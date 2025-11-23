A RIA Novosztyi jelentése szerint a harcokban súlyos veszteségeket szenvedett az ukrán hadsereg 95. dandárja, ahol az eredeti négyezer főből mindössze tíz katona maradt bevethető állapotban.

Az orosz biztonsági szolgálatokra hivatkozva a hírügynökség azt közölte, hogy a súlyos harcok után "lábadozó" 95. ukrán dandár mindössze tíz katona kapott elismerést az elmúlt időszakban folytatott tevékenységért. A portál szerint ez egy jelzés arra, hogy

a dandár többi tagja nem élte túl a harcokat.

A forrás hozzátette, hogy a dandár teljes létszáma korábban mintegy négyezer fő volt, azonban az egység a közelmúltban elszenvedett veszteségek miatt jelenleg harcképességének helyreállításán dolgozik.

Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio