Drónok bénították meg Európa egyik fontos repülőterét - Brüsszel szerint ez már hibrid hadviselés

Többszöri drónészlelés miatt szombat este átmenetileg leállították az eindhoveni repülőtér forgalmát, amely polgári és katonai repülőtérként is működik. Az utóbbi hónapokban Európa-szerte számottevő fennakadásokat okoztak drónok és más légtérsértések, Ursula von der Leyen már hibrid hadviselésről beszél.

A holland hatóságok szombat este több drón észlelése után felfüggesztették az eindhoveni repülőtér légiforgalmát.

Ruben Brekelmans védelmi miniszter az X közösségi oldalon közölte, hogy a forgalom felfüggesztésére a többszöri észlelés miatt került sor.

A védelmi tárca közlése szerint a holland hadsereg péntek este fegyvereket vetett be a Volkel légibázis felett észlelt drónok ellen. A bázis Eindhoventől mintegy 40 kilométerre, azaz 25 mérföldre északkeletre található.

Eindhoven polgári és katonai repülőtérként is működik. Brekelmans szerint minden típusú légiforgalmat felfüggesztettek. Arra a kérdésre, hogy ismert-e a drónok eredete, a védelmi minisztérium nem adott további tájékoztatást.

Az utóbbi hónapokban Európa-szerte számottevő fennakadásokat okoztak drónok és más légtérsértések. Szeptemberben több mint húsz orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percre megsértette Észtország légterét. Azóta több, többnyire ismeretlen eredetű drónrepülés zavarta meg a légiközlekedést Európában.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már hibrid hadviselésnek nevezte ezeket a behatolásokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

