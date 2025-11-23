Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége

Az ukrán erők friss felvételeket tettek közzé az FP-2 nagy hatótávolságú drónok csapásméréseiről.

Az ukrán drónerők friss felvételt tettek közzé, amelyen az FP-2 drónok csapásmérései láthatóak a Krím félszigeten. A célpontok között az orosz katonai infrastruktúrához tartozó üzemek szepeltek, így

a Krasznoperekopszki vegyi üzem,

a Krasznoperekopszki energetikai alállomás, a félsziget egyik legfontosabb energetikai csomópontja, valaminnt

egyéb, energetikai infrastruktúra.

Ukraine’s Unmanned Systems Forces (@usf_army) released new footage of FP-2 strike drones targeting Russian military-linked infrastructure in occupied Crimea:• Krasnoperekopsk, “BROM” chemical plant — supports Russia’s military-industrial complex⁰• Krasnoperekopsk Substation… pic.twitter.com/VGA3KhWmOt https://twitter.com/usf_army?ref_src=twsrc%5Etfw — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 23, 2025

Az alábbi felvételen az orosz légvédelem aktivítása is látható, valamint az is, hogy nem voltak képesek megakadályozni a becsapódást.

Az FP-2-esek ugyanannak az ukrán gyártónak (Fire Point) a termékei, mint a híres-neves Flamingó (FP-5) cirkálórakéták, amelyeket Volodimir Zelenszkij a legsikeresebb ukrán fejlesztésnek nevezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images