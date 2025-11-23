Az orosz nacionalista politikus az amerikai béketervet kritizáló posztjában kijelentette: legyen szó bármilyen, az Egyesült Államok vagy az EU által javasolt megállapodásról, az soha nem fog tartós békéhez vezetni.

A konfliktus csak a mi egyértelmű győzelmünk és az ukrán kapituláció esetén oldható meg teljes mértékben és maradéktalanul

– írja csatornáján. Hozzátette: az orosz haderő most nagy sikerrel dolgozik ezen.

A politikus azt is hangsúlyozta: ha Ukrajna fennmarad, akkor Kijev még területileg és katonailag megcsonkítva is komoly fenyegetést jelent Oroszországra nézve, ami miatt Moszkva rákényszerül arra, hogy csapatokat állomásoztasson a nyugati határain.

Zsuravlev helyzetértékelése szerint az Egyesült Államok célja, hogy így szabad kezet kapjon a Kínával való konfrontációra

Remélem, hogy az orosz fél nem fog belemenni ilyen provokációkba, bármennyire is próbálnak úgy tenni az USA képviselői, mintha egy ilyen szerződés aláírása a mi érdekünkben állna

– zárja a posztját a védelmi bizottság alelnöke.

