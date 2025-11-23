Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket

Ivan Alekszeev, hivatalos nevén a Szaha Köztársaság (Jakutföld) pénzügyminisztere november 21-én egy regionális televíziós adásban erősítette meg a kifizetések szüneteltetését. A miniszter szerint nehézséget okozott kikalkulálni, hány személy igényelné a támogatást, de hozzátette:
A kormány elvégezte a szükséges munkát, megtalálták a forrásokat, és a következő napokban kiadnak egy rendeletet, hogy minden kifizetés megtörténjen.
Alekseev nem részletezte, pontosan mely kifizetéseket érinti a felfüggesztés. A Yakutsk Online szerint a köztársaság korábban szerződéses katonánként akár 2,6 millió rubelt (körülbelül 29 000 dollár) is biztosított, amelyet a szövetségi (400 000 rubel), a regionális (1,8 millió rubel) és az önkormányzati költségvetések (400 000 rubel) között osztottak fel.
Emellett sérülés esetén további 750 000 rubel (körülbelül 8 300 dollár), halál esetén pedig 1 millió rubel (körülbelül 11 000 dollár) kompenzációt kínáltak a szerződéseseknek.
2025 szeptember végére Oroszország regionális költségvetései összesen 724,8 milliárd rubel (körülbelül 8,1 milliárd dollár) hiányt halmoztak fel, szemben a 2024 azonos időszakában regisztrált 472,1 milliárd rubel többlettel. Eddig az időpontig 68 régió működött deficittel, szemben az előző évi 45-tel.
Októberben Tatárföld, Csuvasföld, Mariföld és Belgorod regionális kormányai csökkentették a toborzási kifizetéseket, míg mások teljesen törölték a kiegészítő juttatásokat. Tatárföldön az egyszeri belépési bónusz 2,7 millió rubelről (30 000 dollár) 400 000 rubelre (4 500 dollár) csökkent. Szentpéterváron pedig teljesen megszüntették az 1,6 millió rubeles (17 800 dollár) kormányzói bónuszt.
Korábban a Jaroszlavli Hajógyár – Oroszország egyik kulcsfontosságú katonai hajógyártója – állítólag leállította a bérkifizetéseket 850 alkalmazottja számára a Védelmi Minisztérium finanszírozási késedelmei miatt. A fizetéseket szeptember vége óta befagyasztották, a vezetőség a zárolt számlákat és a ki nem fizetett állami szerződéseket okolja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
