Csapkodás a tőzsdéken, mibe tegyük most a pénzüket? - Ingyenes rendezvényen mondják el a szakértők

Az esemény középpontjában a gyakorlati megközelítés áll: hogyan építhető fel egy olyan befektetési stratégia, amely hosszú távon is fenntartható és eredményes. A szakértők nem csupán elméleti kereteket mutatnak be, hanem
konkrét példákon keresztül szemléltetik, milyen szerepet játszhatnak a részvények egy diverzifikált portfólióban.
A résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogy a jelenlegi piaci környezetben milyen súlyt érdemes a részvényeknek szánni, és hogyan lehet ezt összhangba hozni egyéni kockázatvállalási hajlandóságunkkal.
Az előadók részletesen elemzik azokat a tényezőket, amelyek jelenleg mozgatják az árfolyamokat, és rávilágítanak azokra a nagy részvénypiaci sztorikra, amelyek akár paradigmaváltást is hozhatnak.
A rendezvényen Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank Zrt. az vezérigazgatójának köszöntőjét követően Vince Péter Advisory Desk vezető ad egy globális kitekintőt, majd azt a témát járja körül, hogy mi a részvénybefektetések szerepe egy jól összerakott portfólión belül. Ezt követően Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője tart előadást arról, hogy mi zajlik az egyik megatrend, az AI háza táján beruházások, megtérülés és a jövőbeli lehetőségek szempontjából, majd Gózon Gergely befektetői kapcsolatok és stratégiai fejlesztések ügyvezető igazgató tart prezentációt.
A rendezvény végén sor kerül egy kerekasztal-bszélgetésre, melyen Demjén Ottó kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgató, valamint Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője beszél a részvénybefektetésekről a gyakorlatban, a portfólió szemlélet fontosságáról, és arról hogy mi segíthet egy jó befektetési döntés meghozatalában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Brutális járvány jöhet - Magyarországon is megjelentek az első jelek
A jelenlegi vakcinák várhatóan kevésbé lesznek majd hatékonyak.
Fontos találkozó vár Zelenszkijre
Nagy szüksége van most a szövetségesekre.
Példátlan lépésre készülhet Trump: már mindenki komolyan veszi a súlyos fenyegetést
Hajszálra az újabb háború?
Itt a friss térkép: mutatjuk, hol havazhat ma Magyarországon
Kettős hangulatú időjárást hoz a vasárnap.
A Kremlhöz ijesztően közel mértek pusztító csapást az ukránok
Azonnal lépni kellett.
Ha nem lenne elég a brüsszeli túlszabályozás, a tagállami kormányok még kártékonyabbak
Az uniós szabályokat a tagállamok mindig csak bonyolítják, ami a valódi gazdasági károkat okozza.
Ennyi sikerült: két hétnyi szenvedés után elfogadtak egy közös nyilatkozatot a COP30-on, csak a lényeget nem írták bele
Tegnap estére várták az eredményt, ami igazából most sincs meg.
Itt van az ukránok bosszúja a kedvezőtlen békefeltételek miatt? - Rommá bombázzák a szeparatista régiót
Néhány órán belül négy településről is robbanásokat jelentettek.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.