Az orosz nacionalista politikus az amerikai béketervet kritizáló posztjában kijelentette: legyen szó bármilyen, az Egyesült Államok vagy az EU által javasolt megállapodásról, az soha nem fog tartós békéhez vezetni.
A konfliktus csak a mi egyértelmű győzelmünk és az ukrán kapituláció esetén oldható meg teljes mértékben és maradéktalanul
– írja csatornáján. Hozzátette: az orosz haderő most nagy sikerrel dolgozik ezen.
A politikus azt is hangsúlyozta: ha Ukrajna fennmarad, akkor Kijev még területileg és katonailag megcsonkítva is komoly fenyegetést jelent Oroszországra nézve, ami miatt Moszkva rákényszerül arra, hogy csapatokat állomásoztasson a nyugati határain.
Zsuravlev helyzetértékelése szerint az Egyesült Államok célja, hogy így szabad kezet kapjon a Kínával való konfrontációra
Remélem, hogy az orosz fél nem fog belemenni ilyen provokációkba, bármennyire is próbálnak úgy tenni az USA képviselői, mintha egy ilyen szerződés aláírása a mi érdekünkben állna
– zárja a posztját a védelmi bizottság alelnöke.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
