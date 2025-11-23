Jelentett a hírszerzés: Ukrajna egyik legnagyobb katasztrófájáért felelős tábornokot küldtek Donald Trump csapatai ellenében

Budanov a The War Zone-nak adott interjújában elmondta, hogy az orosz védelmi minisztérium venezuelai különítményét Oleg Makarevics vezérezredes irányítja, aki korábban magas rangú parancsnokként szolgált az Ukrajna elleni invázióban is. Az ukrán hatóságok szerint Makarevics adott parancsot

a Nova Kahovka-i gát 2023 júniusi felrobbantására, ami jelentős áradásokat, környezeti károkat és civil áldozatokat követelt.

Az orosz katonai tanácsadók jelenleg gyalogsági, drón- és különleges erők kiképzését végzik Venezuelában. Makarevics 2025 eleje óta tartózkodik az országban, bár szolgálati idejét menet közben meghosszabbították (a korábbi parancsnokok mindössze 6 hónapot tartózkodtak az országban).

Az ukrán hírszerzés által megosztott dokumentum szerint az orosz személyzet több területen is kiképzéssel segíti Venezuela erőit, és értékeli a dél-amerikai ország harci képességeit, beleértve a páncélozott járműveket, tüzérséget, repülőgépeket, és drónokat. A jelentés azt is állítja, hogy az orosz tanácsadók segítik Venezuelát mind a belföldi csoportok, mind a külföldi kormányok megfigyelésében.

Makarevics és körülbelül 90 orosz katona Caracasban állomásozik, a többiek Maracaibóban, La Guairában és Aves-szigeten teljesítenek szolgálatot. Budanov hangsúlyozta, hogy Oroszország katonai jelenléte Venezuelában valószínűleg akkor is fennmarad, ha az Egyesült Államok agresszívabb álláspontot foglal el a régióban.

Alexej Zsuravlev, az orosz állami duma védelmi bizottságának elnökhelyettese nemrég azt állította, hogy Moszkva Buk-M2E és Pancír-Sz légvédelmi rendszereket biztosított Caracasnak. Budanov szerint az ukrán hírszerzés megerősítette a Buk-M2 jelenlétét, de a Pancírét nem. Zsuravlev utalt arra is, hogy Oroszország potenciálisan nagy hatótávolságú cirkálórakétákat és iráni eredetű Shahed drónokat szállíthat Venezuelának.

