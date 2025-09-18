Budapesten kívül is van élet! – Három vidéki nagyváros polgármestere az év gazdasági csúcskonferenciáján

Közeleg az idei ősz egyik csúcspontja, október 7-én a budapesti Marriott Hotelben rendezi meg a Portfolio a tizenötödik Budapest Economic Forum konferenciát. Az eseményen a megszokott módon ott lesznek a magyar gazdaságpolitika legfontosabb döntéshozói, a legjelentősebb hazai vállalatvezetők, közgazdászok, elemzők. Új elemként az idei konferencián három vidéki nagyváros polgármestere is beszélget majd a gazdasági és pénzügyi kihívásokról, munkaerőpiaci helyzetről.

A Budapest Economic Forum történetében eddig nem volt példa dedikáltan vidéki nagyvállalati panelre, 2025-ben azonban ez a pillanat is eljön. Külön öröm, hogy három olyan nagyváros polgármestere fogadta el a felkérést, akikkel „lesz miről beszélgetni”:

Nehéz lenne egy konkrét témát kiemelni, ami köré a beszélgetést építhetjük, hiszen amellett, hogy hasonló pozícióban vannak a résztvevők, azért sok tekintetben különbözőben is.

Székesfehérváron például dedikáltan arra építették a város gazdaságát, hogy ne egy nagy beruházótól függjenek, inkább több kisebb és közepes cég telepedjen meg a városban. A Fejér vármegyei megyeszékhelyen egyszerre vannak jelen nagy nemzetközi vállalatok és az olyan tradicionális magyar nagyvállalatok, mint például a Videoton.

dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város, polgármester

Debrecen esetében megkerülhetetlen kérdés a BMW és a CATL hatalmas beruházásainak közelgő indulása. Ez egyrészt infrastrukturális kihívás elé állítja a várost, hiszen új utak, óvodák, iskolák, orvosi rendelők szükségesek, másrészt a munkaerőpiacon is komoly átalakulást hozhat, hiszen a két gyár összesen több ezer dolgozót szív majd fel, kérdés, vannak-e még munkaerő-tartalékok a régióban.

dr. Papp László Debrecen Megyei Jogú Város, polgármester

Győr pedig akár hasznos tanácsokat is adhat most Debrecennek, hiszen a nyugat-magyarországi városban az Audi az elsők között nyitotta meg gyárát a kilencvenes években. Így ott már több évtizedes tapasztalata lehet a városvezetésnek abban, hogyan lehet egy ekkora beruházáshoz alkalmazkodni, milyen esetleges buktatók vannak.

Pintér Bence Győr Megyei Jogú Város, polgármester

