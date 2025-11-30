Oroszországi olajfinomítót találtak el az ukránok

Az ASTRA Telegram-csatorna beszámolója szerint a Krasznodari területen található

Szlovianszki olajfinomító ellen intézett dróntámadás során megsérült egy gázvezeték.

Az információt a régió operatív törzse is megerősítette.

A Rosztovi területen szintén dróntámadás érte Novosahtyinszk egyik ipari létesítményét, ami tüzet okozott. Jurij Szljuszar kormányzó közlése szerint a tűz 50 négyzetméteres területet érintett, de sikerült eloltani. A kormányzó azt is állította, hogy 16 drónt semmisítettek meg vagy fogtak el a régió légterében.

Az Ukrinform korábban arról számolt be, hogy november 29-én éjszaka az ukrán védelmi erők csapást mértek a Krasznodari területen található Afipszki olajfinomítóra, amely az orosz hadsereg ellátásában vesz részt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images