A modern hulladékgazdálkodás kizárólag adatvezérelt alapon értelmezhető − De mekkora a disztribútorok ráhatása a fenntarthatóságra?

Az elektronikai hulladékok mennyisége folyamatosan növekszik, és a trend komoly kihívások elé állítja a hulladékgazdálkodási szektort.

Az akkumulátorok újrahasznosítása ezen belül kiemelt fontosságú terület, különösen Magyarország számára, amely vezető szerepet tölt be az akkumulátorgyártásban. "Az elektromos autók térnyerése abba az irányba mutat, hogy az értékes anyagokat ki kell nyerni, és ezekkel foglalkoznunk kell” – hangsúlyozta Simon Anita, az Alteo Csoport fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese a Portfolio Sustainable World 2025 konferencián.

Simon Anita, Alteao Csoport

Az Alteo Csoport jelentős erőforrásokat fordít a hulladékgazdálkodásra, ahol az adatoknak kulcsszerepet jut. A vezérigazgató-helyettes az adatvezérelt hulladékgazdálkodás fontosságát hangsúlyozva megállapította:

Csak és kizárólag azokból az adatokból tudunk dolgozni, valamint az európai uniós és a saját magunk által kitűzött célokat teljesíteni, amelyeket reális keretek között ismerünk, és tudjuk, hogy azok valódiak

− fogalmazott.

Norbert Vojtko, Lyreco CE

Norbert Vojtko, a Lyreco CE üzletfejlesztési és szolgáltatási igazgatója a disztribútorok felelősségéről beszélt lévén, hogy az általa képviselt cég Európa legnagyobb és a világ harmadik legnagyobb irodaszer- és üzleti termékforgalmazója.

Ha fenntartható világot akarunk építeni, minden lépés számít. Mindenki, a teljes ellátási lánc minden szereplője fontos

− mondta.

Kiemelte, hogy a disztribútorok kulcsszerepet játszanak a gyártók és a vásárlók között, befolyásolva mindkét oldalt a fenntarthatóság irányába, nem utolsósorban azért, mert a globális B2B tranzakciók jelentős százalékát ők bonyolítják.

Előbbiek számára például fenntarthatósági követelményeket határozhatnak meg, míg utóbbiakat segíthetik többek között körforgásos gazdasági szolgáltatásokkal vagy karbonlábnyom-jelentések készítésével.

Vojtko hangsúlyozta, hogy minden vállalatnak mérettől függetlenül érdemes kis lépésekkel kezdenie a fenntarthatóság felé vezető utat.

Címlapkép forrása: Portfolio