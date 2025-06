Idén tavasszal is csúcsra járattuk a Portfolio konferenciákat: hatalmas érdeklődés mellett zakatoltak rendezvényeink

A Portfolio Csoport rendezvény divíziója már több mint 20 éve van jelen a piacon és az utóbbi 10 évben már egyértelműen piacvezető pozícióban szervezi évi mintegy 60 rendezvényét, több mint 40 000 résztvevővel. Mi a siker titka 2025-ben? Mitől elég csak annyit mondani egy hazai vezetőnek egy megbeszélés végén, hogy találkozunk a következő Portfolio konferencián?

A Portfolio Rendezvények neve garantálja a magas minőségű szakmai tartalmat, valamint az egyedülálló kapcsolatápolási és -szerzési lehetőségeket. Röviden ennyi lehetne a recept, ami bár egyszerűnek tűnik, de hogy mindez valóban megvalósuljon, ahhoz tényleg szükséges a kőkemény profizmus és a prémium szintből nem engedő hozzáállás, amit kevés versenytárs hoz ezen a szinten.

2025 első félévének sikerei

Az egynapos konferenciákon olyan információkat és kapcsolatépítési lehetőséget kapnak a résztvevők, amik rövid- és hosszútávú üzleti szintlépést tesznek lehetővé, miközben biztosított a hazai szakmai elit közelsége. A tavaszi szezonban 7 iparágban közel 40 rendezvényen több mint 7000 résztvevő választotta a Portfolio Rendezvényeket.

Klasszikusok és debütánsok

Portfolio Investment Day 2025 - február 18. – TELT HÁZ

A Portfolio Investment Day 2025-ben is az a lakossági befektetési rendezvény volt, amin mindenki részt akart venni, mert itt első kézből szakértőktől szerezhetett pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, ismerhetett meg vállalati sikersztorikat cégvezetőktől, és kaphatott befektetési ötleteket profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől. Célunk az volt, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

Kiemelt témák voltak:

Milyen állampapírt vegyünk a 19 százalékos kamatú PMÁP helyett?

Milyen befektetések a magyar állampapírok legjobb alternatívái?

Hogyan készüljünk a befektetési portfóliónkkal az új amerikai elnöki ciklusra és egy esetleges ukrajnai békekötésre?

Donald Trump tényleg elindította a vámháborút – Hogyan hat ez a befektetéseinkre?

Még mindig jó befektetés a magyar részvény?

Merre tovább a kriptopiacon a nagy 2024-es rali után?

Érdemes befektetési céllal magyar ingatlant vásárolni?

Meddig gyengülhet idén a forint?

Forintban vagy devizában fektessünk be? Mi az optimális arány?

Property Warm Up 2025 – február 20.

Ez volt ingatlanpiaci évnyitó rendezvényünk, amelyet azzal a felkiáltással rendeztünk meg, hogy tágabb perspektívából indítsuk a jövőt. Az ingatlanpiac szárnyaló vagy éppen tragikus folyamatait, jelenségeit, kihívásait, lehetőségeit napi szinten érezzük a bőrünkön. Kamatok, infláció, hozamok, bérleti és üzemeltetési díjak, üresedés, home office, energiaellátás és társaik az éjjeleink és nappalaink része.

Az év elején azonban szerettük volna, ha − az elmaradhatatlan találkozás, információcsere és üzleti/baráti kapcsolatépítés mellett − a piac szereplőivel tágabb, az ingatlanok világát közvetetten érintő, de nagyon is befolyásoló témákról beszélgetünk.

Ilyen kiemelt területek voltak:

a makrogazdasági és finanszírozási helyzet,

a jövőkutatás,

a klímaváltozás,

a társadalmi változások,

a jövő generációinak megértése,

a globális pénzügyi és energiapiaci várakozások, vagy

a világgazdaság és társadalom jövőjét, vagyis a mi jövőnket, a partnereink, bérlőink, munkavállalóink jövőjét befolyásoló legfontosabb kérdések.

Az esemény kiemelt támogatója a Gránit Pólus volt.

Az alábbi vezető témák közül szemezgettünk:

Idén végre fellendül a finanszírozás és a befektetés?

Globális kilátások vagy kilátástalanságok

Fókuszban a várostervezés és -fejlesztés

Strukturális változásokhoz új típusú stratégiai gondolkodás kell

Aktuális makrogazdasági körkép a lokális és globális irányokról

Biztosítás 2025 – március 4.

A magyar biztosítási piac újabb kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe 2025-ben. A kormány és az MNB stratégiai és szabályozási tervei jelentős hatást gyakorolhatnak a szektor működésére, az iparág szereplői többek között az Etikus 2.0 életbiztosítási szabályozásra való felkészüléssel, az átállás gyakorlati kérdéseivel és annak várható hatásaival vannak elfoglalva.

A konferencia külön programpontot szentelt a márciusi lakásbiztosítási kampánynak is, amely idén már a szektor második nagyobb megmozdulása volt ezen a téren. Emellett kiemelt figyelmet kaptak az AI-alapú, technológiai és termékinnovációk, amelyek új távlatokat nyithatnak a magyar biztosítóknál, továbbá a gépjárműbiztosítások jövőjére vonatkozó kérdések is napirendre kerültek.

2025 az értékesítők és közvetítők számára is kritikus évnek ígérkezik, hiszen a digitalizáció és a változó ügyféligények új kihívásokat hoznak a területen. A konferencia panelbeszélgetései, előadásai és interaktív programjai ezekre a témákra is kitértek, lehetőséget biztosítva az ágazat kulcsszereplőinek, hogy közösen vitassák meg a stratégiai lépéseket.

Az esemény a Portfolio hagyományainak megfelelően nemcsak a biztosítók, hanem biztosításközvetítők, jogi és tanácsadó cégek, IT-szolgáltatók és más beszállítók számára is releváns kérdéseket járt körbe.

Kik voltak jelen eseményünkön?

Felsővezetők

Termékfejlesztők

Értékesítésért felelős szakemberek

Ügynökök, alkuszok, pénzügyi tanácsadók

Biztosítási joggal és adózással foglalkozók

IT-szakemberek

A pénzügyi szektor más szereplőinél tevékenykedő szakemberek

És azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

AI in Business 2025 – március 5.

Az AI-boom még nemhogy nem csengett le, hanem még csak most jön a java: elkészülnek és a való életben teljesítenek a vállalati AI-megoldások. Egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkoztunk, milyen változásokat hoz az AI az üzlet számára az egyes szektorokban és területeken. Mellébeszélés helyett üzleti stratégiákat, valós megoldásokat, AI-bevezetési módszereket és use case-eket mutattak be a témát ismerő tanácsadók, IT-beszállítók, és azok a nagyvállalati vezetők, akik már aktívan keresik vagy már meg is találták az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket.

Kiemelt témáink voltak:

Üzlet, innováció és AI – Hogyan forgatja fel a vállalati versenyt a mesterséges intelligencia?

AI és operatív működés – Hogyan javítja a cégek belső működését a technológia?

Hogyan vágjunk bele? - AI-implenetáció a gyakorlatban

Sikerek és sikeres kudarcok – Valós AI-tapasztalatok

Topmenedzserek, AI-szakértők és tanácsadók mondták el, hogyan és mire használjuk a mesterséges intelligenciát

Kiberbiztonság, deep fake és online csalások – AI-alapú védekezés és támadás

Use-case előadássorozat – Élő példák a működő AI-megoldásokra

Bemutatkoznak a hazai AI-startupok – Megoldások és innovációk a fókuszban

AI-használat – Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés

ChatGPT, Gemini, Llama – Melyik modell mire jó és melyiket válasszam?

Portfolio Green Transition & ESG 2025 – március 6.

Zöld átállás, de hogyan? A legalacsonyabban lógó gyümölcsök leszedésén a legtöbb zöld átállást megcélzó vállalat már túl van, de mi lesz ezután a következő lépés? Hogyan lehet az új gyakorlatokat vagy az ESG-szempontoknak való megfelelést a mindennapi működésbe beilleszteni?

A Green Transition & ESG olyan gyakorlatorientált konferenciaként pozícionáltuk, amelynek célja, hogy a zöld átállás elérésében segítse az üzleti szereplőket, a jó példák, a megvalósított gyakorlatok bemutatásával.

Ennek részeként a vonatkozó szabályozások, a pénzügyi lehetőségek, az ESG-kritériumok, a digitális vagy éppen energiahatékonysági, technológiai vállalati gyakorlatok, ütemezési segédletek, az értéklánc egészét lefedő aktualitások voltak hangsúlyosak a rendezvényen. Az első és ezt követő lépésekről, a kritikus sarokpontokról, a felmerülő akadályokról és összességében a zöld célok eléréséről szólt a rendezvény.

Kik voltak jelen eseményünkön?

Innovatív és zöld vállalatok döntéshozói

Gazdasági cégvezetők

Fenntarthatósági szakértők

Pénzügyi befektetők, üzletemberek

Bankok és finanszírozók

Tanácsadók

Befektetési alapok munkatársai

IT, HR, energia, ingatlan, építőipar területén dolgozók

Szektorfüggetlenül a technológiai átalakulás iránt érdeklődő cégek

és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

Agrárium 2025 - március 19.

Az Agrárium Konferencia a tavasz egyik legjelentősebb mértékadó agrárszakmai eseménye. A rendezvény célja, hogy áttekintse mindazokat a fontos támogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásokat, illetve kilátásokat, amelyek döntően meghatározzák az agrárgazdasági vállalkozások egész éves eredményes gazdasági/üzleti tevékenységeit.

A konferencia bemutatta és elemezte az év elejétől újonnan életbe lépett, élelmiszergazdaságra vonatkozó rendelkezéseket és intézkedéseket, emellett pedig egész évre szóló prognózisokat nyújtott a piaci szereplők gazdálkodását alapvetően befolyásoló gazdasági folyamatokról. Így a konferencia résztvevői egy helyen kaphattak exkluzív és részletes információkat az összes aktuális témában ahhoz, hogy sikeres gazdálkodási, piaci és beruházási döntéseket hozhassanak.

Kik voltak jelen eseményünkön?

mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, vállalkozók,

mezőgazdasági társas vállalkozások,

élelmiszeripari társaságok,

kereskedelmi, élelmiszerkereskedelmi vállalkozások,

bankok és biztosítók,

mezőgazdasági gépforgalmazók,

inputgyártó és -forgalmazó vállalatok,

mezőgazdasági integrátorok,

agrárszakmai szervezetek és érdekképviseletek,

és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

Portfolio-MAGE Járműipar 2025 - március 26 - 27.

Idén, a MAGE-val közösen tizedik alkalommal szervezett konferenciánkon Győrben találkoztak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – tőlük és egymástól tanulhattunk a jó gyakorlatok megosztásával, szervezett exkluzív B2B találkozó lehetőséggel, a szakmai programot követően közös vacsorával, esti programmal. A konferencia második napján több közeli helyszínen biztosítottunk gyárlátogatási lehetőséget buszos transzferrel az alábbi helyszínekre: AUDI HUNGARIA Zrt., Dana Győr Driveline, Rába Nyrt.

Hogyan őrizzék meg versenyképességüket a járműipari cégek a rendkívül turbulens iparági környezetben? Napjaink vezetői aktívan keresik a kiutat energetikai, termeléshatékonysági és zöld beruházások megvalósításával, új fejlesztési lehetőségeket látnak a mesterséges intelligencia és a digitalizáció alkalmazásában, haladnak az elektrifikáció és a fenntarthatóság irányába, inspirálva és segítve beszállítóikat és munkavállalóikat is. De mire lesz ez elég? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a X. Járműipar konferencián.

Kiemelt témák voltak:

A globális járműipart érintő kihívások, hazai helyzetkép és versenyképesség

Európai versenyképesség, a kínai vámok bevezetésének lehetséges hatásai

Mennyire tudnak alkalmazkodni az ázsiai befektetők a magyar piachoz és hogy kapcsolódhatnak a magyar beszállítók hozzájuk?

Termeléshatékonyság, automatizáció, robotizáció, digitalizáció, AI – ki hogyan csinálja már most és milyen lehetőségeket tartogat?

Az elektromobilitásra átállás kihívásai - kire milyen hatással van az elektrifikáció és mennyire lesz gyors valójában? Hogyan lehet az elektromos hajtás piacát megerősíteni?

Energiaköltségek, – beszerzés és energiahatékonysági beruházások – nagyvállalati és kkv kihívások

Gyártászöldítés, fenntartható ellátási láncok, ESG – Hol tartanak a nemzetközi cégek és hogyan tudják segíteni a hazai beszállítókat?

Hogyan készülhet egy vállalat a megváltozott munkavállalói igényekre? Motiváció, technológiai átállás, új generációk kezelése, külföldi munkavállalók bevonása

A szakmai programot követően közös vacsora, állófogadás, esti program, networking és szálláslehetőség

B2B egyeztetési lehetőség a konferencia meghatározott előadóival, előzetes jelentkezés alapján

A második napon gyárlátogatási lehetőség több helyszínen - AUDI HUNGARIA Zrt., Dana Győr Driveline, RÁBA Nyrt.

Építőipar 2025 - március 27.

Újra együtt volt a szakma csúcsa! A hazai építőipar talán legfontosabb üzleti találkozójává nőtte ki magát a „Portfolio Építőipar” konferenciánk, amit 2025-ben immáron hetedik alkalommal rendeztünk meg a szakma kiemelt szereplőinek részvételével és támogatásával. Az eseményen az építőipar szereplőit érintő legégetőbb és legaktuálisabb pénzügyi, üzleti, szabályozási, hatékonysági kérdéseket jártuk körbe az iparág véleményvezéreivel.

A „Portfolio Építőipar 2025” konferencia nem csupán egy egész napos szakmai és véleményvezér fórum, hanem az egyik leghatékonyabb üzleti networking találkozóhely a szektor szereplői számára, ahol a piac jövőjének bemutatása mellett egy egész napos prémium találkozási lehetőséget és egy kötetlen hangulatú esti állófogadást is kínálunk a résztvevők számára.

Kik voltak jelen eseményünkön?

Az építőipar legfontosabb szereplői

Az ország vezető magas- és mélyépítő cégei

Ingatlanfejlesztők

Finanszírozók, bankok, biztosítók

Tervezők, építészek, mérnökök

Építőipart támogató szolgáltatók

Építő- és alapanyaggyártók és kereskedők

Intézményi- és magánbefektetők

Tanácsadók

Ügyvédek, jogászok

FM, PM, AM szegmens képviselői

Önkormányzati vezetők

Ingatlanpiaci döntéshozók, szakemberek és vezetők

és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

Portfolio Retail Day 2025 - április 2.

Nehéz idők járnak a kiskereskedelmi szektorban. A vásárlói elvárások változásait számos tényező formálja, beleértve a gazdasági környezetet is. Legyen szó a hagyományos, fizikai boltok üzemeltetőiről, az online kereskedelem egyre nagyobb szeletet kiszakító szereplőiről, vagy ezek kombinációjáról, mindenki azokat a megoldásokat keresi, amelyekkel sikeresen megszólíthatja a vásárlókat. Nincs mese, mihamarabb válaszokat kell találni a legégetőbb kihívásokra, amely nyomán nem lehet tovább halogatni a stratégiai jelentőségű átalakításokat sem!

Éppen ezért kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy – a nélkülözhetetlen személyes találkozások, tapasztalatmegosztás és baráti, üzleti kapcsolatok kialakítása mellett – a kiskereskedelmi szféra résztvevői olyan előadásokat és beszélgetéseket hallgathassanak, amelyek nemcsak a legfontosabb iparági témákra, hanem az ágazatot közvetve, de komoly mértékben érintő kérdésekre is rávilágítanak. Ezért rendeztük meg a Portfolio Retail Day konferenciát.

Kiemelt témák voltak:

A retail-szektor vezető döntéshozói osztották meg gondolataikat a szakma aktuális helyzetéről és jövőbeni kilátásairól.

Hogyan és miért szabályozza az állam a nagy- és kiskereskedelmi piacokat?

Az ideális omnichannel kereskedelmi modell előnyei és megvalósítása

Hogyan alkalmazkodjunk a vásárlói igényekhez és viselkedéshez a folyamatosan változó környezetben?

Az ellátási lánc fenntartásának kihívásai és a bennük rejlő lehetőségek

Marketing, kommunikáció és PR szerepe és hatása a kiskereskedelem világában

Mesterséges intelligencia a kiskereskedelemben: átfogó áttekintés és gyakorlati példák a digitális átalakulásra

Retail-Tech megoldások: digitalizáció, automatizáció és az ESG szempontjainak integrációja a kiskereskedelmi szektorban

Vállalati Energiamenedzsment 2025 – április 8.

Európában a vállalatok továbbra is Magyarországon számolhatnak az egyik legmagasabb gáz- és áramárral, így a kisebb és nagyobb cégeken egyaránt megmaradt a nyomás, hogy energiahatékonysági és megújuló energiás beruházások, valamint tudatosabb energiabeszerzés segítségével faragják le az energiaköltségeiket, és közben haladjanak a zöldítési céljaik felé is. Éppen ezt a három kulcsfontosságú területet járta körbe egész napos rendezvényünk, amely a nagy sikerű tavalyi és tavalyelőtti Vállalati Energiamenedzsment konferenciáink folytatása.

Szó volt többek között az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer lehetőségeiről, az energetikai audit tapasztalatairól, az energiabeszerzési jó gyakorlatokról, a nap- és szélerőmű, valamint az energiatároló telepítések lehetőségeiről és a kockázatokról is.

A rendezvényen körbejártuk a hatékony energiamenedzsment számos aspektusát, a digitalizációban és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, és a fenntarthatósági célok elérésének megannyi feladatát is. Rendezvényünk egyik kiemelt célja volt, hogy konkrét tapasztalatokat, vállalati esettanulmányokat, jó gyakorlatokat mutassunk be, és így kézzel fogható eredményekkel, információkkal gazdagodhassanak a résztvevők.

Kik voltak jelen eseményünkön?

Kis- közepes és nagyvállalatok termelési és pénzügyi vezetői

Energiabeszerzésért felelős vállalati döntéshozók

Energiakereskedők, üzletkötők és ügyfélszerződésekért felelős döntéshozók

Energiahatékonysági, illetve megújuló energiatermelési megoldásokat kínáló vállalkozások

Kormányzati, energiatőzsdei- és energiaszabályozói oldal képviselői

Finanszírozási oldal képviselői

Tanácsadói szektor képviselői

és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresték az üzleti networking lehetőségeket

Portfolio-KAVOSZ országos gazdasági-finanszírozási roadshow-k – május 5-21.

Új év, új kihívások, új lehetőségek! Miközben a korábbi évek sokkhatásai velünk maradtak, a kereskedelmi és vámháború, valamint az ezzel járó bizonytalanságok újabb tényezőként jelentek meg a kihívások sorában.

A hazai vállalatok, különösen a kkv-szektor stabil működése, versenyképessége, fejlesztése nemzeti érdek és gazdasági prioritás is egyben. A hazai vállalati szektor élénkítésének célja hívta életre idén is közös szervezésű eseményként a Portfolio, a KAVOSZ és Modern Vállalkozások Program 2.0 (MVP 2.0) országos gazdasági rendezvénysorozatát, melynek 9 állomása volt: Veszprém, Pécs, Szeged, Kecskemét, Miskolc, Szolnok, Nyíregyháza, Győr és Székesfehérvár.

Kiemelt témáink között szerepeltek az alábbiak:

Hol tartunk az alagútban és mi jön szembe? Gazdasági kilátások Magyarországon

Ugorjuk meg a feladatokat! – Forrásszerzési lehetőségek a kkv-szektor számára

Nincs más hátra, mint előre: stabilitás, fejlesztés, versenyképesség

Munkaerőpiaci változások – Merre tovább?

Digitális ugródeszka: lehetőségek és növekedés a kkv-k világában

Vállalati kerekasztal: válságkezelésről első kézből

Portfolio Investment Day 2025 – május 8.

Befektetési konferenciánkon profi befektetőkkel, alapkezelőkkel, iparági szakértőkkel, elemzőkkel arra kerestük a választ, hogy melyik állampapírt válasszuk a korábbi, magas hozamú PMÁP helyett, az év elejének nagy sztárjaiban, a régiós részvénypiacokban még mindig van-e fantázia, a hazai tőzsdén a nagyokat, az OTP-t, a Molt, a Richtert és a Magyar Telekomot, vagy inkább a kisebb cégek papírjait érdemes venni, a nagy boom után megéri-e még mindig befektetni a magyar ingatlanpiacon.

A májusi eseményen is végig vettük a fontosabb tőzsdei eszközökben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, szó volt a hazai és külföldi részvényekről, kötvényekről, nyersanyagokról, kriptoeszközökről is.

Kiemelt témáink voltak:

Milyen fontos események mozgatják 2025-ben a tőkepiacokat?

Melyik állampapírt válasszuk a mostani kínálatból?

Még mindig vonzók a magyar és a lengyel részvények?

A hazai blue chipekben vagy a midcapekben van nagyobb fantázia?

Egész évben kitarthat a forint ereje?

Eljött a devizás befektetések ideje?

Meddig tarthat még a lakásvásárlási láz?

Kriptotél után kriptonyár jön?

Portfolio Gen Z Fest 2025 – május 9.

Pénz, karrier, lakhatás – Hogyan tovább? Hogyan lehet okosan bánni a pénzzel? Mikor és hogyan érdemes félretenni? Albérlet vagy saját lakás? Vállalkozás vagy fix meló? Carpe diem vagy megtakarítás? Milyen lesz a jövőm? Hogyan leszek sikeres, egyáltalán sikeres szeretnék-e lenni vagy inkább csak boldog? A Gen Z Fest-en segítettünk eloszlatni a bizonytalanságot, megmutattuk a lehetséges utakat, ahogy azt is, hogy nincs egyetlen jó döntés – csak az, ami neked működik.

Mindenkinek más válik be, ezért a fesztiválon igyekeztünk minél többféle szakembert, befektetési módszert, életstílust bemutatni, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Ezek a szakemberek nem távolságtartóak, nem modorosak, nem öltönyösek.

A Gen Z Fest előadói, résztvevői lazán, tabumentesen, érthetően közelítik meg az egyes témákat, legyen szó kiadásról, bevételről, lakásbérlésről, -vásárlásról vagy éppen bármiről, ami a pénzügyekkel, a jövővel, a karrierrel kapcsolatos. Fontos témák, de még fontosabb, hogy a Z generáció mit gondol ezekről a topikokról. Ezért a Gen Z Festen nem csak hallgatott a közönség, hanem kérdezhetett, vitázhatott is.

Kiemelt témáink voltak:

Hogyan legyek pénzügyileg tudatos?

Kevés pénzhez is kell tudatosság?

Kiben, miben bízzak meg? Influenszer és/vagy szakértő?

Mivel fizessek most? Hogyan takarítsak meg most? Miben lesz ez más 10 év múlva?

Mennyire biztonságos az AI? Hogyan lehet, kell használni?

Árt vagy használ a digitalizáció rohamos fejlődése? Pénz+Tech – Hogyan hat az egyik a másikra?

Lakás, lakhatás - Merre? Hol? Kivel? Mikor? Miből?

Portfolio AgroFood 2025 - május 20.

Az Agrofood Konferencia az élelmiszeripari szektor színvonalas szakmai rendezvénye, amelyet 2024-ben indított útjára a Portfolio Csoport. A konferencia célja, hogy tematikus módon tekintse át azokat a területeket, amelyek a leginkább meghatározzák az élelmiszeripari vállalatok működését és gazdálkodását. A rendezvény arra törekedett, hogy – többek között - az aktuális piaci, adózási, munkaerő-gazdálkodási, szabályozási, támogatási, finanszírozási, jövedelmezőségi és beruházási kérdésekben olyan információkat nyújtson, amelyek érdemi módon járulhatnak hozzá az iparág vállalatainak eredményes tevékenységeihez.

Kik voltak jelen eseményünkön?

mezőgazdasági őstermelők, családi gazdálkodók, vállalkozók,

mezőgazdasági társas vállalkozások,

élelmiszeripari társaságok,

kereskedelmi, élelmiszerkereskedelmi vállalkozások,

energiaszolgáltatók,

bankok, pénzügyi szervezetek, biztosítók,

csomagolóanyag-gyártók és -forgalmazók,

munkaerőpiacon érdekelt vállalkozások,

élelmiszeripari gépeket, berendezéseket forgalmazó társaságok,

agrárszakmai szervezetek és érdekképviseletek,

és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresik az üzleti networking lehetőségeket

Portfolio AgroFuture 2025 - május 21.

Az AgroFuture Konferencia a Portfolio Csoport úttörő jelentőségű tematikus rendezvénye a magyar agráriumban. A konferencia célja, hogy megismertesse az ágazati szereplőkkel azokat a fenntarthatósági célokat és előírásokat, illetve innovációs trendeket és eredményeket, amelyek alapvetően meghatározzák a gazdálkodók mindennapi tevékenységeit a következő években és évtizedekben.

A rendezvénnyel a Portfolio Csoport egyedülálló módon kívánt hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai agráriumban minél hamarabb és hatékonyabban menjen végbe a fenntarthatóságot előtérbe helyező szemléletváltás, illetve a piaci szereplők a lehető leggyorsabban átvehessék és alkalmazhassák a gazdálkodásuk eredményességét javító innovatív termékeket és technológiákat.

Kiemelt témáink voltak többek között:

Az Európai Unió fenntarthatósági követelményei az agrárszabályozásban

Fenntarthatósághoz és zöldszabályozáshoz kötött uniós agrártámogatások

Az agroökológiai program (AÖP) előírásainak változásai

Ökogazdálkodási és agrár-környezetgazdálkodási támogatások Magyarországon

A bio- és ökogazdálkodás szabályozási, piaci és jövedelmezőségi helyzete/lehetőségei

A helyes mezőgazdasági és környezeti állapot (HMKÁ) vonatkozó szabályozási változások

A biodiverzitás megőrzésének eszközei és lehetőségei

A klímaváltozás hatása a mezőgazdasági termelésre

A szélsőséges időjárás elleni védekezés eszközei és módszerei

Mezőgazdasági kárcsökkentő lehetőségek, agrárbiztosítások

Az aszály, illetve a bel- és árvizek kivédésének beruházási és technológiai feltételei

A fenntartható inputanyag-gazdálkodás kritériumai

A fenntartható növénytermelést szolgáló új termékek és technológiák a vetőmag-, a növényvédőszer- és a műtrágya-felhasználásban

Portfolio Hitelezés 2025 - május 22.

2024 a lakossági hitelezés éve volt: a jegybanki kamatcsökkentések, az elhalasztott kereslet megjelenése és a kormány új lakástámogatási intézkedései rekordszintű keresletet hoztak az ingatlan- és fogyasztási hitelek piacán. A dinamikus növekedés idén is folytatódhat, miközben a szabályozói és piaci szereplők egyaránt azon dolgoznak, hogy fenntartható maradjon a bővülés.

Ezzel szemben a vállalati hitelezés 2024-ben visszafogottabb volt, a kereslet csökkenése és a gazdasági bizonytalanság miatt. A kérdés az, hogy 2025-ben – különösen az év második felében – visszatér-e a finanszírozási boom, és a kkv-k, nagyvállalatok is lendületet vesznek-e. Milyen támogatott konstrukciók és piaci mechanizmusok segíthetik ezt a folyamatot?

Kiemelt témáink voltak:

A magyar bankszektor és a hitelpiac aktuális helyzete, kilátásai

A kormányzati intézkedések és a banki vállalások hatásai a hitelekre

Technológiai újdonságok a hitelfolyamatokban

Őrület a lakáspiacon, új trendek a jelzáloghitelezésben

Kamatok, volumenek, kihívások a kkv-hitelezésben

Bankvezérek kerekasztala

A munkáshitel és a babaváró hitel jövője

Reménysugarak és kihívások az ingatlan-projekthitelezésben

Financial IT 2025 – május 27.

A bankszektor digitális transzformációjával kiemelten foglalkozó konferenciánkat már 13. alkalommal rendezzük meg 2025-ben, ahol a banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és startupperek, illetve a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatták meg a legforróbb banki IT-trendeket.

A bankokat és a technológiai beszállítókat is alaposan felrázta a generatív AI-boom, mindenki azt keresi, hol tud a GenAI költséget spórolni, szolgáltatásokat fejleszteni, hogyan lesz áramvonalasabb a szervezet a technológia segítségével. A nagy múltú konferencián nem csupán a technológiai újdonságokkal, hanem a banki digitalizáció és a mesterséges intelligencia megoldások üzleti aspektusaival is részletesen foglalkoztunk.

Kik voltak jelen eseményünkön?

IT-fejlesztő cégek,

IT-beszállítók,

fintech cégek,

startup cégek,

tanácsadók,

szabályozók,

és azok, akik szerették volna bővíteni kapcsolati hálójukat, keresik az üzleti networking lehetőségeket.

Portfolio Property X és X-Cycling 2025 - május 27 - 29.

Harmadik alkalommal pörgettük fel a piaci szereplők fordulatszámát! A Portfolio kerékpáros napja a fenntarthatóság, a sport, az ESG, a kötetlen networking és a valódi kihívás jegyében telt el idén is. 3 táv, 3 tempó, egy közös ügy – tekerés Budapestről Balatonfüredig.

Az élmény idén is folytatódott! Egy hagyomány, amit a hazai ingatlanpiac számára közösen teremtettünk. Immáron harmadik alkalommal találkoztunk a balatonfüredi Property X rendezvényünkön.

Erős szakmai tartalmat kínáló és a hagyományos konferenciáink alapjain nyugvó rendezvényt terveztünk idén is, ahol a találkozás, a networking, az élmény és a hangulat kapta a kiemelt szerepet − megspékelve mindezt egy esti programmal és extra kapcsolatépítési lehetőségekkel a Balaton partján.

De nem csupán a szakmai tartalmat és a hazai ingatlanpiac legfontosabb szereplőit ötvöztük a piac egészéhez szorosan kötődő finanszírozási szektor és az építőipar képviselőivel egy immáron 3 napos esemény keretein belül, hanem a klasszikus belvárosi konferenciát is egy nyitottabb, nyüzsgőbb, a partnerekre és ügyfelekre is jobban fókuszáló térrel és kialakítással is.

Kiemelt témák voltak:

Évközi helyzetértékelés

X-CYCLING to Property X

Pillanatkép a hazai ingatlanpiacról

Hol tart a befektetői és finanszírozói hangulat?

Készülnek elő az új fejlesztések?

Globális kilátások és kockázatok

Makrokörkép az ingatlanpiac tükrében

A zöld újabb árnyalatai

Kötetlen networking

Éjszakába nyúló kapcsolatépítés

Informális információk

Kelet - magyarországi Gazdasági Fórum 2025 - június 4.

Hogyan néz ki a magyar gazdaság pályája a következő időszakban; hogyan alakulhat a forint árfolyama és milyen inflációs kilátásokkal tervezhetünk? Hogyan lehet áthidalni a térségi béremelkedésből, költségnövekedésből adódó kihívásokat és hogyan érdemes ezzel együtt a vállalatok működési hatékonyságának javítására fókuszálni?

Hogyan tudnak ebben segíteni az elérhető vagyonkezelési módok, finanszírozási források, kormányzati támogatási és vállalkozásfejlesztési lehetőségek, az energiabeszerzési módszerek és a digitalizáció növelése? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a debreceni gazdasági fórumon.

Kiemelt témáink voltak:

Merre tovább, magyar gazdaság? Kamatkilátások, inflációs várakozások, beruházási környezet

Magyar versenyképesség régiós összevetésben, az innovációvezérelt növekedés elemei

Milyen hazai források, hitelprogramok állnak a vállalatok rendelkezésére a válságkezelésben?

A költségoldali versenyhátrány kulcsa: energiaárak és energiabeszerzési feltételek, energiahatékonysági beruházások

Kormányzati támogatás a vállalkozások védelmében, pályázati lehetőségek, a hazai innovációs ökoszisztéma fejlesztése

Munkaerőpiaci kihívások nehezített pályán

Digitalizáció - A vállalati szektor hatékonyságnövelési Szent Grálja

Vállalati kerekasztal: saját tapasztalatok a versenyképességről, a stabilitásról

