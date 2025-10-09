Új adószabályok 2025-től: bemutatunk minden részletet az első csomagból

Az alábbiakban az RSM adószakértői csapatának írását közöljük.
Személyi jövedelemadó
Kriptoügyletek – új szabály a veszteségek elszámolására
A kriptoeszközökkel kereskedők számára 2025-től fontos változás, hogy mostantól az adóévet megelőző bármely évben bevallott, adókiegyenlítésként még el nem számolt kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteséget figyelembe lehet venni az adókiegyenlítésre jogosító összeg meghatározásakor. Korábban ez a lehetőség csak az adóévet megelőző két évre vonatkozott. A magánszemélyeknek ezzel együtt külön nyilvántartást kell vezetniük a veszteségeikről. Az új szabály már a 2025-ös adóévre vonatkozó bevallásban alkalmazható, így a korábbi években felhalmozott, de eddig el nem számolt veszteségek is leírhatók lesznek.
Társasági adó
Azon vállalkozások számára, amelyek felsőoktatási intézménnyel, kutatóintézettel, vagy MTA-val közösen végeznek K+F tevékenységet, szigorítást jelent, hogy a tervezet szerint a jövőben a K+F költségeik 10%-át tudják adókedvezményként érvényesíteni, míg korábban az ilyen tevékenység alapján elszámolt költség teljes összegét adókedvezményként lehetett figyelembe venni. Az egyéb K+F tevékenységekre vonatkozóan ugyanakkor már eddig is az elszámolható költség 10%-ában volt maximálva az adókedvezmény mértéke.
Ezen túlmenően a tervezet pontosító módosítást tartalmaz a sportakadémiák támogatása esetén a támogatás 1%-ának átutalására vonatkozóan.
Általános forgalmi adó
Csoportos adóalanyiságra vonatkozóan a tervezett módosítás pontosítja a csoportképviselő kijelölésére vonatkozó szabályokat a képviselő megszűnése esetén. Emellett bővül a csoporttagok és a kívül maradó adóalanyok egyetemleges felelősségének a köre, 2026-tól már nem csak az áfa tekintetében, hanem az Art-ban meghatározott jogkövetkezményekre is kiterjedően.
Néhány további pontosítás érinti a belföldi összesítő jelentés részletes szabályait is.
Illetékek
Az ajándékozási illeték alóli mentességek kiegészülnek a végelszámolás során elengedett tagi kölcsönnel.
KIVA
A Kata és a Kiva jelentősebb átalakítása, kedvezőbbé tétele egyelőre várat magára, de egy kisebb könnyítés a jelenlegi adócsomagba is bekerült. A kisvállalati adót érintő változás, hogy a jogszabály egyértelműen elkülöníti a készpénzt az elektronikus pénzeszközöktől, vagyis a pénztárban nyilvántartott összeg meghatározásakor ezeket nem kell majd figyelembe venni.
Családi adókedvezmények – folytatódik a bővítés
2025. október 1-jén életbe lépett a háromgyermekes anyák adómentessége, fontos azonban, hogy év közben az adómentesség érvényesítéséhez adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni a munkáltató felé. Ennek hiányában utólag, a 2026. május 20-ig benyújtandó adóbevallásban érvényesíthető az adómentesség.
2026. január 1-jétől tovább nő az eltartottankénti adóalap-kedvezmény mértéke is. Egy gyermek esetén a havonkénti adóalap-csökkentés összege a jelenlegi 100.000 Ft-ról 133.340 Ft-ra emelkedik, két gyermek esetén a kedvezmény ennek a duplája.
Egyéb változások
A reklámadó felfüggesztése meghosszabbodik 2026. december 31-ig, vagyis jövőre továbbra sem kell reklámadót fizetni a hirdetőknek vagy a médiaszolgáltatóknak.
Regisztrációs adót illetően egyértelműsítik, hogy ha egy jármű tulajdonosa és üzembentartója külön személy, akkor mindig a tulajdonos fizeti a regisztrációs adót.
Biztosítási adóra vonatkozóan csupán szövegpontosítások történnek, a kiskereskedelmi adót érintően viszont a jelenlegi, ideiglenes adókulcsokat meghosszabbítják 2026 végéig.
A helyi adókról szóló törvényben a vagyoni értékű jog definíciója kiegészül a lízingbevevői joggal, valamint a tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői joggal. Továbbá, szűkül az önkormányzatok adókivetési joga, 2026-tól nem csak termőföldre, hanem erdőre és ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra sem vethető ki települési adó.
