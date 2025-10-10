Erős vállalkozói érdeklődés a 3%-os fix kamatozású KKV-hitelek iránt

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára, valamint dr. Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke 2025. október 9-én látogatást tettek a VOSZ Veszprém Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Program irodában, ahol a kamarai és VOSZ-os munkatársakkal egyeztettek a fix 3%-os kamatozású KKV-finanszírozási konstrukciók iránti vállalkozói érdeklődésről - számolt be róla a Portfolionak a Kavosz.

A látogatás célja az volt, hogy első kézből szerezzenek tapasztalatokat a program bevezetését követő napok ügyfélforgalmáról és a vállalkozások visszajelzéseiről. A helyi ügyintézők elmondása szerint a bejelentést követően, már hétvégén megérkeztek az első érdeklődő megkeresések, és azóta is jelentős érdeklődés mutatkozik a program iránt.

A kormány célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások stabil finanszírozási hátteret kapjanak a mindennapi működéshez és a növekedéshez. A kedvezményes, fix kamatozású hiteltermékek kiszámítható feltételekkel segítik a fejlesztéseket, és hozzájárulnak a gazdaság tartós erősödéséhez”

- hangsúlyozta Szabados Richárd. dr. Balog Ádám hozzátette:

„A 3%-os fix kamatozású konstrukciók iránti gyors és intenzív érdeklődés is azt mutatja, hogy a vállalkozások számára fontos a kiszámíthatóság. A program abban segít, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó döntések biztonságos és átlátható feltételek mellett szülessenek meg”

A vállalkozások részéről tapasztalt érdeklődés biztató: azt jelzi, hogy a hazai KKV-k készek a fejlődésre, és a kedvező finanszírozási feltételek mellett magabiztosan tervezik a jövőt.

Címlapkép forrása: Getty Images