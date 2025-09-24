Generációváltás zajlik az agráriumban is – A gazdaságátadás hatékony megoldás lehet

A magyar agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás ma a generációváltás. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált termelők jelentős része elérte vagy hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt. A kérdés az, hogyan adható át biztonságosan és kedvező feltételek mellett a gazdaság a fiatalabb családtagoknak vagy a gazdaságban dolgozó munkatársaknak. A gazdaságátadás jogintézménye ebben kínál megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó teljes vagyon egy szerződés keretében, átláthatóan és kedvező adózási feltételek mellett kerüljön átadásra. 2025 szeptemberétől pedig uniós támogatás is segíti a folyamatot, így különösen aktuálissá válik a kérdés: hogyan érdemes felkészülni a gazdaságátadásra?

A cikket Udvardy Károly, az RSM Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda ügyvédje jegyzi.

A gazdaságátadás egy különleges szerződéses forma, amely lehetővé teszi, hogy egy agrárgazdasághoz kapcsolódó valamennyi tevékenység (így különösen a növénytermesztéshez, kertészethez, állattartáshoz, állattenyésztéshez, halgazdálkodáshoz, szaporítóanyag-termesztéshez, vad- és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó vagyon), mint vagyonösszesség kerüljön átadásra ingyenesen vagy ellenérték fejében, akár a tág családon belül, akár munkavállaló részére.

Tekintettel a rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá váló személyek átlagéletkorára – az egyéb szektorokban működő családi vállalatokhoz hasonlóan – a mezőgazdaság területén is időszerűvé vált a generációváltás, a gazdaságok fiatalabb családtagok vagy munkatársak részére történő átadása.

A gazdaságátadás a generációváltás egyik fontos jogi eszköze lehet a magyar agráriumban. A gazdaságátadás a gazdálkodó szemszögéből hatékony megoldást kínál a generációváltás megvalósítására, a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó vagyon átruházására, a gazdaság és ezzel a család jövőbeni anyagi helyzetének megtervezésére. A gazdaságátadás a fiatalabb, gazdaságátvevő generáció részéről pedig egy olyan lehetőség, amelynek révén tervezhetővé válik az önálló gazdálkodóvá válás vagy bővíthető egy már meglévő gazdaság.

Vissza nem térítendő támogatás is igényelhető

2025 szeptemberétől ráadásul vissza nem térítendő támogatás is igényelhető a gazdaságátadás elősegítésére, így még inkább érdemes most elkezdeni a gazdaságátadás előkészítését, ha az a közeli jövőben egyébként is esedékes lenne.

A gazdaságátadás legfőbb előnye, hogy a gazdasághoz kapcsolódó valamennyi – akár több átadó tulajdonában álló – vagyonelem, mint egyedi vagyonösszesség egy szerződés útján átadható, harmadik személyek pedig elővásárlási vagy előhaszonbérleti jogot nem gyakorolhatnak.

A gazdasághoz kapcsolódó engedélyek, szerződések tekintetében pedig jogutódlás történik, amelyhez nem szükséges harmadik fél hozzájárulása, továbbá a szerződéses biztosítékok sem szűnnek meg.

Ilyen módon, a gazdaságátadás egy egyszerűsített, gyorsított lehetőséget biztosít a gazdasággal összefüggő vagyon egyben történő átruházására, ahelyett, hogy az egyes vagyonelemeket, pl. földeket, ingatlanokat, eszközöket, szerződéseket külön-külön kellene átruházni.

Adó- és illetékmentes

A gazdaságátadást megkönnyíti az is, hogy kedvező jogszabályi környezetben, adó- és illetékmentesen valósítható meg: feltételek mellett a gazdaságátadási szerződéssel átruházott eszközök egyik fél oldalán sem keletkeztetnek általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget, továbbá a gazdaságátadás minden formája – akár visszterhes, akár ingyenes módon történik – illetékmentes, és személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget sem eredményez.

A gazdaságátadás során egyetlen szerződés részeként átadhatók az alábbiak

a gazdaságátadó tulajdonában vagy használatában álló mező-, erdőgazdasági hasznosítású földek (ideértve a tanyát is) – megjegyzendő, hogy a földek tulajdonjogának átruházása nem kötelező, csupán a használat átengedése;

(ideértve a tanyát is) – megjegyzendő, hogy a földek tulajdonjogának átruházása nem kötelező, csupán a használat átengedése; ezen tevékenység folytatásához szükséges egyéb ingatlanok ;

; azon ingó dolgok, eszközök amelyekre nézve a gazdaságátadót megilleti a termelés szervezésének, valamint a termelés eredménye felhasználásának a jogosultsága (bizonyos kivételekkel);

amelyekre nézve a gazdaságátadót megilleti a termelés szervezésének, valamint a termelés eredménye felhasználásának a jogosultsága (bizonyos kivételekkel); a gazdaságátadót illető vagy terhelő mező- és erdőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok, szerződések ;

; ezen tevékenységhez kapcsolódó gazdasági társaság vagyonából való részesedés, szövetkezetben szövetkezeti részesedés, erdőbirtokossági társulatban való társulati érdekeltség.

Az átadás történhet ellenszolgáltatás fejében (a klasszikus adásvétel mellett akár a tartás, vagy életjáradék szabályainak alkalmazásával), vagy ingyenesen is, sőt a konkrét vagyonelemek különálló meghatározásával – vegyes módon is.

A gazdaságátadás, mint generációváltást megvalósító jogintézmény természetesen kiegészülhet az egyéb, nem mezőgazdasági jellegű vagyonelemekkel kapcsolatos vagyontervezéssel is (így különösen öröklési, családjogi, strukturálási kérdések kapcsán), illetve ezen egyéb vagyonelemekre vonatkozó bizalmi vagyonkezelés alkalmazásával is.

Ki adhatja és veheti át a gazdaságot?

A jogszabály részletes követelményeket határoz meg a gazdaságátadási ügylet felei vonatkozásában. A teljesség igénye nélkül, gazdaságátadó:

az a mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet legalább tíz éve folytató egyéni vállalkozó lehet,

aki az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte vagy öt éven belül eléri ,

, és az érintett földeknek több mint háromnegyedét legalább öt éve a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett módon használja.

Gazdaságátvevő pedig:

az a mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó lehet,

aki a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, 50. életévét még nem érte el ,

, feltéve, hogy az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel,

és aki vagy hozzátartozói láncolatban áll az átadóval – amely a tágabb családot is magában foglalja –, vagy legalább 7 éve munkaviszonyban (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) áll vele.

A felek maximum öt éves együttműködési időszakot is meghatározhatnak a gazdaság közös működtetésére, ami biztonságot teremthet az átadónak is, hogy jó kezekbe adja át a vagyont.

Ügyvéd nélkül nem megy

Bár a gazdaságátadás új jogintézménye egyszerűsített megoldást kínál, a gyakorlatban számos buktatót rejt. Már az induláskor szükség van a teljes vagyon, engedélyek és szerződések felmérésére, és ellenőrizni kell, hogy a felek valóban megfelelnek-e a jogszabályi feltételeknek. Komoly kérdéseket vethet fel a földtulajdon mértéke, a támogatások jogutódlása vagy éppen a banki finanszírozás rendezése.

Mindezt tovább árnyalhatják az öröklési és házassági vagyonjogi összefüggések is, amelyek ingyenes átadás esetén különösen nagy jelentőséggel bírnak. A szerződés érvényességéhez ráadásul ügyvédi ellenjegyzés szükséges, és a Kormányhivatal jóváhagyása nélkül sem zárulhat le az eljárás. A földhasználati és egyéb nyilvántartásokban is át kell vezetni a változásokat, ami jól mutatja:

a gazdaságátadás nem egyetlen aláírással dől el, hanem összetett jogi és adminisztratív folyamat, ahol könnyen adódhatnak elakadások. Ezért mindenképpen szükséges szakértő, jogi csapat támogatását kérni a gazdaságátadás során.

Udvardy Károly, RSM Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda

ügyvéd

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images