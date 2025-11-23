  • Megjelenítés
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Globál

Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan

Portfolio
Elfogadhatatlan bármilyen, az Egyesült Államok és az Európai Unió által javasolt köztes megállapodás, amely nem Ukrajna teljes kapitulációjával egyenértékű – jelentette ki Alekszej Zsuravlev, az orosz állami Duma tagja, a védelmi bizottság alelnöke.

Az orosz nacionalista politikus az amerikai béketervet kritizáló posztjában kijelentette: legyen szó bármilyen, az Egyesült Államok vagy az EU által javasolt megállapodásról, az soha nem fog tartós békéhez vezetni.

A konfliktus csak a mi egyértelmű győzelmünk és az ukrán kapituláció esetén oldható meg teljes mértékben és maradéktalanul

– írja csatornáján. Hozzátette: az orosz haderő most nagy sikerrel dolgozik ezen.

A politikus azt is hangsúlyozta: ha Ukrajna fennmarad, akkor Kijev még területileg és katonailag megcsonkítva is komoly fenyegetést jelent Oroszországra nézve, ami miatt Moszkva rákényszerül arra, hogy csapatokat állomásoztasson a nyugati határain.

Még több Globál

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége

Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket

Zsuravlev helyzetértékelése szerint az Egyesült Államok célja, hogy így szabad kezet kapjon a Kínával való konfrontációra

Remélem, hogy az orosz fél nem fog belemenni ilyen provokációkba, bármennyire is próbálnak úgy tenni az USA képviselői, mintha egy ilyen szerződés aláírása a mi érdekünkben állna

– zárja a posztját a védelmi bizottság alelnöke.

Kapcsolódó cikkünk

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Véget ért a genfi csúcstalálkozó a washingtoni béketervről - Meghozta a döntést az Egyesült Államok
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility