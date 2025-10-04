Vámháború, deglobalizáció, konfliktusok: meddig tarthat a káosz kora?

Évek óta a geopolitika az egyik legfontosabb téma a gazdaságban, a szereplőknek hozzá kellett szokniuk a kiszámíthatatlansághoz. A háborúk mellett idén bejött a képletbe a vámokkal kapcsolatos globális vita, melynek bizonytalansága miatt nehéz ma bármit is tervezni akár hetekre is. A jövő heti Budapest Economic Forum konferencia egyik kiemelt témája is a geopolitika, a világ hatalmi viszonyainak átrendeződése lesz.

Már idén januárban úgy fogalmazott a Portfolionak adott interjúban Harold James, hogy

a zűrzavar és a káosz kora jön a globalizált világban.

Egyelőre ennyire talán nem rossz a helyzet, de az egyértelműen látszik, hogy a vámháború csak olaj volt a tűzre az egyébként is feszült geopolitikai színtéren. Több mint három és fél éve tart az orosz-ukrán háború, közben Izrael és Irán is háborúba vonult az utóbbi években. Mindezt tetézték Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetései.

Az USA közben a legtöbb kereskedelmi partnerrel megállapodott idén, de maradtak még nyitott kérdések. Részben ezért hívtuk meg Harold Jamest az idei Budapest Economic Forumra, a Princeton Egyetem professzora október 7-én személyesen mondja el, mennyiben változott a véleménye az év eleje óta, hogy látja most a globális erőviszonyokat. Azt még korai lenne kijelenteni, hogy vége a vámháborúnak, a legnagyobb nyitott kérdés az amerikai-kínai alku, mely ősszel lehet aktuális.

Harold James Princeton University, Professor of History and International Affairs

De nem Harold James lesz az egyetlen nemzetközi vendégünk a Marriott Hotelben, hasonló témáról beszél majd előadásában Jan Mischke, a McKinsey Global Institute partnere. Az érdeklődők így első kézből kaphatnak információt arról, hogyan érdemes kezelni a jelenlegi bizonytalanságot, mire számíthatunk a következő hónapokban, illetve meddig tarthat a káosz kora.

Jan Mischke McKinsey Global Institute, partner

Inkább a jövőt boncolgathatja a nap második felében Orbán Krisztián, az Oriens ügyvezető partnere ugyanis azt választotta előadása címéül, hogy „Mi alakulhat ki a jelenlegi világgazdasági káoszból?”. Vagyis az érintettek délelőtt meghallgathatják az aktuális helyzet értékelését, majd a nap második felében már inkább arról beszélhetünk, milyen strukturális változásokat okozhat a mostani időszak hosszútávon.

Orbán Krisztián Oriens, ügyvezető partner

