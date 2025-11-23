Brüsszel máris ellenjavaslatot készít az ukrán béketervre!

Az EU vezetői ellenjavaslatot dolgoztak ki, amelyet a mai genfi tárgyalásokon kívánnak bemutatni az amerikai és ukrán partnereknek – értesült a Sky News európai uniós forrásokból.

Az Európai Unió napok óta lázasan próbálnak reagálni arra a 28 pontos béketervre, amelyet az Egyesült Államok és Oroszország dolgozott ki, és amely több kulcskérdésben Moszkva követeléseit támogatja.

A béketervvel kapcsolatban egyébként még az Egyesült Államokban is megosztottak, több republikánus szenátor egész egyszerűen az oroszok kívánságlistájának nevezett bizonyos pontokat.

Emellett pedig olyan hírek is napvilágot láttak, melyek szerint október végén Miamiban találkozott a Trump-kormány két képviselője a szankciók alatt álló Kirill Dmitrijevvel. Ez az egyeztetés eredményezhette a 28 pontos ukrajnai béketervet, amely komoly vitákat és aggodalmat váltott ki Washingtonban és Európában egyaránt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images