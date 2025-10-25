  • Megjelenítés
Baleset volt az M1-es autópályán, torlódik a forgalom
Baleset volt az M1-es autópályán, torlódik a forgalom

MTI
Baleset miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, ahol a kiépített terelésnél Bicske térségében több autó összeütközött - közölte az Útinform szombat délután.

A tájékoztatás szerint a 36-os kilométernél az átterelt sávot elfoglalják a balesetben érintett járművek. Ezért a közlekedőket arra kérik, hogy aki teheti, maradjon a saját oldalán, mert már 2-3 kilométer hosszan feltorlódtak a közlekedők. Akik ezen vagy az ellenkező oldalon haladnának céljuk felé, ne tartsák fel a forgalmat a nézelődéssel - kérik.

