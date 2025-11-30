Létfontosságú terminált ért ukrán dróncsapás, azonnal jött az éles reakció

Kazahsztán élesen bírálta Ukrajnát a Kaszpi Vezeték Konzorcium oroszországi terminálja ellen végrehajtott dróncsapás miatt.
A kazah külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki "a Kaszpi Vezeték Konzorcium nemzetközi kritikus infrastruktúrája ellen elkövetett újabb szándékos támadás miatt, amely Novorosszijszk kikötőjének vizein történt".
A vezeték a tegnapi támadás következtében kénytelen volt felfüggeszteni működését, miután egyik kikötőhelye jelentősen megrongálódott.
A konzorcium a globális olajexport több mint 1%-át kezeli, és Kazahsztán olajexportjának legnagyobb részét szállítja
a Kaszpi-tengernél található Tengizből az oroszországi Novorosszijszk fekete-tengeri terminálba.
Ez az incidens a harmadik agresszív cselekmény egy kizárólag polgári létesítmény ellen, amelynek működését a nemzetközi jog normái védik
- közölte a minisztérium.
Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásait, amelyek Moszkva háborús erőfeszítéseit támogatják. Kazahsztán, mint volt szovjet köztársaság, hivatalosan semleges álláspontot képvisel az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és tartózkodik Oroszország bírálatától.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
350 ezer liter csempészett üzemanyagra csaptak le a hatóságok
Lefoglalták a tartályhajót.
Szembe megy a gigaalap a Microsofttal
Súlyos kérdésekben.
Cseles megoldással, az utolsó pillanatban kerülték el a bukást a klímacsúcson
A klímacsúcs legfontosabb eredménye, hogy életben tartotta a reményt.
Egyre több halálos áldozatot szed a súlyos természeti katasztrófa
Legalább 159 halott.
Titokban példátlan együttműködés indult Oroszország és Kína között
Fóuszban a drónok.
Itt a várva várt térkép: kiderült, milyen időre kell számítani
Változatos a kép.
Miféle gazdasági aggodalmak? Amerika úgy költ, mintha nem lenne holnap
Nagyot megy a Black Friday.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!