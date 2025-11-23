  • Megjelenítés
Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál
Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál

Portfolio
Lengyelország megkezdte a „Keleti pajzs” egy részének építését a Kalinyingráddal közös határon – jelentette Clément Molin OSINT-elemző.

Habár az orosz-ukrán háború már négy éve tart, Lengyelország és a balti államok is jelentős lemaradásban vannak, már ami a határvédelmet illeti.

Miután bejelentették, hogy erődítményrendszereket építenek keleti határukon, Lengyelország, a balti országok és Finnország alig kezdték el azok építését. A NATO-területet jelenleg főként az illegális bevándorlást feltartóztatni kívánó határkerítések védik. Az eredeti, mélységben tagolt védelem, amely tartalmaz aknamezőket, megerősített védelmi állásokat, „sárkányfogakat” valamint harckocsi-akadálynak szánt árkokat, a tervek szerint így nézne ki:

Ugyanakkor friss műholdfelvételek szerint Lengyelország elkezdte saját építkezését az orosz exklávé, Kalinyingrád határánál. Clément Molin

összesen három kisebb helyet azonosított, ahol megkezdődött a védelmi rendszer kiépítése.

Ez jelenleg néhány kilométernyi „sárkányfogból”, valamint harckocsi-árokból áll, amely mindkét irányból könnyen megkerülhető. A lett-orosz határ is hasonlóan néz ki:

Ezek egy esetleges orosz-európai háború esetén könnyen megkerülhetőek lennének, és csak rövid ideig tartóztatnák fel az orosz erőket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

