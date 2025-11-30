  • Megjelenítés
350 ezer liter csempészett üzemanyagra csaptak le a hatóságok
Portfolio
Irán lefoglalt egy Szváziföld (Eswatini) zászlaja alatt közlekedő tartályhajót, amely 350 ezer liter csempészett üzemanyagot szállított - írja a Reuters.

A Tasnim hírügynökség vasárnapi beszámolója szerint a hatóságok egy gázolajat szállító, Szváziföld (Eswatini) lobogója alatt hajózó tartályhajót foglaltak le,

amely 350 ezer liter csempészett üzemanyagot szállított.

Az Iráni Forradalmi Gárda Haditengerészetének egyik parancsnoka közölte, hogy bírósági határozat alapján a hajót Busehr partjaihoz kísérték, és rakományát kirakodják.

Hozzátette, hogy a 13 fős legénység Indiából, illetve egy szomszédos országból érkezett.

Iránban a jelentős állami támogatások és a nemzeti valuta értékének zuhanása miatt a világ legalacsonyabb üzemanyagárai a jellemzőek. Az ország ezért régóta küzd a kiterjedt üzemanyag-csempészettel: a szárazföldön a szomszédos országokba, tengeren pedig az öböl menti arab államokba irányuló szállítmányokkal.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

