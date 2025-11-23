  • Megjelenítés
Kibukott: Oroszország már most készül elutasítani a washingtoni béketervet, csak a teljes győzelmet fogadná el
Kibukott: Oroszország már most készül elutasítani a washingtoni béketervet, csak a teljes győzelmet fogadná el

Oroszország elutasíthatja az amerikai béketervet, és teljes győzelemre törekszik Ukrajnában - jelentette a Sky News.

Miközben az Egyesült Államok és Európa egy washingtoni béketerven dolgozik, Oroszország már előkészíti a talajt annak elutasítására - állapította meg a Instiutute for the Study of War (ISW) agytröszt. Az orosz tisztviselők és állami média olyan "információs környezetet" teremtenek, amely lehetővé teszi a javaslat elutasítását, és kizárólag az Ukrajna feletti teljes győzelmet fogadná el.

Alekszej Csepa, az orosz nemzetközi ügyek bizottságának vezetője kijelentette, hogy bármely tervnek teljesítenie kell Oroszország összes követelését és kezelnie kell a háború "gyökeres okait" - egy olyan kifejezés, amelyet a Kreml régóta az ukrán szuverenitás felszámolásának szinonimájaként használ. Az orosz állami televíziós csatornák és katonai bloggerek hasonló narratívákat terjesztenek, amelyek szerint

a terv nem elégséges Oroszország követeléseinek teljesítéséhez.

A Kreml aktívan kondicionálja az orosz népet arra, hogy ne fogadjon el kevesebbet, mint a teljes győzelmet Ukrajnában. Oroszország nem érdekelt semmilyen béketárgyalásban, amíg nem éri el céljait a csatatéren

- állapította meg az ISW.

