Lagarde: Európa legerősebb hatalma olyan lépést tett, amire senki sem számított

Lagarde a Nemzetközi Valutaalap éves találkozójának margóján tartott washingtoni beszédében kiemelte, hogy a fiskális politika „támogatóbb szerepet fog játszani az elkövetkező években”. Különösen igaz ez azokra az országokra, amelyek növelik védelmi kiadásaikat, „és ez határozottan - jelentős mértékben - igaz Németországra, ahol nagy katonai és infrastrukturális beruházások vannak folyamatban, amelyek most kezdenek hatást kifejteni, és amelyeket a következő három évben nagyon jelentős módon fognak megvalósítani”.

„Németország használja mérlegét és hitelfelvételi képességét” - mondta az EKB elnöke, aki meglepetését fejezte ki a változással kapcsolatban:

Németország mint a változás ügynöke - ki gondolta volna?

Friedrich Merz új kancellár még hivatalba lépése előtt keresztülvitt egy mérföldkőnek számító kiadási törvényt, felszabadítva a szövetségi mérleg erejét a német hadsereg átalakítására és az infrastruktúra felújítására.

A Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatója, Kristalina Georgieva szintén elismerően nyilatkozott Európa legnagyobb gazdaságáról:

Az üzenetem: bravó, bravó, bravó. Mert amit Németország demonstrál, az az, hogy az egyensúlyhiányokat lehet kezelni, ez akarat kérdése - és főként politikai akarat.

Merz korábban a héten egy páneurópai tőzsde létrehozását szorgalmazta, amely segítené az európai vállalatokat az amerikai és ázsiai versenytársakkal szemben. Lagarde erre reagálva megjegyezte: „Amikor azt hallom a német kancellártól, hogy »Európában egyetlen tőzsdére, egyetlen felügyeletre van szükségünk« - az sokat jelent. Hogy ez hogyan fog megvalósulni, hogyan fog működni, azt nem tudom.”

