Kazahsztán élesen bírálta Ukrajnát a Kaszpi Vezeték Konzorcium orosz terminálját ért dróncsapás miatt, amely a létesítmény működésének felfüggesztéséhez vezetett - számolt be a Sky News.

Kazahsztán élesen bírálta Ukrajnát a Kaszpi Vezeték Konzorcium oroszországi terminálja ellen végrehajtott dróncsapás miatt.

A kazah külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki "a Kaszpi Vezeték Konzorcium nemzetközi kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett újabb szándékos támadás miatt, amely Novorosszijszk kikötőjének vizein történt".

A vezeték a tegnapi támadás következtében kénytelen volt felfüggeszteni működését, miután egyik kikötőhelye jelentősen megrongálódott.

A konzorcium a globális olajexport több mint 1%-át kezeli, és Kazahsztán olajexportjának legnagyobb részét szállítja

Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Oroszországi olajfinomítót találtak el az ukránok

a Kaszpi-tengernél található Tengizből az oroszországi Novorosszijszk fekete-tengeri terminálba.

Ez az incidens a harmadik agresszív cselekmény egy kizárólag polgári létesítmény ellen, amelynek működését a nemzetközi jog normái védik

- közölte a minisztérium.

Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásait, amelyek Moszkva háborús erőfeszítéseit támogatják. Kazahsztán, mint volt szovjet köztársaság, hivatalosan semleges álláspontot képvisel az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és tartózkodik Oroszország bírálatától.

Forrás: Sky News

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

