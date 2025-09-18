Budapesten kívül is van élet! – Három vidéki nagyváros polgármestere az év gazdasági csúcskonferenciáján

A Budapest Economic Forum történetében eddig nem volt példa dedikáltan vidéki nagyvállalati panelre, 2025-ben azonban ez a pillanat is eljön. Külön öröm, hogy három olyan nagyváros polgármestere fogadta el a felkérést, akikkel „lesz miről beszélgetni”:
- Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere,
- Papp László, Debrecen polgármestere és
- Pintér Bence, Győr polgármestere.
Nehéz lenne egy konkrét témát kiemelni, ami köré a beszélgetést építhetjük, hiszen amellett, hogy hasonló pozícióban vannak a résztvevők, azért sok tekintetben különbözőben is.
Székesfehérváron például dedikáltan arra építették a város gazdaságát, hogy ne egy nagy beruházótól függjenek, inkább több kisebb és közepes cég telepedjen meg a városban. A Fejér vármegyei megyeszékhelyen egyszerre vannak jelen nagy nemzetközi vállalatok és az olyan tradicionális magyar nagyvállalatok, mint például a Videoton.
Debrecen esetében megkerülhetetlen kérdés a BMW és a CATL hatalmas beruházásainak közelgő indulása. Ez egyrészt infrastrukturális kihívás elé állítja a várost, hiszen új utak, óvodák, iskolák, orvosi rendelők szükségesek, másrészt a munkaerőpiacon is komoly átalakulást hozhat, hiszen a két gyár összesen több ezer dolgozót szív majd fel, kérdés, vannak-e még munkaerő-tartalékok a régióban.
Győr pedig akár hasznos tanácsokat is adhat most Debrecennek, hiszen a nyugat-magyarországi városban az Audi az elsők között nyitotta meg gyárát a kilencvenes években. Így ott már több évtizedes tapasztalata lehet a városvezetésnek abban, hogyan lehet egy ekkora beruházáshoz alkalmazkodni, milyen esetleges buktatók vannak.
Címlapkép forrása: Portfolio
Robbanóanyag-katasztrófa mérge áztatja Európa partjait, az EU nagyhatalma már pánikban
Már akkora a baj, hogy robotok bevetésével próbálnák megelőzni a toxikus detonációval fenyegető helyzetet.
Majdnem repülőgép-balesetet szenvedett Donald Trump - Üvöltve szóltak a pilótának
"Figyeljen oda és ne az iPadet nyomkodja!"
Többszázas spanyol ingatlancsomaggal bővített az Indotek Group
Egy 524 lakó- és kereskedelmi ingatlanból álló portfóliót vásároltak meg.
Tőzsdére készül a kedvelt fitneszapp, már tárgyalnak a bankokkal
Legutóbb 2,2 milliárd dollárra értékelték a Stravát.
A Spar nyereséges lett a szomszédban
Magyarországon komoly veszteséget hozott össze tavaly.
Mutatunk egy nem mindennapi befektetési stratégiát
Sokat lehet vele nyerni.
Budapesten kívül is van élet! – Három vidéki nagyváros polgármestere az év gazdasági csúcskonferenciáján
Eddig nem látott elem a konferencián.
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamattal elérhető lakáshitelt. Ez már önmagában is forradalmi hatás, de a háttérben komoly k
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod