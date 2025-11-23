Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége

Az ukrán drónerők friss felvételt tettek közzé, amelyen az FP-2 drónok csapásmérései láthatóak a Krím félszigeten. A célpontok között az orosz katonai infrastruktúrához tartozó üzemek szepeltek, így
- a Krasznoperekopszki vegyi üzem,
- a Krasznoperekopszki energetikai alállomás, a félsziget egyik legfontosabb energetikai csomópontja, valaminnt
- egyéb, energetikai infrastruktúra.
Ukraine’s Unmanned Systems Forces (@usf_army) released new footage of FP-2 strike drones targeting Russian military-linked infrastructure in occupied Crimea:• Krasnoperekopsk, “BROM” chemical plant — supports Russia’s military-industrial complex⁰• Krasnoperekopsk Substation… pic.twitter.com/VGA3KhWmOt https://twitter.com/usf_army?ref_src=twsrc%5Etfw— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 23, 2025
Az alábbi felvételen az orosz légvédelem aktivítása is látható, valamint az is, hogy nem voltak képesek megakadályozni a becsapódást.
russian fascists tried their best to shoot down a Ukrainian drone over occupied Crimea, but luck was not on their side. The successful strike at the end of the video. pic.twitter.com/dag2bRrKl1 https://t.co/dag2bRrKl1— Albina Fella (@albafella1) November 23, 2025
Az FP-2-esek ugyanannak az ukrán gyártónak (Fire Point) a termékei, mint a híres-neves Flamingó (FP-5) cirkálórakéták, amelyeket Volodimir Zelenszkij a legsikeresebb ukrán fejlesztésnek nevezett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Az egész országot akarják.
Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket
Több helyen felfüggesztették az utalásokat.
Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter
Még ma este kiderülhet, mit tudott kiharcolni magának Kijev.
Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál
Sok mindent nem állítanának meg.
Jelentett a hírszerzés: Ukrajna egyik legnagyobb katasztrófájáért felelős tábornokot küldtek Donald Trump csapatai ellenében
Ő készítheti fel a védelmet az Amerika által fenyegetett országban.
Állítja Oroszország: megsemmisítettek egy egész ukrán dandárt
Szinte semmi nem maradt a 4000 főt számláló egységből
A végsőkig folytatná a háborút Oroszország – Egyetlen friss felvétel megmutatja, ez mennyire nehéz lesz
Újabb katonai lerakat vált szellemjárta hellyé.
Kiderült az igazság: miért vándorolnak el a milliárdos beruházások Magyarországról és a világból
Az OECD bemutatta, hogy miért kifejezetten az, amit a kormányzás művel a fejlesztéseknél.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!