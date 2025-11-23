  • Megjelenítés
Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket
Globál

Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket

Portfolio
Jakutföld ideiglenesen felfüggesztette az orosz katonai személyzet kifizetéseit a regionális költségvetési hiány és a kereslet előrejelzésének nehézségei miatt - tudósított az United24.

Ivan Alekszeev, hivatalos nevén a Szaha Köztársaság (Jakutföld) pénzügyminisztere november 21-én egy regionális televíziós adásban erősítette meg a kifizetések szüneteltetését. A miniszter szerint nehézséget okozott kikalkulálni, hány személy igényelné a támogatást, de hozzátette:

A kormány elvégezte a szükséges munkát, megtalálták a forrásokat, és a következő napokban kiadnak egy rendeletet, hogy minden kifizetés megtörténjen.

Alekseev nem részletezte, pontosan mely kifizetéseket érinti a felfüggesztés. A Yakutsk Online szerint a köztársaság korábban szerződéses katonánként akár 2,6 millió rubelt (körülbelül 29 000 dollár) is biztosított, amelyet a szövetségi (400 000 rubel), a regionális (1,8 millió rubel) és az önkormányzati költségvetések (400 000 rubel) között osztottak fel.

Emellett sérülés esetén további 750 000 rubel (körülbelül 8 300 dollár), halál esetén pedig 1 millió rubel (körülbelül 11 000 dollár) kompenzációt kínáltak a szerződéseseknek.

Még több Globál

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter

Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál

2025 szeptember végére Oroszország regionális költségvetései összesen 724,8 milliárd rubel (körülbelül 8,1 milliárd dollár) hiányt halmoztak fel, szemben a 2024 azonos időszakában regisztrált 472,1 milliárd rubel többlettel. Eddig az időpontig 68 régió működött deficittel, szemben az előző évi 45-tel.

Októberben Tatárföld, Csuvasföld, Mariföld és Belgorod regionális kormányai csökkentették a toborzási kifizetéseket, míg mások teljesen törölték a kiegészítő juttatásokat. Tatárföldön az egyszeri belépési bónusz 2,7 millió rubelről (30 000 dollár) 400 000 rubelre (4 500 dollár) csökkent. Szentpéterváron pedig teljesen megszüntették az 1,6 millió rubeles (17 800 dollár) kormányzói bónuszt.

Korábban a Jaroszlavli Hajógyár – Oroszország egyik kulcsfontosságú katonai hajógyártója – állítólag leállította a bérkifizetéseket 850 alkalmazottja számára a Védelmi Minisztérium finanszírozási késedelmei miatt. A fizetéseket szeptember vége óta befagyasztották, a vezetőség a zárolt számlákat és a ki nem fizetett állami szerződéseket okolja.

Kapcsolódó cikkünk

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Véget ért a genfi csúcstalálkozó a washingtoni béketervről - Meghozta a döntést az Egyesült Államok
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility