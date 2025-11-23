  • Megjelenítés
Jelentett a hírszerzés: Ukrajna egyik legnagyobb katasztrófájáért felelős tábornokot küldtek Donald Trump csapatai ellenében
Globál

Jelentett a hírszerzés: Ukrajna egyik legnagyobb katasztrófájáért felelős tábornokot küldtek Donald Trump csapatai ellenében

Portfolio
Oroszország több mint 120 katonát állomásoztat Venezuelában, akik a helyi erők kiképzését végzik - jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán védelmi hírszerzés vezetője, az United24 szerint. Budanov azt is elmondta, a különítményt az az Oleg Makarevics vezérezredes irányítja, akit az ukránok a Nova Kahovkai gát felrobbantásával vádolnak.

Budanov a The War Zone-nak adott interjújában elmondta, hogy az orosz védelmi minisztérium venezuelai különítményét Oleg Makarevics vezérezredes irányítja, aki korábban magas rangú parancsnokként szolgált az Ukrajna elleni invázióban is. Az ukrán hatóságok szerint Makarevics adott parancsot

a Nova Kahovka-i gát 2023 júniusi felrobbantására, ami jelentős áradásokat, környezeti károkat és civil áldozatokat követelt.

Az orosz katonai tanácsadók jelenleg gyalogsági, drón- és különleges erők kiképzését végzik Venezuelában. Makarevics 2025 eleje óta tartózkodik az országban, bár szolgálati idejét menet közben meghosszabbították (a korábbi parancsnokok mindössze 6 hónapot tartózkodtak az országban).

Az ukrán hírszerzés által megosztott dokumentum szerint az orosz személyzet több területen is kiképzéssel segíti Venezuela erőit, és értékeli a dél-amerikai ország harci képességeit, beleértve a páncélozott járműveket, tüzérséget, repülőgépeket, és drónokat. A jelentés azt is állítja, hogy az orosz tanácsadók segítik Venezuelát mind a belföldi csoportok, mind a külföldi kormányok megfigyelésében.

Még több Globál

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter

Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál

Makarevics és körülbelül 90 orosz katona Caracasban állomásozik, a többiek Maracaibóban, La Guairában és Aves-szigeten teljesítenek szolgálatot. Budanov hangsúlyozta, hogy Oroszország katonai jelenléte Venezuelában valószínűleg akkor is fennmarad, ha az Egyesült Államok agresszívabb álláspontot foglal el a régióban.

Alexej Zsuravlev, az orosz állami duma védelmi bizottságának elnökhelyettese nemrég azt állította, hogy Moszkva Buk-M2E és Pancír-Sz légvédelmi rendszereket biztosított Caracasnak. Budanov szerint az ukrán hírszerzés megerősítette a Buk-M2 jelenlétét, de a Pancírét nem. Zsuravlev utalt arra is, hogy Oroszország potenciálisan nagy hatótávolságú cirkálórakétákat és iráni eredetű Shahed drónokat szállíthat Venezuelának.

Kapcsolódó cikkünk

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Véget ért a genfi csúcstalálkozó a washingtoni béketervről - Meghozta a döntést az Egyesült Államok
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility