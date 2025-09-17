Embert gázolt a vonat Budapesten
Tragikus baleset történt a fővárosban, a XIV. és XVI. kerület határán található Füredi utca és Körvasút sor kereszteződésénél, ahol egy vonat elgázolt egy embert.
A baleset következtében a vasúti forgalom megszakadt, a szerelvény nem tudja folytatni útját. A balesetet szenvedett járművön több mint húsz utas tartózkodott, akiknek a fővárosi hivatásos tűzoltók nyújtanak segítséget.
Az illetékes hatóságok mentesítő járatot küldtek a helyszínre, amelyre a tűzoltók közreműködésével szállnak át az érintett utasok. A baleset körülményeinek vizsgálata folyamatban van.
A MÁV közlése szerint a baleseti helyszínelés miatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért a Keleti és Nyugati pályaudvar között közlekedő, valamint a távolsági vonatoknál is késésekre, illetve járatkimaradásokra lehet számítani az esti órákban. A baleset azután történt, hogy a Pilisvörösvárról Rákos felé tartó S76-os vonat elgázolt egy embert a Zuglóban található Füredi utcai átjáróban.
A forgalmi változások miatt több vonat sem a teljes útvonalon közlekedik, vagy teljesen kimarad.
- A Rákosról 20:36-kor Pilisvörösvárra, illetve a 21:22-kor Pilisvörösvárról Rákosra induló S76-os járatok nem közlekednek,
- ahogy a 22:06-kor Óbudára induló vonat sem.
- Emellett a Pilisvörösvárról 20:22-kor elindult S76-os vonat csak Angyalföldig megy,
- a Rákosról 21:06-kor Pilisvörösvárra tartó járat pedig csak Angyalföldről indul.
- A Miskolcról 18:35-kor indult Tokaj InterCity a Nyugati pályaudvar helyett Kőbánya felsőig közlekedik.
