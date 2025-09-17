Embert gázolt a vonat Budapesten

Tragikus baleset történt a fővárosban, a XIV. és XVI. kerület határán található Füredi utca és Körvasút sor kereszteződésénél, ahol egy vonat elgázolt egy embert.

A baleset következtében a vasúti forgalom megszakadt, a szerelvény nem tudja folytatni útját. A balesetet szenvedett járművön több mint húsz utas tartózkodott, akiknek a fővárosi hivatásos tűzoltók nyújtanak segítséget.

Az illetékes hatóságok mentesítő járatot küldtek a helyszínre, amelyre a tűzoltók közreműködésével szállnak át az érintett utasok. A baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.

A MÁV közlése szerint a baleseti helyszínelés miatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért a Keleti és Nyugati pályaudvar között közlekedő, valamint a távolsági vonatoknál is késésekre, illetve járatkimaradásokra lehet számítani az esti órákban. A baleset azután történt, hogy a Pilisvörösvárról Rákos felé tartó S76-os vonat elgázolt egy embert a Zuglóban található Füredi utcai átjáróban.

A forgalmi változások miatt több vonat sem a teljes útvonalon közlekedik, vagy teljesen kimarad.