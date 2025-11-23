Brutális járvány jöhet - Magyarországon is megjelentek az első jelek

Új, gyorsan terjedő influenza variáns okozhat a vártnál súlyosabb járványt a téli szezonban, amely ellen a jelenlegi vakcinák várhatóan kevésbé lesznek majd hatékonyak. Az első jelek már hazánkban is megjelentek, ugyanis meglepően korán kezdődött az idei influenzaszezon.

A Gizmodo kiemeli, hogy a két félteke ellentétes évszakai lehetőséget adnak a szakembereknek, hogy előre jelezzék az influenzaszezon várható alakulását. Az idei nyáron, miközben Európában és Észak-Amerikában hőség volt, a déli féltekén váratlan fejlemény történt az influenzaszezonban:

Az influenza A (H3N2) vírus egy korábban ismeretlen mutációja jelent meg, amelyet a szakértők K szubklád néven azonosítottak.

Ez az új variáns rendkívül gyorsan terjedt el,

Ausztrália történetének legsúlyosabb influenzaszezonját okozva, és a szakértők szerint az északi féltekén is dominánssá válhat a következő hónapokban.

A helyzetet súlyosbítja, hogy

a már elkészített oltóanyagok valószínűleg kevésbé lesznek hatékonyak az új variánssal szemben.

Ez a probléma az influenza elleni vakcinák előállítási folyamatából ered, amely egyfajta előrejelzésen alapul. Az oltóanyagok összetételét ugyanis körülbelül kilenc hónappal a felhasználás előtt kell meghatározni. A tudósok és egészségügyi hatóságok évente kétszer találkoznak, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján eldöntsék, mely variánsok ellen kell védelmet nyújtania a következő szezonális vakcinának.

Bár ezek az előrejelzések általában beválnak, az influenzavírusok folyamatos evolúciója miatt időnként olyan változatok jelennek meg, amelyek jelentősen eltérnek a várakozásoktól.

Úgy tűnik, most éppen ez történik az influenza A esetében.

Az Egyesült Királyságban már a szokásosnál korábban kezdődött az influenzaszezon, és az egészségügyi szakemberek különösen súlyos járványra számítanak, ha az új mutációk képesek megkerülni az emberek immunvédelmét. De ugyanezt tapasztalhattuk hazánkban is:

A szakértők szerint nem "világvégére" kell készülni, de

a megszokottnál intenzívebb szezon várható. Több lehet a komolyabb lefolyású megbetegedés, és a járványhullám is gyorsabban terjedhet.

Az oltás felvétele azonban továbbra is indokolt. A kutatók szerint a vakcina még egy nem teljesen egyező variáns esetében is 70-75 százalékban hatékony az influenza miatti hospitalizáció megelőzésében gyermekeknél, és 30-40 százalékban a felnőtteknél. Az oltás mellett továbbra is fontos a megfelelő higiénia betartása, betegség esetén az otthon maradás, valamint maszk viselése a magasabb kockázatú helyzetekben, különösen a jól illeszkedő típusok, mint a KN95 vagy az N95.

