészt a megtermelt áramot az országos hálózatba csatornázzuk be, és a nagy hazai naperőművek többségével ellentétben nem KÁT-os vagy más fix elszámolási modellben értékesítjük a villamosenergiát, hanem a szabadpiacon.

Másrészt olyan technológiával rendelkezik, amellyel a napelemek követik a nap mozgását, ezáltal hosszabb időintervallumban tudnak nagy hatásfokkal energiát előállítani. Azzal, hogy olyan reggeli és délutáni órákban is tudunk termelni, amikor más naperőművek még vagy már nem, jelentősen több bevételre tudunk szert tenni. Ezen kívül a származási garancia (GO) piacon is részt veszünk.

A ballószögi létesítményt érintő kereskedelmi feladatokat is az Alteo látja el.

A ballószögi beruházáson kívül az utóbbi hetekben-hónapokban két nagyobb volumenű energetikai fejlesztést is bejelentettek a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén: egy naperőmű és egy energiatároló beruházást. A projektek közvetlenül az üzem működését fogják támogatni, hogyan illeszkednek a stratégiába?

A tiszaújvárosi beruházások mindegyike a Petrolkémia működését közvetlenül támogatja. A megújuló energiamegoldás-mixünkben az ehhez hasonló, konkrétan az üzemeink területén vagy mellett található beruházások is nagy szerepet kapnak. A naperőmű és az energiatároló sincs bekötve az országos energiaelosztó hálózatba, kizárólag a Petrolkémia energiaigényeit szolgálják ki.

A megtermelt napenergiát helyben használjuk fel, illetve egy részét az energiatárolókban raktározzuk el, amit később, az esti órákban forgatunk be a termelésbe. Ezzel egyrészt jelentős költséget takarítunk meg, hiszen az esti órákban nem kell drágán áramot vennünk a piacról, másrészt az országos elosztóhálózatot is kíméljük, hiszen az akkumulátorok kisütése közben kevesebb áramot kell a hálózatról vételezni.

Ki kell emelnem ugyanakkor, hogy ez egy olyan pilot projekt, amely esetében nem a megtérülés az elsődleges,

hanem az az üzemeltetési tapasztalat, amit meg tudunk szerezni, és a későbbiekben a még nagyobb volumenű tároló-fejlesztéseink során fel tudunk használni. Nem kevesebb, mint 1 GWh kapacitást szeretnénk kiépíteni a jövőben, amely önmagában is több mint tízszerese a jelenleg az országban összesen megépült tárolókénak.

A Mol – több tevékenységéből fakadóan is – jelentős szén-dioxid kibocsátó. Az említett megújuló energia projektekkel mekkora CO2 megtakarítást tud elérni évente?

A ballószögi és tiszaújvárosi naperőmű projektünkkel összesen 35-40 ezer tonna szén-dioxid megtakarítást tudunk elérni évente. Jelenleg körülbelül 1 millió tonna az éves kibocsátásunk, ennek 3,5-4 százalékát teszi ki ez a mennyiség. Ütemesen haladunk a kitűzött céljaink mentén, számos beruházást tervezünk csoportszinten, nem csak Magyarországon, hanem Horvátországban és Szlovákiában is. PPA, vagyis hosszútávú zöldáram vásárlási szerződésekben is gondolkodunk, amelyekkel rugalmasan biztosítható a megújuló energia arányának növelése.

Az Alteo az egyik legnagyobb szélenergia portfólióval rendelkezik az országban, és több kis vízerőművet is üzemeltet, komoly tudást szerzett a technológiákról. Milyen tervei vannak a Mol-nak a napenergián kívül, milyen fejlesztési lehetőségeket lát maga előtt?

Úgy gondolom, hogy Magyarország, Horvátország és Szlovákia esetében is a legjobb földrajzi adottságot kell kihasználnunk. A Balkánon még nagyobb a napos órák száma, mint a hazánkban, ráadásul sokkal több olyan sáv van, ahol a szélenergia is remekül hasznosítható.

Magyarországon egyértelműen a napenergia a leghatékonyabb megújuló energiaforrás, míg Szlovákiában nagy potenciál van a vízenergiában is. Folyamatosan vizsgáljuk, hogy különböző akvizíciókkal, befektetésekkel, beruházásokkal hogyan tudjuk még inkább növelni a zöldenergia arányát az energiamixünkben:

a 2030-ig tartó időszakban 700 millió eurót különítettünk el a zöldáram-termelő és tároló kapacitásaink bővítésére.

A cikk megjelenését a Mol támogatta.

Címlapkép és fok forrása: Portfolio - Kaiser Ákos