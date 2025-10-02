Mik lesznek 2026 égető kérdései és válaszai? A legnagyobb magyar cégvezetők segítenek eligazodni

  • Megjelenítés
Portfolio
„Az a biztos, hogy semmi sem biztos” – érezhetik mostanában a magyar vállalatvezetők a háborúk, kereskedelmi viták kereszttüzében. Hogy lehet ebben a bizonytalan nemzetközi környezetben üzleti tervet készíteni? Számíthatunk arra, hogy enyhülnek a jelenlegi feszültségek? Mi lódíthatja meg a magyar gazdaságot? Néhány napon belül ezekben a kérdésekben is segít eligazodni a Budapest Economic Forum, ahol a legfontosabb gazdaságpolitikai szereplők, elemzők és vállalatvezetők adhatnak támpontokat a következő időszakra.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
Közeleg az év legfontosabb gazdasági csúcskonferenciája. Vegye meg a jegyét még most!
Információ és jelentkezés

Október 7-én tizenötödik alkalommal rendezi meg a Portfolio a Budapest Economic Forumot a Marriott Hotelben. A konferencia amellett, hogy a magyar gazdaság egyik legfontosabb csúcstalálkozója,

igyekszik irányt mutatni a cégvezetőknek a következő időszakra.

Az eseményen hagyományosan a legfontosabb magyar vállalatok vezetői mondják el, hogy látják a jelenlegi gazdasági helyzetet, milyen kihívásokat és lehetőségeket látnak a következő hónapokban. Így akár gyakorlati tanácsokat is tudnak adni azoknak, akik most épp a 2026-os évet próbálják megtervezni.

A konferencia kiemelt nyitó szekciójában idén is velünk lesz Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, mellette Csányi Péter, az OTP Bank első embere beszél majd a gazdasági kilátásokról és a bankszektor helyzetéről.

Hernádi Zsolt
MOL-csoport, elnök-vezérigazgató
Az MOL Igazgatóságának elnöke 2000. július 7-től, elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től. Tagja a MOL Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizott
Tovább
Az MOL Igazgatóságának elnöke 2000. július 7-től, elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től, az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től. Tagja a MOL Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizott Tovább

A konferencia további részében több panelbeszélgetés is foglalkozik majd a vállalati kihívásokkal, de érdekesnek ígérkezik Daniel Küpper előadása is, aki az ipar átalakulásáról, a robotizációról, illetve az automatizációról beszél majd. Ezek a kérdések a magyar cégvezetők számára is kulcsfontosságúak lehetnek a következő időszakban a hatékonyságnövelés eszközeiként.

Daniel Küpper
Boston Constulting Group, Managing Director and Senior Partner
Tovább
 Tovább

A magyar nagyvállalatok vezérei is akár gyakorlati tanácsokkal szolgálhatnak azzal kapcsolatban, milyen környezet várható 2026-ban. A panelbeszélgetésben részt vesz a Mol, a Magyar Telekom, az OPUS és a KPMG képviselője.

Rékasi Tibor
Magyar Telekom, vezérigazgató
Rékasi Tibor 2008 szeptemberében csatlakozott a Magyar Telekom Csoporthoz a Vállalati Szolgáltatások Üzletághoz tartozó leányvállalat, az IQSYS ügyvezető igazgatójaként, ahol a vállalat irányítása mel
Tovább
Rékasi Tibor 2008 szeptemberében csatlakozott a Magyar Telekom Csoporthoz a Vállalati Szolgáltatások Üzletághoz tartozó leányvállalat, az IQSYS ügyvezető igazgatójaként, ahol a vállalat irányítása mel Tovább

Természetesen más kihívásokkal néznek szembe a közepes méretű cégek, mint a nagyok, de ők is találhatnak érdekes panelbeszélgetést. A délutáni programban az AutoWallis, a Waberers, a Videoton és a Richter képviselői mellett a Randstad régiós szakembere vesz részt. Ott biztosan kiemelt téma lesz az autóipar és a munkaerőpiac jelenlegi helyzete, illetve kilátásai.

Sinkó Ottó
Videoton Holding Zrt., társ vezérigazgató
1958-ban született. 1982-ben villamosmérnökként diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1982-től a Medicornál  szoftver fejlesztőmérnök pozícióban, 1983-tól a Műszertechnikánál fejlesztőmérnök
Tovább
1958-ban született. 1982-ben villamosmérnökként diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1982-től a Medicornál  szoftver fejlesztőmérnök pozícióban, 1983-tól a Műszertechnikánál fejlesztőmérnök Tovább

A fentieken túl külön panel szól majd a vállalatfinanszírozási lehetőségekről, legyenek azok államilag támogatott hitel- és tőkeprogramok vagy piaci alapú pénzügyi befektetések. Arra törekedtünk, hogy mindenki megtalálja az őt leginkább kínzó kérdéseket és azokra a válaszokat.

Ha kérdései vannak még a következő hónapok gazdasági-üzleti kilátásaival kapcsolatban, akkor nem késő megvenni a jegyét! Tartson velünk a Budapest Economic Forumon!

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
Információ és jelentkezés

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

