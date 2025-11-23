Miközben mindenki a béketárgyalásokra figyelt, Ukrajna olyan támadást hajtott végre, amire nem volt még példa

A történelem során először lőtt le egy irányított, mélységi támadásra tervezett FP-1 drón egy orosz katonai helikoptert, mélyen annak hátországában – állítják az ukrán erők.

Bár arra már korábban volt példa, hogy egy FPV-drón megsemmisített egy támadó orosz forgószárnyast, olyat még nem lehetett látni a háborúban, hogy egy mélységi csapásmérésre felkészített drón célba vett volna egy, levegőben mozgó katonai célpontot.

Márpedig, az alábbi videón az ukrán különleges erők állítása szerint az látszik, ahogy egy FP-1 (közismertebb nevén Flamingo) drón üldöz egy orosz Mi-8-as katonai helikoptert, majd zuhanórepülésbe megy át, és megpróbálja eltalálni a célpontot.

Just when we thought we had already seen everything, like FPV drones taking down Russian helicopters, the Ukrainian SOF have taken it even further.For the first time in history, a Russian military Mi-8 helicopter has been shot down by a guided deep-strike drone FP-1. 200km from… pic.twitter.com/kAZYkkM8p7 https://t.co/kAZYkkM8p7 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 22, 2025

A támadásra 200 kilométerre a frontvonaltól, az oroszországi Rosztov régióban került sor.

A videón ugyanakkor nem látszik maga a találat. Az orosz légierő veszteségeivel kapcsolatosan relatíve megbízható „Fighterbomber” Telegram-csatorna állítja, aznap Oroszország nem veszített el egyetlen helikoptert sem. Figyelembe véve, hogy a posztoló több alkalommal is elismert olyan veszteségeket, amelyekről kétséges bizonyítékok által rendelkezésre, így gyanítható, hogy ezúttal valóban megmenekült az orosz katonai helikopter.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images