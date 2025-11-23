  • Megjelenítés
Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége
Az ukrán erők friss felvételeket tettek közzé az FP-2 nagy hatótávolságú drónok csapásméréseiről.

Az ukrán drónerők friss felvételt tettek közzé, amelyen az FP-2 drónok csapásmérései láthatóak a Krím félszigeten. A célpontok között az orosz katonai infrastruktúrához tartozó üzemek szepeltek, így

  • a Krasznoperekopszki vegyi üzem,
  • a Krasznoperekopszki energetikai alállomás, a félsziget egyik legfontosabb energetikai csomópontja, valaminnt
  • egyéb, energetikai infrastruktúra.

Az alábbi felvételen az orosz légvédelem aktivítása is látható, valamint az is, hogy nem voltak képesek megakadályozni a becsapódást.

Az FP-2-esek ugyanannak az ukrán gyártónak (Fire Point) a termékei, mint a híres-neves Flamingó (FP-5) cirkálórakéták, amelyeket Volodimir Zelenszkij a legsikeresebb ukrán fejlesztésnek nevezett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

