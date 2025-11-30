  • Megjelenítés
Oroszországi olajfinomítót találtak el az ukránok
Drónok támadták meg a szlovianszki olajfinomítót Oroszországban, valamint egy ipari létesítményt a rosztovi területen, jelentették orosz források - írta meg az Ukrinform.

Az ASTRA Telegram-csatorna beszámolója szerint a Krasznodari területen található

Szlovianszki olajfinomító ellen intézett dróntámadás során megsérült egy gázvezeték.

Az információt a régió operatív törzse is megerősítette.

A Rosztovi területen szintén dróntámadás érte Novosahtyinszk egyik ipari létesítményét, ami tüzet okozott. Jurij Szljuszar kormányzó közlése szerint a tűz 50 négyzetméteres területet érintett, de sikerült eloltani. A kormányzó azt is állította, hogy 16 drónt semmisítettek meg vagy fogtak el a régió légterében.

Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Létfontosságú terminált ért ukrán dróncsapás, azonnal jött az éles reakció

Az Ukrinform korábban arról számolt be, hogy november 29-én éjszaka az ukrán védelmi erők csapást mértek a Krasznodari területen található Afipszki olajfinomítóra, amely az orosz hadsereg ellátásában vesz részt.

