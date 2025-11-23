Drónok bénították meg Európa egyik fontos repülőterét - Brüsszel szerint ez már hibrid hadviselés

Többszöri drónészlelés miatt szombat este átmenetileg leállították az eindhoveni repülőtér forgalmát, amely polgári és katonai repülőtérként is működik. Az utóbbi hónapokban Európa-szerte számottevő fennakadásokat okoztak drónok és más légtérsértések, Ursula von der Leyen már hibrid hadviselésről beszél.

A holland hatóságok szombat este több drón észlelése után felfüggesztették az eindhoveni repülőtér légiforgalmát.

Ruben Brekelmans védelmi miniszter az X közösségi oldalon közölte, hogy a forgalom felfüggesztésére a többszöri észlelés miatt került sor.

Het vliegverkeer op luchthaven Eindhoven is zojuist hervat.Defensie heeft maatregelen getroffen, maar kan vanwege veiligheidsredenen nu nog niet meer informatie delen over de wijze waarop.Verstoring van vliegverkeer met drones is onaanvaardbaar. Dus treden we hiertegen op. — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

A védelmi tárca közlése szerint a holland hadsereg péntek este fegyvereket vetett be a Volkel légibázis felett észlelt drónok ellen. A bázis Eindhoventől mintegy 40 kilométerre, azaz 25 mérföldre északkeletre található.

Eindhoven polgári és katonai repülőtérként is működik. Brekelmans szerint minden típusú légiforgalmat felfüggesztettek. Arra a kérdésre, hogy ismert-e a drónok eredete, a védelmi minisztérium nem adott további tájékoztatást.

Az utóbbi hónapokban Európa-szerte számottevő fennakadásokat okoztak drónok és más légtérsértések. Szeptemberben több mint húsz orosz drón hatolt be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percre megsértette Észtország légterét. Azóta több, többnyire ismeretlen eredetű drónrepülés zavarta meg a légiközlekedést Európában.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már hibrid hadviselésnek nevezte ezeket a behatolásokat.

