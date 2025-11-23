Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter

Rubio Genfben tartott sajtótájékoztatóján kijelentette:

Nagyon optimista vagyok, (azzal kapcsolatban), hogy sikerül megállapodnunk, ma hatalmas előrelépést tettünk.

A külügyminiszter ugyanakkor nem árulta el, miben kért módosítást az ukrán delegáció, és azt sem, hogy az amerikai tárgyalócsapat hogyan viszonyult ehhez. Hangsúlyozta azonban, hogy a tárgyalások sokkal előrébb tartanak, mint a reggeli kezdéskor vagy egy héttel ezelőtt. A béketervvel kapcsolatban annyit mondott: a részletek kidolgozása még folyamatban van.

Rubio nem kötelezte el magát nyíltan Donald Trump csütörtöki határideje mellett, ehelyett csak annyit mondott, reméli, hogy a megállapodás "hamarosan" létrejön.

Marco Rubio az első körös tárgyalásokat követően kijelentette: az amerikai tárgyalódelegáció elfogadta az ukrán módosító javaslatokat. Az amerikai külügyminiszter akkor azt állította: a delegációk visszavonulnak, hogy megvitassák a részleteket.

Azt továbbra sem tudni, hogy az amerikai fél mely ukrán javaslatokat, és hogyan tervezi beépíteni Donald Trump eredeti, 28 pontos békejavaslatába. Ugyanakkor az ismert, hogy Ukrajna leginkább az el nem foglalt területek átadását, a hadsereg 600 ezer főben való korlátozását, valamint a megfelelő és pontos biztonsági garanciák részletezését hiányolta.

